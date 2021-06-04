Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Данія відкликала згоду на будівництво Балтійської труби. Це рішення зірве плани Польщі щодо збільшення енергетичної незалежності від Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Money.pl.
"12 липня 2019 року Данське управління з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe. 31 травня 2021 року Апеляційний комітет з навколишнього середовища і продовольства відмовив у видачі дозволу", - йдеться в заяві оператора Energinet.
Biznes Alert зазначає, що данський оператор системи передачі і данський інвестор проєкту пояснюють, що Данське агентство охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл до того, як надало достатнє пояснення того, як різні види дрібних тварин (польові миші, кажани) та місця їхнього проживання будуть захищені під час робіт. Протяжність наземного газопроводу в Данії - близько 210 км.
Відповідно до початкового графіка, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий у жовтні 2022 року.
"Шкодую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від влади щодо Балтійської труби, було підтверджено, що необхідно провести подальшу роботу з низки заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для дрібних видів тварин, які мешкають в деяких місцях уздовж узбережжя Балтійського трубопровідного маршруту. Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин. Однак апеляційна комісія стверджує, що всі заходи повинні бути повністю визначені до видачі екологічного дозволу, - сказала заступник директора і керівник відділу будівельних проєктів Energinet Маріан Кааг.
Раніше видання Financial Times писало, що Польща змушена узгоджувати будівництво газопроводу Baltic Pipe з Росією, оскільки польський газопровід перетинає трасу "Північного потоку-2".
Baltic Pipe розглядають як основного конкурента російському "Північному потоку-2".
Будь ласка, зачекайте...
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
Моя версия что есть решение не выбирать месторождения под ноль, а оставить хоть какие-то запасы газа следующим поколениям.
Вцелом некоторое смешение разных рас даже полезно для нации.
Хотя датчане, похоже, кое-какие шаги в этом вопросе предпринимают. Но только в Африке.
Смешение рас может и полезно для нации, в биологическом плане, но с точки зрения культуры - аж никак.
Может быть и такое, но для этого нужно стопроцентно верить в теорию заговора, или, по крайней мере в конспирологию. ))
Кроме того со стороны стран с левацким правительством подымется неудержимый вой в защиту прав всех "обездоленных", которые по сути и представляют их симпатиков и электорат.
Не забываем, о почти готовом газопроводе из Туркменистана, через Турцию в Болгарию. Чтобы понятно было, напишу пример. Очень дорогое в добыче, Штокмановское месторождение РФ, это чуть более 4 трлн кубов газа, а в Туркмении уже недавно доказанных, по 7 и даже 11 трлн кубов, несколько штук, и добывать в песках не дорого.
Про Иран можно вспомнить, про Катар с самым большим в мире флотом газовозов...
Когда хоть начнут в ЕС через Азербайджан и Турцию газ поставлять то и поговорим за перспективы.
С чего вы решили, что Китай интересен, как рынок сбыта газа? Он у кацапов сахалинский газ покупает по цене ниже себестоимости, а те вынуждены продавать, чтобы работали газопроводы до Владивостока.
Рынок газа в ЕС, самый выгодный и растущий. Газопроводы через Турцию из Средней Азии уже построены, сейчас только технические вопросы решаются, потому у Москвы практически не покупают газа из их нового газопровода - Эрдоган возрождает свою Османскую империю и Московия помеха на пути этих планов, Эрдоган прекрасно помнит, что Кавказ был ихним и что войны с Москвой ослабили тогда его империю, а потому со временем нагнет Москву.
Что-то пошло не так...
Дикарь.
Море кровіщі значить данців не хвилює, а побут польових мишей хвилює. Лицемірна мразота.
Вот пример Швеции. В Швеции производят лучший в мире, по качеству, черный металл, оцинковку, крашенную оцинковку. Но правительство так ограничило производство, что шведов просто невозможно упросить дать дополнительную партию продукции, для производства тут металлочерепицы.
Это страны Северной Европы, там к экологии особое отношение. Могут себе позволить.
Дикие дикари...
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
Посмотри на свои тире.
Учитесь у Расии, как работать с европейской общественностью нужно!
Рука КГБшной нечисти !
В Дании отозвали разрешение на строительство наземного участка российского газопровода «Северный поток - 2»
https://echo.msk.ru/news/2848874-echo.html
Так вот когда СП-1 останавливают на месячный регламент, то кацапы просят увеличить транзит, через украинскую и польскую ГТС.
Интересно, как кацапы извратятся, если Украина и Польша обрежут свои трубы, со стороны Кацапии?
Северные потоки обрубают транзит кацапского газа не только нам, но и Польше, стране ЕС. Только Польша, в отличии от правящих в Украине евреев, не рыдает, а строит альтернативные варианты поставок газа. Вот терминалы по сжиженному газу строят, со штатовцами и Катаром переговоры ведут. Начнут получать газ не от РФ и не от фрицев. У поляков выход в Атлантический океан, как только приём газа у них заработает, то с помощью финансирования от инвесторов из США, Нафтогаз (если не будут мешать Зеленский и Витренко), всего за 4 месяца может соединить трубой большого диаметра польскую и украинскую ГТС, а у нас одна из ниток газопроводов, идет мимо Николаева, мимо Одессы на Молдову, а оттуда на Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию - всё мимо ФРГ и РФ. И резко смещается политическая ориентация тех же граждан Молдовы, Чехии...
Так что про СП могу сказать одно - "дафай, дафай ))))" (с)
Второе. Катар ранее поставлял в США по 40 млрд кубов ПРИРОДНОГО газа, теперь не поставляет, зато открыл у себя еще большие запасы газа и закупил самый большой в мире флот газовозов. Теперь Катар готовится поставлять газ в Европу.
Это при Юле доход был по 3 млрд долларов, но Яценюк, Гройсман и Гончарук не настояли на сохранении объемов прокачки, потому сегодня это на мизерные 1,5 млрд долларов, да у нас только на таможне в год тырят больше, чем на 10 млрд. долларов, а на "скрутках" с ПДВ еще 1,5 млрд. долларов, минимум. И так далее.
Для нас он очень даже дорогой, спасибо предателю Порошенко, щоб його шлях трапив, просто олигархи с нас берут тарифами дороже, чем газ в Германии.
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
И что эти трое говорят фантастического? Они же не теорию вероятности применяют, а обычную, простую алгебру.
А экс-глава нашей СБУ недавно сказал, что еще в 1990-м в Украине добывалось 90 млрд. кубов газа в год. Так что эти трое рассказали ооочень интересные вещи.
Даеш Савецкую Сациалистическую Рыспублику Дания! - Всем равные права!, и шоб ничего не принадлежало!
Втім, ******* європа - це цитадель шльондр, деградантів та моральних покидьків.