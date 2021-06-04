УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16096 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
32 123 96
газопровід (376) Данія (376) Північний потік (1369)

Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента

Данія відкликала згоду на будівництво Балтійської труби. Це рішення зірве плани Польщі щодо збільшення енергетичної незалежності від Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Money.pl.

"12 липня 2019 року Данське управління з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe. 31 травня 2021 року Апеляційний комітет з навколишнього середовища і продовольства відмовив у видачі дозволу", - йдеться в заяві оператора Energinet.

Biznes Alert зазначає, що данський оператор системи передачі і данський інвестор проєкту пояснюють, що Данське агентство охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл до того, як надало достатнє пояснення того, як різні види дрібних тварин (польові миші, кажани) та місця їхнього проживання будуть захищені під час робіт. Протяжність наземного газопроводу в Данії - близько 210 км.

Відповідно до початкового графіка, газопровід Baltic Pipe повинен бути готовий у жовтні 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить включити її в німецько-американські переговори щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник

"Шкодую про це рішення. Коли в 2019 році ми отримали екологічний дозвіл від влади щодо Балтійської труби, було підтверджено, що необхідно провести подальшу роботу з низки заходів, що забезпечують сприятливі умови життя для дрібних видів тварин, які мешкають в деяких місцях уздовж узбережжя Балтійського трубопровідного маршруту. Відтоді ми продовжуємо працювати над заходами щодо захисту цих тварин. Однак апеляційна комісія стверджує, що всі заходи повинні бути повністю визначені до видачі екологічного дозволу, - сказала заступник директора і керівник відділу будівельних проєктів Energinet Маріан Кааг.

Раніше видання Financial Times писало, що Польща змушена узгоджувати будівництво газопроводу Baltic Pipe з Росією, оскільки польський газопровід перетинає трасу "Північного потоку-2".

Baltic Pipe розглядають як основного конкурента російському "Північному потоку-2".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
А есть в мире страны или люди, которые не продаются?
показати весь коментар
04.06.2021 12:45
+18
Просто кацапских денег получено очень много
показати весь коментар
04.06.2021 12:47
+11
нет - вопрос - цены (бывает это не только деньги)
показати весь коментар
04.06.2021 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо запретить все газопроводы, кроме нашего.
показати весь коментар
04.06.2021 12:45 Відповісти
А есть в мире страны или люди, которые не продаются?
показати весь коментар
04.06.2021 12:45 Відповісти
нет - вопрос - цены (бывает это не только деньги)
показати весь коментар
04.06.2021 12:49 Відповісти
Всё имеет свою цену.
показати весь коментар
04.06.2021 12:50 Відповісти
тебе что не понятно -принципиальные люди? потом приедет к нам и скажет монополии и коррупция Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2804
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
...вопрос только в цене! А потом шантаж... На каждого собирают досье...
показати весь коментар
04.06.2021 13:09 Відповісти
Дания не хочет Польских денег? Летучих мышей будет жрать?
показати весь коментар
04.06.2021 12:46 Відповісти
Просто кацапских денег получено очень много
показати весь коментар
04.06.2021 12:47 Відповісти
и вовремя
показати весь коментар
04.06.2021 13:11 Відповісти
.... для постройки гнезд для летучих мышоф.
показати весь коментар
04.06.2021 20:28 Відповісти
Летучие мыши ,мелкие грызуны и судьбы людей , Они точно глубоко психически больны и встряхнуть этот застойный гнойник "толерантности" может 3я мировая война !
показати весь коментар
04.06.2021 12:49 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья , а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
Это все временная отговорка. А по факту в европейские месторождения в процессе или консервации или отказываются от увеличения добычи.
Моя версия что есть решение не выбирать месторождения под ноль, а оставить хоть какие-то запасы газа следующим поколениям.
показати весь коментар
04.06.2021 13:09 Відповісти
Следующим поколениям? С такой политикой левазизма, которую проводят они, эти месторождения останутся в наследство арабскому миру.
показати весь коментар
04.06.2021 13:21 Відповісти
Думаю у них есть понимание процесса и как будут бороться.
Вцелом некоторое смешение разных рас даже полезно для нации.
показати весь коментар
04.06.2021 13:42 Відповісти
Похоже, что они в угоду своим политическим амбициям, теряют этот контроль.
Хотя датчане, похоже, кое-какие шаги в этом вопросе предпринимают. Но только в Африке.
Смешение рас может и полезно для нации, в биологическом плане, но с точки зрения культуры - аж никак.
показати весь коментар
04.06.2021 13:59 Відповісти
Может в итоге какой нибудь там ковид-38 скосит всех чистокровных арабов чисто "случайно".
показати весь коментар
04.06.2021 13:45 Відповісти
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3420

Может быть и такое, но для этого нужно стопроцентно верить в теорию заговора, или, по крайней мере в конспирологию. )) Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6422
показати весь коментар
04.06.2021 14:03 Відповісти
Я верю в оружие.
показати весь коментар
04.06.2021 15:11 Відповісти
В силу оружия верю и я, но это не тот случай. "Прогрессивные" леваки на такое никогда не пойдут.
показати весь коментар
04.06.2021 15:42 Відповісти
Отправят этих либерастов на настоящую работу и они через четыре месяца уже сами будут просить все так сделать.
показати весь коментар
04.06.2021 16:36 Відповісти
Это ничего не изменит. Одни из них будут упорото и дальше продвигать свои идеи, другие уедут "работать" в страны, где такие же как они при власти, третьи будут в международных организациях создавать всевозможные фонды "помощи погорельцам".
Кроме того со стороны стран с левацким правительством подымется неудержимый вой в защиту прав всех "обездоленных", которые по сути и представляют их симпатиков и электорат.
показати весь коментар
04.06.2021 17:14 Відповісти
Левантийское месторождение в Средиземном море (недалеко от острова Крит), может сделать оба Северных потока трубами в ФРГ, но никак не далее, как очень надеялись колбасники.
Не забываем, о почти готовом газопроводе из Туркменистана, через Турцию в Болгарию. Чтобы понятно было, напишу пример. Очень дорогое в добыче, Штокмановское месторождение РФ, это чуть более 4 трлн кубов газа, а в Туркмении уже недавно доказанных, по 7 и даже 11 трлн кубов, несколько штук, и добывать в песках не дорого.
Про Иран можно вспомнить, про Катар с самым большим в мире флотом газовозов...
показати весь коментар
04.06.2021 23:26 Відповісти
Про то как Туркменистан покроет Европу газом мы слышим с конца 90-х годов. На сейчас еще Китай не может там взять необходимые объемы, хотя во многом проблема еще в инфраструктуре (но то с возможностями КНР интересно). Много газа в месторождениях уже законтрактовано тем же Китаем, а он свое просто не отдаст ну или по цене недешевой.
Когда хоть начнут в ЕС через Азербайджан и Турцию газ поставлять то и поговорим за перспективы.
показати весь коментар
05.06.2021 07:06 Відповісти
Посмотрите на географическую карту мира и увидите, что газопровод из Туркмении (Туркменистан - так пишут и говорят кацапы) проходит через высочайшие горы мира или очень и очень в обход, но тогда через те страны, которые в этом не заинтересованы.

С чего вы решили, что Китай интересен, как рынок сбыта газа? Он у кацапов сахалинский газ покупает по цене ниже себестоимости, а те вынуждены продавать, чтобы работали газопроводы до Владивостока.

Рынок газа в ЕС, самый выгодный и растущий. Газопроводы через Турцию из Средней Азии уже построены, сейчас только технические вопросы решаются, потому у Москвы практически не покупают газа из их нового газопровода - Эрдоган возрождает свою Османскую империю и Московия помеха на пути этих планов, Эрдоган прекрасно помнит, что Кавказ был ихним и что войны с Москвой ослабили тогда его империю, а потому со временем нагнет Москву.
показати весь коментар
05.06.2021 11:00 Відповісти
Пока что факт в Китай Туркменистан поставляет а в ЕС нет. Вот когда в ЕС будут стабильные поставки хоть 10 ярдов в год тогда и можно будет говорить. В каком году это будет есть представление?
показати весь коментар
06.06.2021 11:20 Відповісти
Уверен, что газ из Туркменистана пойдет в ЕС чуть раньше, чем Газпром отправит газ по СП-2. Кроме того, Газпром по сути большей частью лишь транзитер среднеазиатского газа в ЕС, при этом Москва уже не одно десятилетие грабит Туркмению. Так что туркменский газ даааавно в ЕС и это гаааараздо больше 10 млрд. кубов в год, по сути Газпром отправляет в ЕС именно туркменский газ, а газ добываемый на просторах РФ, там же и потребляется, особенно в зимний период. А вот поставки туркменов в Китай, как раз и были обусловлены гнусным поведением Москвы, но ведь так долго не будет.
показати весь коментар
06.06.2021 13:54 Відповісти
Дания - член ЕС и НАТО. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3527
Что-то пошло не так... Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6890
показати весь коментар
04.06.2021 12:50 Відповісти
там просто заботиться о природе реально, запрет временный, сейчас решать как будут помогать мелким морским обитателям и скоко это будет стоит и усе будет хорошо - не переживай ты так))
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
это ты сейчас о черных дельфинах?
показати весь коментар
04.06.2021 12:53 Відповісти
Не обращай на него внимания.
Дикарь.
показати весь коментар
04.06.2021 12:55 Відповісти
вииии читайте, не советскую прессу ,по утрам и будет вам счастье - в статье оригинала усе написано))
показати весь коментар
04.06.2021 12:59 Відповісти
ой, я вас умоляю- только не ешьте на ночь сырых помидоров
показати весь коментар
04.06.2021 13:01 Відповісти
До речі так, це ж данці на Фарерах проводять свято варварського забою дельфінів, вищих ссавців і збіса розумних істот, на мінуточку. Предкі фарерців хоча б їли цих дельфінів зимою, ******* люди - навряд чи. Вони виправдовуються що історична традиція у них бачите така. Це чисте зло.
Море кровіщі значить данців не хвилює, а побут польових мишей хвилює. Лицемірна мразота.
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7832
Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5193
показати весь коментар
04.06.2021 13:37 Відповісти
меня больше всего бесит в этом, что умные твари, и людей сколько спасают, а эти...
показати весь коментар
04.06.2021 13:52 Відповісти
Видимо надо маршрут трубопровода несколько скорректировать.

Вот пример Швеции. В Швеции производят лучший в мире, по качеству, черный металл, оцинковку, крашенную оцинковку. Но правительство так ограничило производство, что шведов просто невозможно упросить дать дополнительную партию продукции, для производства тут металлочерепицы.

Это страны Северной Европы, там к экологии особое отношение. Могут себе позволить.
показати весь коментар
04.06.2021 23:29 Відповісти
Я за тебя переживаю, мой маленький дикий друг. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6328
показати весь коментар
04.06.2021 12:54 Відповісти
валерьянка в помощь,ну или барбовал - хотя в твоем случаи надо шо то более серьезное - лечись - ты нужен своей стране - да и как же мы тут в Украине без тебя та будем?)))
показати весь коментар
04.06.2021 12:57 Відповісти
Мне твои методы не подходят.
показати весь коментар
04.06.2021 12:58 Відповісти
извини - я не сильно разбираюсь в твоих психотропных препаратах ,тебе видней ,но не пропускай - чревата))
показати весь коментар
04.06.2021 13:02 Відповісти
Зачем суёшь в рот всякую гадость, если не разбираешься?
Дикие дикари...
показати весь коментар
04.06.2021 13:05 Відповісти
вас цапов ,сразу видно - меньше бухайте и не будет у тебя проблем))))
показати весь коментар
04.06.2021 13:06 Відповісти
Вот видишь, у тебя уже галюны, цапы кругом. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4451
показати весь коментар
04.06.2021 13:09 Відповісти
вииии это в приличном обществе - цензор как не как - обязывает - посему - шо це таке - галуны? - часто у вас такое явление - с какой периодичностью и так далее )))
показати весь коментар
04.06.2021 13:20 Відповісти
всё как всегда Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 966
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
показати весь коментар
04.06.2021 13:09 Відповісти
это временный запрет
показати весь коментар
04.06.2021 12:50 Відповісти
И санкции со строительства СП-2 сняли временно, до конца строительства.
показати весь коментар
04.06.2021 12:51 Відповісти
еще не вечер))
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
Уже ж...ночь!
показати весь коментар
04.06.2021 12:53 Відповісти
саня могу констатировать - ты однако потерял зрение - надеюсь временно))) (как ты еще тута пишешь?)))
показати весь коментар
04.06.2021 12:55 Відповісти
А ты - глаза - закрой - и будет - тебе ночь.
показати весь коментар
04.06.2021 12:57 Відповісти
это тебе сосед - наполеон советует?))))
показати весь коментар
04.06.2021 13:03 Відповісти
Ну ты же первую букву видел....
показати весь коментар
04.06.2021 12:59 Відповісти
три точки - три тере - ты это сос кому та отправлешь - шо у тебя трапилось та?)))
показати весь коментар
04.06.2021 13:05 Відповісти
Та ты сосешь постоянно.
Посмотри на свои тире. Дания запретила строительство газопровода Baltic Pipe - конкурента "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9779
показати весь коментар
04.06.2021 13:08 Відповісти
я же говорил - шо цап - только у них (из за алкоголя конечно) проблемы у сексе - бедный ))
показати весь коментар
04.06.2021 13:45 Відповісти
фортуна стык варит, уже компрессора тестируют, так что верно товарищ пишет ночь уже.
показати весь коментар
04.06.2021 13:40 Відповісти
Как вариант. Достроят и запустят кацапы свой поток. И тут бац, а Байден решает изменить свое решение и Штаты резко бросают в ЕС сланцевый газ...
показати весь коментар
04.06.2021 23:35 Відповісти
Европейские партнеры продолжают демонстрировать нам европейские ценности.Походу,европейская ценность лишь одна:бабло
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
кажется вы начинаете о чем-то догадываться , ну уж лучше поздно, чем никогда
показати весь коментар
04.06.2021 12:55 Відповісти
Для меня этот вопрос никогда загадкой и не был
показати весь коментар
04.06.2021 13:30 Відповісти
Хотел узнать, а как у вас? На одних ценностях богатое государство не построить.
показати весь коментар
04.06.2021 13:14 Відповісти
Интересно, а зачем тогда продвигать эти "ценности" и требовать от других их соблюдения, если сам их не придерживаешься?
показати весь коментар
04.06.2021 13:25 Відповісти
Ценности для них.

Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 737
показати весь коментар
04.06.2021 13:35 Відповісти
Ну да, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
показати весь коментар
04.06.2021 13:47 Відповісти
Страны "древнейшей проХВесии"!
показати весь коментар
04.06.2021 12:52 Відповісти
страны прости господи
показати весь коментар
04.06.2021 12:59 Відповісти
Не нойте!
Учитесь у Расии, как работать с европейской общественностью нужно!
показати весь коментар
04.06.2021 12:58 Відповісти
так где взять столько денег?
показати весь коментар
04.06.2021 13:02 Відповісти
Дания это страна, которая разрешает убивать дельфинов.

Рука КГБшной нечисти !
показати весь коментар
04.06.2021 12:58 Відповісти
ну и шютки у тебя
показати весь коментар
04.06.2021 13:22 Відповісти
російські гроші роблять дива і в данії ів германії і в франції,путін польші передав привіт через данію
показати весь коментар
04.06.2021 13:02 Відповісти
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index - комплексный показатель, учитывающий различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.) от британского аналитического центра The Legatum Institute по итогам 2020 года из 167 государств Дания заняла 1 место. Датчане не дураки, ничего без пользы или во вред себе делать не будут. А нищебродская Украина заняла 92 место между Гайаной и Сальвадором.
показати весь коментар
04.06.2021 13:12 Відповісти
Москалі 76-і, позаду Кабо-Верде, вірмени 55-і, московити масово переїджають в Гюмрі.
показати весь коментар
04.06.2021 13:35 Відповісти
Хм, турки позаду України, а албанці луплять москалів, прикольний рейтинг. Був я в тій Албанії, не сказав би що вони краще за росіян, брудно що там, що там.
показати весь коментар
04.06.2021 13:37 Відповісти
Вранье. Дания запретила Северный поток-2.

В Дании отозвали разрешение на строительство наземного участка российского газопровода «Северный поток - 2»

https://echo.msk.ru/news/2848874-echo.html
показати весь коментар
04.06.2021 13:21 Відповісти
Ехо це держдепівське джерело, ми віримо тільки **********.
показати весь коментар
04.06.2021 13:39 Відповісти
LNG-терминал в Польше запретят. Горе-то какое!
показати весь коментар
04.06.2021 13:42 Відповісти
Вы педали перепутали
показати весь коментар
04.06.2021 23:36 Відповісти
Видать, поляки в срок трубопровод не построят...выход - покупать в три дорога сжиженный у штатов или как все, в Словакии! Данія заборонила будівництво газопроводу Baltic Pipe - конкурента "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5634
показати весь коментар
04.06.2021 14:01 Відповісти
проблема в том, что если СП-2 введут в эксплуатацию, то закупать газ в Словакии станет невозможно. Но даже это не главная проблема, а то, что некоторые украинские города могут зимой остаться без газа из-за прекращения транзита. Руководству Украины и Нафтагаза нужно срочно решать именно эту проблему, потому что Газпром может даже заплатить за транзит газа, но сам газ перекрыть
показати весь коментар
04.06.2021 14:11 Відповісти
Шедеврально! Это нужно заносить в учебники по психотерапии.
показати весь коментар
04.06.2021 14:56 Відповісти
Как вы думаете, а ремонтировать и обслуживать газопровод под водой, легче чем наземный?
Так вот когда СП-1 останавливают на месячный регламент, то кацапы просят увеличить транзит, через украинскую и польскую ГТС.
Интересно, как кацапы извратятся, если Украина и Польша обрежут свои трубы, со стороны Кацапии?
показати весь коментар
04.06.2021 23:39 Відповісти
а в польше дураки сидят это же только украина хочет халявные денюжки за транзит,а польше они не нужны сейчас трубу резать начнут.наши костьми ложаться чтоб транзит шел,а польша сама себе ногу отстрелит 😆😆😆
показати весь коментар
09.06.2021 01:15 Відповісти
Вася, труба, прежде чем зайти в Польшу, проходит через Украину.
Северные потоки обрубают транзит кацапского газа не только нам, но и Польше, стране ЕС. Только Польша, в отличии от правящих в Украине евреев, не рыдает, а строит альтернативные варианты поставок газа. Вот терминалы по сжиженному газу строят, со штатовцами и Катаром переговоры ведут. Начнут получать газ не от РФ и не от фрицев. У поляков выход в Атлантический океан, как только приём газа у них заработает, то с помощью финансирования от инвесторов из США, Нафтогаз (если не будут мешать Зеленский и Витренко), всего за 4 месяца может соединить трубой большого диаметра польскую и украинскую ГТС, а у нас одна из ниток газопроводов, идет мимо Николаева, мимо Одессы на Молдову, а оттуда на Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию - всё мимо ФРГ и РФ. И резко смещается политическая ориентация тех же граждан Молдовы, Чехии...

Так что про СП могу сказать одно - "дафай, дафай ))))" (с)
показати весь коментар
09.06.2021 14:49 Відповісти
польша сама газ покупает, и частично дорогущий спг, с кацапами у них до 22 года и продлять они не планируют, смысл соединять гтс украины с польшей? чтоб купить дорогущий спг с ценой доставки? если обрубится транзит через украину будет совсем печально, мало того что транзит это 10 процентов ввп, так еще украина типо по реверсу берет оносительно недорогой газпромовский газ, а без транзита словакия не сможет украине реверс организовать.
показати весь коментар
09.06.2021 18:58 Відповісти
Дорогущий? Так ваши Мюллер с Путиным много лет говорили, да только на самом деле после снижения цены на сланцевый газ, Масква забыла про мечту на цену газа по 400, по 500 и тем более по 1000 долларов. Это раз.

Второе. Катар ранее поставлял в США по 40 млрд кубов ПРИРОДНОГО газа, теперь не поставляет, зато открыл у себя еще большие запасы газа и закупил самый большой в мире флот газовозов. Теперь Катар готовится поставлять газ в Европу.

Это при Юле доход был по 3 млрд долларов, но Яценюк, Гройсман и Гончарук не настояли на сохранении объемов прокачки, потому сегодня это на мизерные 1,5 млрд долларов, да у нас только на таможне в год тырят больше, чем на 10 млрд. долларов, а на "скрутках" с ПДВ еще 1,5 млрд. долларов, минимум. И так далее.

Для нас он очень даже дорогой, спасибо предателю Порошенко, щоб його шлях трапив, просто олигархи с нас берут тарифами дороже, чем газ в Германии.
показати весь коментар
09.06.2021 21:52 Відповісти
Вот вам ссылка на видео. там и про газ и про нефть и про титан с литием... Посмотрите, и тогда поймёте, на сколько вы не правы.

https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
показати весь коментар
09.06.2021 21:54 Відповісти
три человека непонятных говорят ,чтото из области фантастики, примерно тоже я слышал когда говорили мост не построят, первым ледоколом снесет, сп2 не построят, были бы такие запасы газа на украине, уже бы инвесторы набежали, чтото я не вижу очереди желающих
показати весь коментар
10.06.2021 14:41 Відповісти
А зачем местным князьям делиться такими деньжищами какими-то инвесторами?
И что эти трое говорят фантастического? Они же не теорию вероятности применяют, а обычную, простую алгебру.
А экс-глава нашей СБУ недавно сказал, что еще в 1990-м в Украине добывалось 90 млрд. кубов газа в год. Так что эти трое рассказали ооочень интересные вещи.
показати весь коментар
10.06.2021 14:53 Відповісти
Нужно продвигать идею Балто-Черноморского Союза.. Евросоюз местами настолько прогнил.. что видно невооружённым глазом
показати весь коментар
04.06.2021 17:44 Відповісти
Сейчас одет трансформация с Междуморского союза, в Триморский (добавляется Адриатическое).
показати весь коментар
04.06.2021 23:41 Відповісти
Сталина на этих датчан не хватает, как прикольно было бы если бы раисья оккупировала бы Данию лет так на 30, это бы изменило многие решения.
Даеш Савецкую Сациалистическую Рыспублику Дания! - Всем равные права!, и шоб ничего не принадлежало!
показати весь коментар
04.06.2021 20:33 Відповісти
У кацапов денег больше, поляки столько заслать не могут однозначно😁😁😁😁
показати весь коментар
04.06.2021 23:33 Відповісти
Но зато у поляков есть неплохие подводно-диверсионные силы, а старых мин, времён Второй мировой, по морям немало плавает )))
показати весь коментар
04.06.2021 23:42 Відповісти
Ще одні срані європейські повії.
Втім, ******* європа - це цитадель шльондр, деградантів та моральних покидьків.
показати весь коментар
05.06.2021 09:38 Відповісти
 
 