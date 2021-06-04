Защита Януковича намерена обжаловать разрешение на специальное досудебное расследование в отношении него

Адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича заявили о намерении обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство прокуратуры и позволил специальное (заочное) досудебное расследование в отношении него в деле о захвате государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Адвокат Игорь Федоренко назвал такое решение суда "незаконным" и "принятым с многочисленными процессуальными нарушениями и на основании избирательности правосудия".

Когда именно будет подана жалоба, не уточняется, но адвокат уверяет, что это произойдет "в кратчайшие сроки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

Накануне в Офисе генерального прокурора сообщили, что Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Согласно сообщению, такое решение суда дает право стороне обвинения проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia).

Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный суд, который в 2010 году признал неконституционной реформу Основного закона от 2004 года - она ​​ограничивала полномочия президента и делала Украину парламентско-президентской республикой.