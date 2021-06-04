Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2".

Об эттом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Работа по второй нитке продолжается", - сказал Путин.

Он уточнил, что закончена линейная работа, включая морской участок газопровода. Путин отметил, что трубопровод также проведен с немецкой и российской стороны. "Осталось их приподнять и сварить", - сказал российский президент.

По словам Путина, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом.

Он также сообщил, что на этой неделе была обеспечена готовность газопровода до "Северного потока-2" на российской территории.

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"Северный поток-2" – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Президент США Джо Байден считает газопровод "плохой идеей".