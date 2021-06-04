РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15897 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
1 402 6
вакцина (3815) карантин (16730) Кулеба Дмитрий (2635) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба

Украинский Е-сертификат будет синхронизирован с европейским. Киев начал переговоры с некоторыми странами мира о признании украинских бумажных COVID-сертификатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что МИД объединило коллег из Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации с Европейским Союзом, чтобы обсудили синхронизацию украинского цифрового сертификата о вакцинации с европейским.

"Цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза: его будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - рассказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в прошлом году. Он соответствует международным стандартам.

"Когда человек проходит вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Процедуру этого сертификата утвердили", - отметил Кулеба.

Читайте: Вакцинация военнослужащих в приоритете: препаратов достаточно, чтобы привить весь личный состав, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сдувается пандемийка
показать весь комментарий
04.06.2021 11:47 Ответить
Паперовий? 😮 Фьодорв! Аууу! А як щодо справжніх країн Євросоюзу? Для них той сертифікат буде просто туалетним папером?
показать весь комментарий
04.06.2021 11:53 Ответить
Поци знов розводять "мудрий нарід", який їх до влади привів Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6132
показать весь комментарий
04.06.2021 11:56 Ответить
Таким достижением лучшеб не хвастаться
показать весь комментарий
04.06.2021 12:25 Ответить
Запах бабла перебет любой душок от померших трупов /эти бумажки лишь прикрытие/!
показать весь комментарий
04.06.2021 14:19 Ответить
это будет ошибкой
показать весь комментарий
04.06.2021 15:45 Ответить
 
 