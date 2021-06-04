Затримано злочинну групу, що вирубувала дерева в заповіднику "Подільські Товтри", - СБУ

СБУ у Хмельницькій області припинила діяльність організованої злочинної групи, що незаконно вирубала деревину в Національному природному парку "Подільські Товтри", а також у державних і комунальних лісгоспах.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, дії зловмисників завдали державі збитків на десятки млн грн.

За даними досудового розслідування, організував незаконну вирубку і збут лісоматеріалів місцевий підприємець та четверо його спільників. Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Лише на одній із ділянок зловмисники знищили майже сотню дерев цінних порід, які на чорному ринку коштують приблизно 1 млн грн.

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Оперативники СБУ затримали п’ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників групи та на об’єктах лісового господарства. За результатами слідчих дій вилучено:

велику партію лісопродукції, вартість якої встановлюється ;

чорнові записи, що містять докази протиправних дій;

вантажну техніку і спецустаткування.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або збут лісу, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно з УСР та слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.