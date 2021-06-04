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Новости Политика Украины
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Разумков: Чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков: Чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает расширить перечень лиц, которые должны указывать в декларации свои контакты с олигархами, чиновниками, не занимающими политические должности.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если вы смотрели законопроект, вы видели, кто должен декларировать встречи с представителями крупного бизнеса или теми, кто попадет в перечень олигархов. Я считаю, что этот перечень должен быть расширен за счет чиновников, которые не занимают политические должности, но работают в государственных учреждениях. например, тот же Аппарат Верховной Рады Украины, руководство Аппарата ВР, Офис Президента, государственные секретари", - сообщил Разумков.

Читайте: Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

Он отметил, что поддерживает саму идею декларирования таких контактов.

"Я считаю, что это правильно. Власть должна быть открытая, честная. И если происходят такие мероприятия, то точно это не плохо. Но надо четко выписать механизм, так как некоторые наши коллеги уже критикуют, приводя примеры, как это может выглядеть порой в реалиях", - сказал председатель ВР.

Также читайте: Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Хорошая идея:
Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 9310
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03.06.2021 19:06
+6
Вова, распиши свой круглосуточный график )))))
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03.06.2021 19:06
+5
Сссутра-блинчики в качалке,опосля-нюхач дорожки...
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03.06.2021 19:20
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красава!!в простонародии эт называется как: пчёлы должны быть против мёда!! Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 8898 Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 2182
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03.06.2021 19:06 Ответить
не мельтеши, Разумков !

"Схемы" Радио Свобода подадут отчет с полным хронометражем Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 5397
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03.06.2021 20:12 Ответить
Вова, распиши свой круглосуточный график )))))
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03.06.2021 19:06 Ответить
Сссутра-блинчики в качалке,опосля-нюхач дорожки...
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03.06.2021 19:20 Ответить
Хорошая идея:
Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 9310
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03.06.2021 19:06 Ответить
и стенограмку в прессу, будьте добры.......

"пленок" не надо, много хрипов Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 588
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03.06.2021 20:14 Ответить
А о том, кто из них кукла олигархов?

Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 8775
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03.06.2021 19:14 Ответить
И их агентами,включая телефонные разговоры,которые должны записываться,а на встречах должны вестись стенограммы,если не подал запись или сфальсифицировал протокол встречи -уголовная ответственность с конфискацией.
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03.06.2021 19:16 Ответить
На каких лохов рассчитан этот гон?
Дааа... Думал у этого неорыга хватит ума держать марку и не опускаться до такого....
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03.06.2021 19:23 Ответить
Маладой ригоанал-Разумков..
Забули??
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03.06.2021 19:32 Ответить
Декларувати зустрічі??? Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 3826
Ну воно і дурне...
а що вважати зустріччю?
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03.06.2021 19:39 Ответить
ОП и так подает почти всех, кто приходит к зеленскому
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03.06.2021 19:39 Ответить
вот вроде бы эти зеленые клоуны такие диджализированные... а сейчас прикидываются какими то глухими совками..
в наше время не обязательно совсем встречаться с олигархами в ресторане и целоваться в засос.. достаточно набрать по телефону или нажать кнопку видеосвязи на телефоне и можно вполне себе спокойно решать дела с олигархом даже если он в море на яхте
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03.06.2021 19:42 Ответить
зебилы, зебилы. Вы реально тупицы.
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03.06.2021 20:19 Ответить
Все. Відвернуться всі від Олексійовича ... Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 5829
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03.06.2021 20:24 Ответить
Они в ВР держат народ за идиοτοβ.
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03.06.2021 21:04 Ответить
Не надо стучать на всех и про все так мы быстрее построим демократическое государство!
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03.06.2021 22:46 Ответить
Вова распиши что ты делал в Омане.
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03.06.2021 22:50 Ответить
Да! А чиновниц обязать подавать отчет в СБУ о том на какой трассе их сняли олигархи и на какой сауне потом хором мудохали.
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04.06.2021 00:07 Ответить
 
 