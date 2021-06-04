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Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него

Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича заявили о намерении обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство прокуратуры и позволил специальное (заочное) досудебное расследование в отношении него в деле о захвате государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Адвокат Игорь Федоренко назвал такое решение суда "незаконным" и "принятым с многочисленными процессуальными нарушениями и на основании избирательности правосудия".

Когда именно будет подана жалоба, не уточняется, но адвокат уверяет, что это произойдет "в кратчайшие сроки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

Накануне в Офисе генерального прокурора сообщили, что Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Согласно сообщению, такое решение суда дает право стороне обвинения проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный суд, который в 2010 году признал неконституционной реформу Основного закона от 2004 года - она ​​ограничивала полномочия президента и делала Украину парламентско-президентской республикой.
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Федрыч, возвращайся, 73 % зебилов тебя любят и ждут и извиняться перед тобой за то, что из-за каких-то порохоботов тебе пришлось жить на чужине Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него - Цензор.НЕТ 9341
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04.06.2021 10:20 Ответить
через полгода петухович триумфально вернется в Украину, через год станет депутатом, а через три года он будет балотироваться в президенты. Запомните этот пост. Именно для легализации петуховича и полной деморализации проукраинских граждан, московиты посадили в кресло криворожского клоуна!
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04.06.2021 10:23 Ответить
Я думаю, если янык вернется, его реабилитируют, вернут шконку в межигорьи и страусов, то хуже не будет Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него - Цензор.НЕТ 5015
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04.06.2021 10:25 Ответить
Ну так Вите обидно...Вся шушара повернулась, Портний Богатирева Левченко Пшонка...А він шо, лисий? Найдіть, зеетіпіли і йому яке місце в кловунській владі. Хоча я думаю - він не піде у ваш цирк - йому западло буде.
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04.06.2021 10:25 Ответить
Кому этот придурок еще интересен вероятно не терпится нафталин на свалке поискать...
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04.06.2021 10:31 Ответить
пора кончать с этим проффффесором бандюковичем, дать ему максимальный термин и забыть про эту мразь.
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04.06.2021 10:36 Ответить
 
 