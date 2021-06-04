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Новини Політика України
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Рада ухвалить законопроєкт Зеленського про криміналізацію контрабанди: наявні методи не спрацювали, - "слуга народу" Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалить законопроєкт Зеленського про криміналізацію контрабанди: наявні методи не спрацювали, -

Народний депутат "СН", глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди буде прийнятий парламентом в першому читанні.

Про це він сказав в інтерв'ю парламентським журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Монастирського, в якому вигляді документ піде на друге читання - питання дискусії.

Депутат нагадав, що мова йде про президентський законопроєкт, який повертає криміналізацію товарної контрабанди в кримінальний кодекс.

"На цей момент у нас є контрабанда наркотичних засобів, зброї та ліси. Цей напрямок контрабанди, які криміналізовані. Президент запропонував розширити цей перелік. Ця ідея обговорювалася кілька років, тому що той метод декриміналізації, який був 10 років тому не спрацював", - підкреслив політик.

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За словами Монастирського, кількість контрабанди весь час зростає.

"Наявні методи адміністративного вирішення цього питання не спрацювали. Навпаки, система, яка займається контрабандою, розширилася. Її також взяли під свій контроль злодії в законі, тому недавно РНБО ввела відповідні санкції", - пояснив він.

Автор: Анастасія Потіха
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А как насчёт вместо этого принять закон "О декриминализации импорта и существенном снижении таможенных пошлин и разблокировании и упрощении таможенных процедур" и зарабатывать на налогах с предприятий и зарплаты? Не приходило такое в голову? Или от такого не сильно прокормишься в таможне?
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04.06.2021 13:52 Відповісти
Понты для приезжих...
Уголовка за контробас это только что бы убирать конкурентов...
Как пример контробас леса...
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04.06.2021 13:53 Відповісти
Это люди, ответственные за работу закона о контрабанде не сработали. Диваны перестанавливать снова в борделе будете?
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04.06.2021 14:09 Відповісти
Ці люди вже заРаботали на контрабанді і відпочивають...
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04.06.2021 14:13 Відповісти
А потім вони вас лікуватимуть

Рада ухвалить законопроєкт Зеленського про криміналізацію контрабанди: наявні методи не спрацювали, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 1989
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04.06.2021 14:31 Відповісти
Яка Рада? Приймайте вже закони на РНБО, ще там створіть нові підрозділи поліції, судів і прокуратури.
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04.06.2021 15:01 Відповісти
Контрабанду декриминализировали те кто ей и занимается. И неужели кто то всерьез считал что это поможет побороть контрабанду? Страной правят бандиты и принимают законы, которые помогают им безнаказанно воровать.
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04.06.2021 15:12 Відповісти
 
 