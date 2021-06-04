Рада примет законопроект Зеленского о криминализации контрабанды: существующие методы не сработали, - "слуга народа" Монастырский

Народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что законопроект №5420 о криминализации контрабанды будет принят парламентом в первом чтении.

Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Монастырского, в каком виде документ пойдет на второе чтение – вопрос дискуссии.

Депутат напомнил, что речь идет о президентском законопроекте, который возвращает криминализацию товарной контрабанды в уголовный кодекс.

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"На данный момент у нас есть контрабанда наркотических средств, оружия и леса. Это направление контрабанды, которые криминализированы. Президент предложил расширить этот перечень. Эта идея обсуждалась несколько лет, потому что тот метод декриминализации, который был 10 лет назад не сработал", - подчеркнул политик.

По словам Монастырского, количество контрабанды все время растет.

"Существующие методы административного решения этого вопроса не сработали. Наоборот, система, которая занимается контрабандой, расширилась. Ее также взяли под свой контроль воры в законе, поэтому недавно СНБО ввел соответствующие санкции", - объяснил он.