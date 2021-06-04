Рада ухвалить законопроєкт Зеленського про криміналізацію контрабанди: наявні методи не спрацювали, - "слуга народу" Монастирський

Народний депутат "СН", глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди буде прийнятий парламентом в першому читанні.

Про це він сказав в інтерв'ю парламентським журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Монастирського, в якому вигляді документ піде на друге читання - питання дискусії.

Депутат нагадав, що мова йде про президентський законопроєкт, який повертає криміналізацію товарної контрабанди в кримінальний кодекс.

"На цей момент у нас є контрабанда наркотичних засобів, зброї та ліси. Цей напрямок контрабанди, які криміналізовані. Президент запропонував розширити цей перелік. Ця ідея обговорювалася кілька років, тому що той метод декриміналізації, який був 10 років тому не спрацював", - підкреслив політик.

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За словами Монастирського, кількість контрабанди весь час зростає.

"Наявні методи адміністративного вирішення цього питання не спрацювали. Навпаки, система, яка займається контрабандою, розширилася. Її також взяли під свій контроль злодії в законі, тому недавно РНБО ввела відповідні санкції", - пояснив він.