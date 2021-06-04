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Новости Политика Украины
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Рада примет законопроект Зеленского о криминализации контрабанды: существующие методы не сработали, - "слуга народа" Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада примет законопроект Зеленского о криминализации контрабанды: существующие методы не сработали, -

Народный депутат "СН", глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что законопроект №5420 о криминализации контрабанды будет принят парламентом в первом чтении.

Об этом он сказал в интервью парламентским журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Монастырского, в каком виде документ пойдет на второе чтение – вопрос дискуссии.

Депутат напомнил, что речь идет о президентском законопроекте, который возвращает криминализацию товарной контрабанды в уголовный кодекс.

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"На данный момент у нас есть контрабанда наркотических средств, оружия и леса. Это направление контрабанды, которые криминализированы. Президент предложил расширить этот перечень. Эта идея обсуждалась несколько лет, потому что тот метод декриминализации, который был 10 лет назад не сработал", - подчеркнул политик.

По словам Монастырского, количество контрабанды все время растет.

"Существующие методы административного решения этого вопроса не сработали. Наоборот, система, которая занимается контрабандой, расширилась. Ее также взяли под свой контроль воры в законе, поэтому недавно СНБО ввел соответствующие санкции", - объяснил он.
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А как насчёт вместо этого принять закон "О декриминализации импорта и существенном снижении таможенных пошлин и разблокировании и упрощении таможенных процедур" и зарабатывать на налогах с предприятий и зарплаты? Не приходило такое в голову? Или от такого не сильно прокормишься в таможне?
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04.06.2021 13:52 Ответить
Понты для приезжих...
Уголовка за контробас это только что бы убирать конкурентов...
Как пример контробас леса...
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04.06.2021 13:53 Ответить
Это люди, ответственные за работу закона о контрабанде не сработали. Диваны перестанавливать снова в борделе будете?
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04.06.2021 14:09 Ответить
Ці люди вже заРаботали на контрабанді і відпочивають...
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04.06.2021 14:13 Ответить
А потім вони вас лікуватимуть

Рада ухвалить законопроєкт Зеленського про криміналізацію контрабанди: наявні методи не спрацювали, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 1989
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04.06.2021 14:31 Ответить
Яка Рада? Приймайте вже закони на РНБО, ще там створіть нові підрозділи поліції, судів і прокуратури.
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04.06.2021 15:01 Ответить
Контрабанду декриминализировали те кто ей и занимается. И неужели кто то всерьез считал что это поможет побороть контрабанду? Страной правят бандиты и принимают законы, которые помогают им безнаказанно воровать.
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04.06.2021 15:12 Ответить
 
 