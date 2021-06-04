Задержана преступная группа, вырубавшая деревья в заповеднике "Подольские Товтры", - СБУ

СБУ в Хмельницкой области прекратила деятельность организованной преступной группы, незаконно вырубившей древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры", а также в государственных и коммунальных лесхозах.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, действия злоумышленников нанесли государству ущерб на десятки млн грн.

По данным предварительного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, стоимость которых на черном рынке составляет 1 млн грн.

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Оперативники СБУ задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства. По результатам следственных действий изъято:

- большую партию лесопродукции, стоимость которой устанавливается;

- черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий;

- грузовую технику и спецоборудование.

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Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с УСР и следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.