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газопровод (823) Дания (443) Северный поток (1428)

Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента

Дания отозвала согласие на строительство Балтийской трубы. Это решение сорвет планы Польши по увеличению энергетической независимости от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Money.pl.

"12 июля 2019 года Датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный комитет по окружающей среде и продовольствию отказал в выдаче разрешения", - говорится в заявлении оператора Energinet.

Biznes Alert отмечает, что датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение того, как различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность наземного газопровода в Дании составляет около 210 км.

Согласно первоначальному графику, газопровод Baltic Pipe должен быть готов в октябре 2022 года.

"Сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Балтийской трубы, было подтверждено, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для мелких видов животных, которые обитают в некоторых местах вдоль побережья Балтийский трубопроводный маршрут. С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите этих животных. Однако апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью определены до выдачи экологического разрешения, – сказала заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Ранее издание Financial Times писало, что Польша вынуждена согласовывать строительство газопровода Baltic Pipe с Россией, поскольку польский газопровод пересекает трассу "Северного потока-2".

Baltic Pipe рассматривают как основного конкурента российскому "Северному потоку-2".

Также читайте: США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
А есть в мире страны или люди, которые не продаются?
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04.06.2021 12:45
+18
Просто кацапских денег получено очень много
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04.06.2021 12:47
+11
нет - вопрос - цены (бывает это не только деньги)
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04.06.2021 12:49
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Надо запретить все газопроводы, кроме нашего.
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04.06.2021 12:45 Ответить
А есть в мире страны или люди, которые не продаются?
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04.06.2021 12:45 Ответить
нет - вопрос - цены (бывает это не только деньги)
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04.06.2021 12:49 Ответить
Всё имеет свою цену.
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04.06.2021 12:50 Ответить
тебе что не понятно -принципиальные люди? потом приедет к нам и скажет монополии и коррупция Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2804
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04.06.2021 12:52 Ответить
...вопрос только в цене! А потом шантаж... На каждого собирают досье...
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04.06.2021 13:09 Ответить
Дания не хочет Польских денег? Летучих мышей будет жрать?
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04.06.2021 12:46 Ответить
Просто кацапских денег получено очень много
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04.06.2021 12:47 Ответить
и вовремя
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04.06.2021 13:11 Ответить
.... для постройки гнезд для летучих мышоф.
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04.06.2021 20:28 Ответить
Летучие мыши ,мелкие грызуны и судьбы людей , Они точно глубоко психически больны и встряхнуть этот застойный гнойник "толерантности" может 3я мировая война !
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04.06.2021 12:49 Ответить
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
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04.06.2021 12:52 Ответить
Это все временная отговорка. А по факту в европейские месторождения в процессе или консервации или отказываются от увеличения добычи.
Моя версия что есть решение не выбирать месторождения под ноль, а оставить хоть какие-то запасы газа следующим поколениям.
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04.06.2021 13:09 Ответить
Следующим поколениям? С такой политикой левазизма, которую проводят они, эти месторождения останутся в наследство арабскому миру.
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04.06.2021 13:21 Ответить
Думаю у них есть понимание процесса и как будут бороться.
Вцелом некоторое смешение разных рас даже полезно для нации.
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04.06.2021 13:42 Ответить
Похоже, что они в угоду своим политическим амбициям, теряют этот контроль.
Хотя датчане, похоже, кое-какие шаги в этом вопросе предпринимают. Но только в Африке.
Смешение рас может и полезно для нации, в биологическом плане, но с точки зрения культуры - аж никак.
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04.06.2021 13:59 Ответить
Может в итоге какой нибудь там ковид-38 скосит всех чистокровных арабов чисто "случайно".
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04.06.2021 13:45 Ответить
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3420

Может быть и такое, но для этого нужно стопроцентно верить в теорию заговора, или, по крайней мере в конспирологию. )) Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6422
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04.06.2021 14:03 Ответить
Я верю в оружие.
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04.06.2021 15:11 Ответить
В силу оружия верю и я, но это не тот случай. "Прогрессивные" леваки на такое никогда не пойдут.
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04.06.2021 15:42 Ответить
Отправят этих либерастов на настоящую работу и они через четыре месяца уже сами будут просить все так сделать.
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04.06.2021 16:36 Ответить
Это ничего не изменит. Одни из них будут упорото и дальше продвигать свои идеи, другие уедут "работать" в страны, где такие же как они при власти, третьи будут в международных организациях создавать всевозможные фонды "помощи погорельцам".
Кроме того со стороны стран с левацким правительством подымется неудержимый вой в защиту прав всех "обездоленных", которые по сути и представляют их симпатиков и электорат.
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04.06.2021 17:14 Ответить
Левантийское месторождение в Средиземном море (недалеко от острова Крит), может сделать оба Северных потока трубами в ФРГ, но никак не далее, как очень надеялись колбасники.
Не забываем, о почти готовом газопроводе из Туркменистана, через Турцию в Болгарию. Чтобы понятно было, напишу пример. Очень дорогое в добыче, Штокмановское месторождение РФ, это чуть более 4 трлн кубов газа, а в Туркмении уже недавно доказанных, по 7 и даже 11 трлн кубов, несколько штук, и добывать в песках не дорого.
Про Иран можно вспомнить, про Катар с самым большим в мире флотом газовозов...
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04.06.2021 23:26 Ответить
Про то как Туркменистан покроет Европу газом мы слышим с конца 90-х годов. На сейчас еще Китай не может там взять необходимые объемы, хотя во многом проблема еще в инфраструктуре (но то с возможностями КНР интересно). Много газа в месторождениях уже законтрактовано тем же Китаем, а он свое просто не отдаст ну или по цене недешевой.
Когда хоть начнут в ЕС через Азербайджан и Турцию газ поставлять то и поговорим за перспективы.
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05.06.2021 07:06 Ответить
Посмотрите на географическую карту мира и увидите, что газопровод из Туркмении (Туркменистан - так пишут и говорят кацапы) проходит через высочайшие горы мира или очень и очень в обход, но тогда через те страны, которые в этом не заинтересованы.

С чего вы решили, что Китай интересен, как рынок сбыта газа? Он у кацапов сахалинский газ покупает по цене ниже себестоимости, а те вынуждены продавать, чтобы работали газопроводы до Владивостока.

Рынок газа в ЕС, самый выгодный и растущий. Газопроводы через Турцию из Средней Азии уже построены, сейчас только технические вопросы решаются, потому у Москвы практически не покупают газа из их нового газопровода - Эрдоган возрождает свою Османскую империю и Московия помеха на пути этих планов, Эрдоган прекрасно помнит, что Кавказ был ихним и что войны с Москвой ослабили тогда его империю, а потому со временем нагнет Москву.
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05.06.2021 11:00 Ответить
Пока что факт в Китай Туркменистан поставляет а в ЕС нет. Вот когда в ЕС будут стабильные поставки хоть 10 ярдов в год тогда и можно будет говорить. В каком году это будет есть представление?
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06.06.2021 11:20 Ответить
Уверен, что газ из Туркменистана пойдет в ЕС чуть раньше, чем Газпром отправит газ по СП-2. Кроме того, Газпром по сути большей частью лишь транзитер среднеазиатского газа в ЕС, при этом Москва уже не одно десятилетие грабит Туркмению. Так что туркменский газ даааавно в ЕС и это гаааараздо больше 10 млрд. кубов в год, по сути Газпром отправляет в ЕС именно туркменский газ, а газ добываемый на просторах РФ, там же и потребляется, особенно в зимний период. А вот поставки туркменов в Китай, как раз и были обусловлены гнусным поведением Москвы, но ведь так долго не будет.
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06.06.2021 13:54 Ответить
Дания - член ЕС и НАТО. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3527
Что-то пошло не так... Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6890
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04.06.2021 12:50 Ответить
там просто заботиться о природе реально, запрет временный, сейчас решать как будут помогать мелким морским обитателям и скоко это будет стоит и усе будет хорошо - не переживай ты так))
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04.06.2021 12:52 Ответить
это ты сейчас о черных дельфинах?
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04.06.2021 12:53 Ответить
Не обращай на него внимания.
Дикарь.
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04.06.2021 12:55 Ответить
вииии читайте, не советскую прессу ,по утрам и будет вам счастье - в статье оригинала усе написано))
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04.06.2021 12:59 Ответить
ой, я вас умоляю- только не ешьте на ночь сырых помидоров
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04.06.2021 13:01 Ответить
До речі так, це ж данці на Фарерах проводять свято варварського забою дельфінів, вищих ссавців і збіса розумних істот, на мінуточку. Предкі фарерців хоча б їли цих дельфінів зимою, ******* люди - навряд чи. Вони виправдовуються що історична традиція у них бачите така. Це чисте зло.
Море кровіщі значить данців не хвилює, а побут польових мишей хвилює. Лицемірна мразота.
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7832
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5193
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04.06.2021 13:37 Ответить
меня больше всего бесит в этом, что умные твари, и людей сколько спасают, а эти...
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04.06.2021 13:52 Ответить
Видимо надо маршрут трубопровода несколько скорректировать.

Вот пример Швеции. В Швеции производят лучший в мире, по качеству, черный металл, оцинковку, крашенную оцинковку. Но правительство так ограничило производство, что шведов просто невозможно упросить дать дополнительную партию продукции, для производства тут металлочерепицы.

Это страны Северной Европы, там к экологии особое отношение. Могут себе позволить.
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04.06.2021 23:29 Ответить
Я за тебя переживаю, мой маленький дикий друг. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6328
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04.06.2021 12:54 Ответить
валерьянка в помощь,ну или барбовал - хотя в твоем случаи надо шо то более серьезное - лечись - ты нужен своей стране - да и как же мы тут в Украине без тебя та будем?)))
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04.06.2021 12:57 Ответить
Мне твои методы не подходят.
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04.06.2021 12:58 Ответить
извини - я не сильно разбираюсь в твоих психотропных препаратах ,тебе видней ,но не пропускай - чревата))
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04.06.2021 13:02 Ответить
Зачем суёшь в рот всякую гадость, если не разбираешься?
Дикие дикари...
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04.06.2021 13:05 Ответить
вас цапов ,сразу видно - меньше бухайте и не будет у тебя проблем))))
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04.06.2021 13:06 Ответить
Вот видишь, у тебя уже галюны, цапы кругом. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4451
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04.06.2021 13:09 Ответить
вииии это в приличном обществе - цензор как не как - обязывает - посему - шо це таке - галуны? - часто у вас такое явление - с какой периодичностью и так далее )))
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04.06.2021 13:20 Ответить
всё как всегда Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 966
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
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04.06.2021 13:09 Ответить
это временный запрет
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04.06.2021 12:50 Ответить
И санкции со строительства СП-2 сняли временно, до конца строительства.
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04.06.2021 12:51 Ответить
еще не вечер))
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04.06.2021 12:52 Ответить
Уже ж...ночь!
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04.06.2021 12:53 Ответить
саня могу констатировать - ты однако потерял зрение - надеюсь временно))) (как ты еще тута пишешь?)))
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04.06.2021 12:55 Ответить
А ты - глаза - закрой - и будет - тебе ночь.
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04.06.2021 12:57 Ответить
это тебе сосед - наполеон советует?))))
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04.06.2021 13:03 Ответить
Ну ты же первую букву видел....
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04.06.2021 12:59 Ответить
три точки - три тере - ты это сос кому та отправлешь - шо у тебя трапилось та?)))
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04.06.2021 13:05 Ответить
Та ты сосешь постоянно.
Посмотри на свои тире. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9779
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04.06.2021 13:08 Ответить
я же говорил - шо цап - только у них (из за алкоголя конечно) проблемы у сексе - бедный ))
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04.06.2021 13:45 Ответить
фортуна стык варит, уже компрессора тестируют, так что верно товарищ пишет ночь уже.
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04.06.2021 13:40 Ответить
Как вариант. Достроят и запустят кацапы свой поток. И тут бац, а Байден решает изменить свое решение и Штаты резко бросают в ЕС сланцевый газ...
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04.06.2021 23:35 Ответить
Европейские партнеры продолжают демонстрировать нам европейские ценности.Походу,европейская ценность лишь одна:бабло
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04.06.2021 12:52 Ответить
кажется вы начинаете о чем-то догадываться , ну уж лучше поздно, чем никогда
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04.06.2021 12:55 Ответить
Для меня этот вопрос никогда загадкой и не был
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04.06.2021 13:30 Ответить
Хотел узнать, а как у вас? На одних ценностях богатое государство не построить.
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04.06.2021 13:14 Ответить
Интересно, а зачем тогда продвигать эти "ценности" и требовать от других их соблюдения, если сам их не придерживаешься?
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04.06.2021 13:25 Ответить
Ценности для них.

Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 737
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04.06.2021 13:35 Ответить
Ну да, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
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04.06.2021 13:47 Ответить
Страны "древнейшей проХВесии"!
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04.06.2021 12:52 Ответить
страны прости господи
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04.06.2021 12:59 Ответить
Не нойте!
Учитесь у Расии, как работать с европейской общественностью нужно!
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04.06.2021 12:58 Ответить
так где взять столько денег?
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04.06.2021 13:02 Ответить
Дания это страна, которая разрешает убивать дельфинов.

Рука КГБшной нечисти !
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04.06.2021 12:58 Ответить
ну и шютки у тебя
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04.06.2021 13:22 Ответить
російські гроші роблять дива і в данії ів германії і в франції,путін польші передав привіт через данію
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04.06.2021 13:02 Ответить
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index - комплексный показатель, учитывающий различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.) от британского аналитического центра The Legatum Institute по итогам 2020 года из 167 государств Дания заняла 1 место. Датчане не дураки, ничего без пользы или во вред себе делать не будут. А нищебродская Украина заняла 92 место между Гайаной и Сальвадором.
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04.06.2021 13:12 Ответить
Москалі 76-і, позаду Кабо-Верде, вірмени 55-і, московити масово переїджають в Гюмрі.
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04.06.2021 13:35 Ответить
Хм, турки позаду України, а албанці луплять москалів, прикольний рейтинг. Був я в тій Албанії, не сказав би що вони краще за росіян, брудно що там, що там.
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04.06.2021 13:37 Ответить
Вранье. Дания запретила Северный поток-2.

В Дании отозвали разрешение на строительство наземного участка российского газопровода «Северный поток - 2»

https://echo.msk.ru/news/2848874-echo.html
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04.06.2021 13:21 Ответить
Ехо це держдепівське джерело, ми віримо тільки **********.
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04.06.2021 13:39 Ответить
LNG-терминал в Польше запретят. Горе-то какое!
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04.06.2021 13:42 Ответить
Вы педали перепутали
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04.06.2021 23:36 Ответить
Видать, поляки в срок трубопровод не построят...выход - покупать в три дорога сжиженный у штатов или как все, в Словакии! Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5634
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04.06.2021 14:01 Ответить
проблема в том, что если СП-2 введут в эксплуатацию, то закупать газ в Словакии станет невозможно. Но даже это не главная проблема, а то, что некоторые украинские города могут зимой остаться без газа из-за прекращения транзита. Руководству Украины и Нафтагаза нужно срочно решать именно эту проблему, потому что Газпром может даже заплатить за транзит газа, но сам газ перекрыть
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04.06.2021 14:11 Ответить
Шедеврально! Это нужно заносить в учебники по психотерапии.
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04.06.2021 14:56 Ответить
Как вы думаете, а ремонтировать и обслуживать газопровод под водой, легче чем наземный?
Так вот когда СП-1 останавливают на месячный регламент, то кацапы просят увеличить транзит, через украинскую и польскую ГТС.
Интересно, как кацапы извратятся, если Украина и Польша обрежут свои трубы, со стороны Кацапии?
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04.06.2021 23:39 Ответить
а в польше дураки сидят это же только украина хочет халявные денюжки за транзит,а польше они не нужны сейчас трубу резать начнут.наши костьми ложаться чтоб транзит шел,а польша сама себе ногу отстрелит 😆😆😆
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09.06.2021 01:15 Ответить
Вася, труба, прежде чем зайти в Польшу, проходит через Украину.
Северные потоки обрубают транзит кацапского газа не только нам, но и Польше, стране ЕС. Только Польша, в отличии от правящих в Украине евреев, не рыдает, а строит альтернативные варианты поставок газа. Вот терминалы по сжиженному газу строят, со штатовцами и Катаром переговоры ведут. Начнут получать газ не от РФ и не от фрицев. У поляков выход в Атлантический океан, как только приём газа у них заработает, то с помощью финансирования от инвесторов из США, Нафтогаз (если не будут мешать Зеленский и Витренко), всего за 4 месяца может соединить трубой большого диаметра польскую и украинскую ГТС, а у нас одна из ниток газопроводов, идет мимо Николаева, мимо Одессы на Молдову, а оттуда на Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию - всё мимо ФРГ и РФ. И резко смещается политическая ориентация тех же граждан Молдовы, Чехии...

Так что про СП могу сказать одно - "дафай, дафай ))))" (с)
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09.06.2021 14:49 Ответить
польша сама газ покупает, и частично дорогущий спг, с кацапами у них до 22 года и продлять они не планируют, смысл соединять гтс украины с польшей? чтоб купить дорогущий спг с ценой доставки? если обрубится транзит через украину будет совсем печально, мало того что транзит это 10 процентов ввп, так еще украина типо по реверсу берет оносительно недорогой газпромовский газ, а без транзита словакия не сможет украине реверс организовать.
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09.06.2021 18:58 Ответить
Дорогущий? Так ваши Мюллер с Путиным много лет говорили, да только на самом деле после снижения цены на сланцевый газ, Масква забыла про мечту на цену газа по 400, по 500 и тем более по 1000 долларов. Это раз.

Второе. Катар ранее поставлял в США по 40 млрд кубов ПРИРОДНОГО газа, теперь не поставляет, зато открыл у себя еще большие запасы газа и закупил самый большой в мире флот газовозов. Теперь Катар готовится поставлять газ в Европу.

Это при Юле доход был по 3 млрд долларов, но Яценюк, Гройсман и Гончарук не настояли на сохранении объемов прокачки, потому сегодня это на мизерные 1,5 млрд долларов, да у нас только на таможне в год тырят больше, чем на 10 млрд. долларов, а на "скрутках" с ПДВ еще 1,5 млрд. долларов, минимум. И так далее.

Для нас он очень даже дорогой, спасибо предателю Порошенко, щоб його шлях трапив, просто олигархи с нас берут тарифами дороже, чем газ в Германии.
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09.06.2021 21:52 Ответить
Вот вам ссылка на видео. там и про газ и про нефть и про титан с литием... Посмотрите, и тогда поймёте, на сколько вы не правы.

https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
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09.06.2021 21:54 Ответить
три человека непонятных говорят ,чтото из области фантастики, примерно тоже я слышал когда говорили мост не построят, первым ледоколом снесет, сп2 не построят, были бы такие запасы газа на украине, уже бы инвесторы набежали, чтото я не вижу очереди желающих
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10.06.2021 14:41 Ответить
А зачем местным князьям делиться такими деньжищами какими-то инвесторами?
И что эти трое говорят фантастического? Они же не теорию вероятности применяют, а обычную, простую алгебру.
А экс-глава нашей СБУ недавно сказал, что еще в 1990-м в Украине добывалось 90 млрд. кубов газа в год. Так что эти трое рассказали ооочень интересные вещи.
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10.06.2021 14:53 Ответить
Нужно продвигать идею Балто-Черноморского Союза.. Евросоюз местами настолько прогнил.. что видно невооружённым глазом
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04.06.2021 17:44 Ответить
Сейчас одет трансформация с Междуморского союза, в Триморский (добавляется Адриатическое).
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04.06.2021 23:41 Ответить
Сталина на этих датчан не хватает, как прикольно было бы если бы раисья оккупировала бы Данию лет так на 30, это бы изменило многие решения.
Даеш Савецкую Сациалистическую Рыспублику Дания! - Всем равные права!, и шоб ничего не принадлежало!
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04.06.2021 20:33 Ответить
У кацапов денег больше, поляки столько заслать не могут однозначно😁😁😁😁
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04.06.2021 23:33 Ответить
Но зато у поляков есть неплохие подводно-диверсионные силы, а старых мин, времён Второй мировой, по морям немало плавает )))
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04.06.2021 23:42 Ответить
Ще одні срані європейські повії.
Втім, ******* європа - це цитадель шльондр, деградантів та моральних покидьків.
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05.06.2021 09:38 Ответить
 
 