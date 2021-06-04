Венгрия, Молдова, Грузия и Турция готовы признавать украинский бумажный COVID-сертификат, - Кулеба
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Украинский Е-сертификат будет синхронизирован с европейским. Киев начал переговоры с некоторыми странами мира о признании украинских бумажных COVID-сертификатов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Министр сообщил, что МИД объединило коллег из Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации с Европейским Союзом, чтобы обсудили синхронизацию украинского цифрового сертификата о вакцинации с европейским.
"Цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза: его будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", - рассказал Кулеба.
Глава МИД напомнил, что бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в прошлом году. Он соответствует международным стандартам.
"Когда человек проходит вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Процедуру этого сертификата утвердили", - отметил Кулеба.
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