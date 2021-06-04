Разумков: Чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает расширить перечень лиц, которые должны указывать в декларации свои контакты с олигархами, чиновниками, не занимающими политические должности.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если вы смотрели законопроект, вы видели, кто должен декларировать встречи с представителями крупного бизнеса или теми, кто попадет в перечень олигархов. Я считаю, что этот перечень должен быть расширен за счет чиновников, которые не занимают политические должности, но работают в государственных учреждениях. например, тот же Аппарат Верховной Рады Украины, руководство Аппарата ВР, Офис Президента, государственные секретари", - сообщил Разумков.

Читайте: Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

Он отметил, что поддерживает саму идею декларирования таких контактов.

"Я считаю, что это правильно. Власть должна быть открытая, честная. И если происходят такие мероприятия, то точно это не плохо. Но надо четко выписать механизм, так как некоторые наши коллеги уже критикуют, приводя примеры, как это может выглядеть порой в реалиях", - сказал председатель ВР.

Также читайте: Разумков о законопроекте по деолигархизации: Есть опасения. Должны быть ограничители, не позволяющие манипулировать таким инструментом

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.