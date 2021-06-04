Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дания отозвала согласие на строительство Балтийской трубы. Это решение сорвет планы Польши по увеличению энергетической независимости от России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Money.pl.
"12 июля 2019 года Датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный комитет по окружающей среде и продовольствию отказал в выдаче разрешения", - говорится в заявлении оператора Energinet.
Biznes Alert отмечает, что датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение того, как различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность наземного газопровода в Дании составляет около 210 км.
Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.
"Сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Балтийской трубы, было подтверждено, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для мелких видов животных, которые обитают в некоторых местах вдоль побережья Балтийский трубопроводный маршрут. С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите этих животных. Однако апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью определены до выдачи экологического разрешения, – сказала заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.
Ранее издание Financial Times писало, что Польша вынуждена согласовывать строительство газопровода Baltic Pipe с Россией, поскольку польский газопровод пересекает трассу "Северного потока-2".
Baltic Pipe рассматривают как основного конкурента российскому "Северному потоку-2".
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До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
Моя версия что есть решение не выбирать месторождения под ноль, а оставить хоть какие-то запасы газа следующим поколениям.
Вцелом некоторое смешение разных рас даже полезно для нации.
Хотя датчане, похоже, кое-какие шаги в этом вопросе предпринимают. Но только в Африке.
Смешение рас может и полезно для нации, в биологическом плане, но с точки зрения культуры - аж никак.
Может быть и такое, но для этого нужно стопроцентно верить в теорию заговора, или, по крайней мере в конспирологию. ))
Кроме того со стороны стран с левацким правительством подымется неудержимый вой в защиту прав всех "обездоленных", которые по сути и представляют их симпатиков и электорат.
Не забываем, о почти готовом газопроводе из Туркменистана, через Турцию в Болгарию. Чтобы понятно было, напишу пример. Очень дорогое в добыче, Штокмановское месторождение РФ, это чуть более 4 трлн кубов газа, а в Туркмении уже недавно доказанных, по 7 и даже 11 трлн кубов, несколько штук, и добывать в песках не дорого.
Про Иран можно вспомнить, про Катар с самым большим в мире флотом газовозов...
Когда хоть начнут в ЕС через Азербайджан и Турцию газ поставлять то и поговорим за перспективы.
С чего вы решили, что Китай интересен, как рынок сбыта газа? Он у кацапов сахалинский газ покупает по цене ниже себестоимости, а те вынуждены продавать, чтобы работали газопроводы до Владивостока.
Рынок газа в ЕС, самый выгодный и растущий. Газопроводы через Турцию из Средней Азии уже построены, сейчас только технические вопросы решаются, потому у Москвы практически не покупают газа из их нового газопровода - Эрдоган возрождает свою Османскую империю и Московия помеха на пути этих планов, Эрдоган прекрасно помнит, что Кавказ был ихним и что войны с Москвой ослабили тогда его империю, а потому со временем нагнет Москву.
Что-то пошло не так...
Дикарь.
Море кровіщі значить данців не хвилює, а побут польових мишей хвилює. Лицемірна мразота.
Вот пример Швеции. В Швеции производят лучший в мире, по качеству, черный металл, оцинковку, крашенную оцинковку. Но правительство так ограничило производство, что шведов просто невозможно упросить дать дополнительную партию продукции, для производства тут металлочерепицы.
Это страны Северной Европы, там к экологии особое отношение. Могут себе позволить.
Дикие дикари...
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
Посмотри на свои тире.
Учитесь у Расии, как работать с европейской общественностью нужно!
Рука КГБшной нечисти !
В Дании отозвали разрешение на строительство наземного участка российского газопровода «Северный поток - 2»
https://echo.msk.ru/news/2848874-echo.html
Так вот когда СП-1 останавливают на месячный регламент, то кацапы просят увеличить транзит, через украинскую и польскую ГТС.
Интересно, как кацапы извратятся, если Украина и Польша обрежут свои трубы, со стороны Кацапии?
Северные потоки обрубают транзит кацапского газа не только нам, но и Польше, стране ЕС. Только Польша, в отличии от правящих в Украине евреев, не рыдает, а строит альтернативные варианты поставок газа. Вот терминалы по сжиженному газу строят, со штатовцами и Катаром переговоры ведут. Начнут получать газ не от РФ и не от фрицев. У поляков выход в Атлантический океан, как только приём газа у них заработает, то с помощью финансирования от инвесторов из США, Нафтогаз (если не будут мешать Зеленский и Витренко), всего за 4 месяца может соединить трубой большого диаметра польскую и украинскую ГТС, а у нас одна из ниток газопроводов, идет мимо Николаева, мимо Одессы на Молдову, а оттуда на Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию - всё мимо ФРГ и РФ. И резко смещается политическая ориентация тех же граждан Молдовы, Чехии...
Так что про СП могу сказать одно - "дафай, дафай ))))" (с)
Второе. Катар ранее поставлял в США по 40 млрд кубов ПРИРОДНОГО газа, теперь не поставляет, зато открыл у себя еще большие запасы газа и закупил самый большой в мире флот газовозов. Теперь Катар готовится поставлять газ в Европу.
Это при Юле доход был по 3 млрд долларов, но Яценюк, Гройсман и Гончарук не настояли на сохранении объемов прокачки, потому сегодня это на мизерные 1,5 млрд долларов, да у нас только на таможне в год тырят больше, чем на 10 млрд. долларов, а на "скрутках" с ПДВ еще 1,5 млрд. долларов, минимум. И так далее.
Для нас он очень даже дорогой, спасибо предателю Порошенко, щоб його шлях трапив, просто олигархи с нас берут тарифами дороже, чем газ в Германии.
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
И что эти трое говорят фантастического? Они же не теорию вероятности применяют, а обычную, простую алгебру.
А экс-глава нашей СБУ недавно сказал, что еще в 1990-м в Украине добывалось 90 млрд. кубов газа в год. Так что эти трое рассказали ооочень интересные вещи.
Даеш Савецкую Сациалистическую Рыспублику Дания! - Всем равные права!, и шоб ничего не принадлежало!
Втім, ******* європа - це цитадель шльондр, деградантів та моральних покидьків.