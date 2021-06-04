РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14563 посетителя онлайн
Новости За рубежом
12 292 69
Путин (29862) Россия (91269) Северный поток (1428)

Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин объявил о завершении строительства первой нитки

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2".

Об эттом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Работа по второй нитке продолжается", - сказал Путин.

Он уточнил, что закончена линейная работа, включая морской участок газопровода. Путин отметил, что трубопровод также проведен с немецкой и российской стороны. "Осталось их приподнять и сварить", - сказал российский президент.

По словам Путина, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом.

Он также сообщил, что на этой неделе была обеспечена готовность газопровода до "Северного потока-2" на российской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

"Северный поток-2" – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Президент США Джо Байден считает газопровод "плохой идеей".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Та й що , шо ти говоріл ? Ну то радій за кацапню і далі . Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 202 .

СП 2 побудувала Немеччина а не кацапи . Якби не вперта Муркель , хер би вони проклали б і метра труби .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:13
+11
Байден пришел порядок навел.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:14
+10
можно ожидать танки - в на следующий год
показать весь комментарий
04.06.2021 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну что...Ваван - Баклан.....СХЛЕСТНЕМСЯ?????
показать весь комментарий
04.06.2021 15:03 Ответить
можно ожидать танки - в на следующий год
показать весь комментарий
04.06.2021 15:04 Ответить
А я говорил что кацапы построят этот поток, а другие смеялись и говорили что они криворукие и у них ничего не едет, не стреляет и ничего они не построят, нашим бы так слово держать
показать весь комментарий
04.06.2021 15:04 Ответить
за кого голосовал?
показать весь комментарий
04.06.2021 15:08 Ответить
Дивись значить Німеччині потрібен руський газ а попередній не зміг заборонить перекачку газу через територію України по причині руської агресії.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:21 Ответить
То попередній, але ж зараз у нас свій, наротний, простий хлопець?
показать весь комментарий
04.06.2021 15:23 Ответить
Запам'ятай в 2019 році голосували за Зеленського тому, що народ не хоче в другий раз бути баранами
показать весь комментарий
04.06.2021 15:30 Ответить
А ті хто голосував вдруге це вже порохозомбі
показать весь комментарий
04.06.2021 15:34 Ответить
в спам, ЗЕбил
показать весь комментарий
04.06.2021 15:43 Ответить
нарот хоче в другий раз бути баранами, яких заріжуть а перед тим в сраку ви..путь??
показать весь комментарий
04.06.2021 15:50 Ответить
Здається, вже всі зрозуміли, що Зе, якраз і прийшов до влади на обаранюванні лохтората.
І при допомозі москви і наших олігархів.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:27 Ответить
В тому, що зе прийшов до влади винен ТІЛЬКИ сивочолий гетьман. Тільки він і більше ніхто.
показать весь комментарий
04.06.2021 21:18 Ответить
Построили западные компании- кацапы только достраивали оставшиеся 10% со скоростью примерно черепахи. Но я тоже понимал, что достроят- когда Трамп остановил все западные строившие поток компании. Но только потому, что пессимист и не верю что можно не преодолеть "финишную ленту" за 10см. от неё. Просто такого не бывает на самом деле.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:10 Ответить
Та й що , шо ти говоріл ? Ну то радій за кацапню і далі . Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 202 .

СП 2 побудувала Немеччина а не кацапи . Якби не вперта Муркель , хер би вони проклали б і метра труби .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:13 Ответить
Не кацапы, а свинособаки
показать весь комментарий
04.06.2021 17:07 Ответить
Снесёт ледоходом.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:11 Ответить
Грустно.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:13 Ответить
послушайте у ССР было много чего ГУЛАГ Беломор канал Тайга тундра Целина Магнитка.. КВЖД.. БАМ..и прочее и где СССР.... Путин сказал это не означает что это правда осталось его поднять и сварить вот в чем главное.....
показать весь комментарий
04.06.2021 17:00 Ответить
Согласна . Пусть "поднять и сварить " у него не получится .
показать весь комментарий
04.06.2021 17:04 Ответить
Вся лахта грустит?
показать весь комментарий
04.06.2021 17:08 Ответить
Байден пришел порядок навел.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:14 Ответить
Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3265 . До чого тут Байден .? Знайшов крайнього ?

СП 2 успішно будувався і за Трампидла .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:17 Ответить
При Трампе строительство заглохло. Все думали хана. А дядя Байден все разрешил.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:20 Ответить
Де ж воно заглохло Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8069 .? 95 % труби побудували саме за трампа . Санкції на СП накладав Конгрес США , а не трамп . Йому нічого не залишалось як лиш підписувати рішення Конгресу . До того ж , навіть за санкцій США , кацапська баржа " Фортуна " , за підтримки німецької влади , продовжувала будівництво .
показать весь комментарий
04.06.2021 15:34 Ответить
Америка дала добро, и теперь вопрос закрыт. Хоть до Луны могли построить, без разрешения Америки это нелегальный хлам.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:58 Ответить
Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6255 . Так Америка хоч і не давала добро , будівництво всеодно продовжувалось .! Бо цього хоче Німеччина . Саме через її позицію , Америка і не хоче вводити нові санкції . Не хоче сваритися з німцями . Ключовими своїми союзниками у Європі . На рашку ж їм - чхати ..
показать весь комментарий
04.06.2021 16:10 Ответить
Кому это сейчас интересно?
показать весь комментарий
04.06.2021 19:37 Ответить
без разрешения Америки...США могущественны, но не всесильны! Не стоит их переоценивать, нужно надеяться на их помощь, но рассчитывать прежде всего на свои силы. Нам 5 лишних лет дали, чтобы перестроиться, полтора года уже прошли
показать весь комментарий
04.06.2021 16:17 Ответить
Он пожилой человек, а сынка нужно трудоустроить. Кацапские госкомпании - хорошее пристанище для престарелых коррупционеров и их потомства.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:23 Ответить
Может "газпрём" обещал для его сына какой-нибудь весомый пост в "сп2"?)
показать весь комментарий
04.06.2021 15:37 Ответить
шо в набсовете "грязьпрома" ? , али должность консультанта отстаивающиего интересы "грязьпромовские"???
показать весь комментарий
04.06.2021 16:17 Ответить
"Осталось их приподнять и сварить", - сказал российский президент.Источник: https://censor.net/ru/n3269531 Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7014

Это как на автомобильном заводе - машина готова, осталось поставить двигатель и заложить проводку. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7014
показать весь комментарий
04.06.2021 15:16 Ответить
не совсем правильная аналогия, машина собрана, двигатель стоит, осталось его к машине прикрутить, ибо компрессоры испытали,сухопутные участки запустили, готовность нитки 100 процентов и становится понятно что завести эту машину ни кто не помешает
показать весь комментарий
04.06.2021 15:57 Ответить
Ты на лахте теперь на 5руб больше получать будешь?
показать весь комментарий
04.06.2021 17:10 Ответить
Ну почему вы, русские такие упорототупые?! Трубы не сварены между собой еще 100км, а ваш фюрер заявляет о 100% готовности. И вы, члены секты x#йла дружно вторите ему. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7570 Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7593
показать весь комментарий
04.06.2021 17:34 Ответить
вы внимательней послушайте что он сказал, нитка б готова на сто процентов,остался золотой шов
показать весь комментарий
05.06.2021 23:38 Ответить
И да, я не отрицаю, что трубопровод будет запущен. Но это будет когда то и готовность 100% будет когда то но не сегодня. У вашего недомерка все под какие то даты и события стараются подогнать. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8228
показать весь комментарий
04.06.2021 17:38 Ответить
А вот с конкурирующей трубой из Норвегии в Польшу - проблема.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:28 Ответить
А мы всё сопли жуём...
показать весь комментарий
04.06.2021 15:29 Ответить
Вы мордва, да
показать весь комментарий
04.06.2021 17:10 Ответить
Готовимся к войне, запасайтесь патронами
показать весь комментарий
04.06.2021 15:40 Ответить
Удивительно, СП-2 строится с 2018 года! А как же "успехи" Порошенко в международной политике? Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1010
показать весь комментарий
04.06.2021 15:57 Ответить
Сейчас 2021.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:58 Ответить
И..? Значит "виноват Зеленский"? В том, что достроили то, что начали строить при Порошенко? Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7847
показать весь комментарий
04.06.2021 16:05 Ответить
Виновато твоё *****
показать весь комментарий
04.06.2021 17:11 Ответить
Ага. Але воно твоє.
показать весь комментарий
04.06.2021 19:31 Ответить
Главное виноватого найти
показать весь комментарий
04.06.2021 19:38 Ответить
Как-то без помпы и веселья.. Не впечатлило, не похоже на *****, болен, шоле.
показать весь комментарий
04.06.2021 15:58 Ответить
)(уйло
2 раза поздравлял Говнюковича
2 раза обьявлял победу в Сирии(над детьми и госпиталями)
Запасаемся попкорном...
показать весь комментарий
04.06.2021 16:01 Ответить
фуйло по старости рамсы попутал...
то була вторая нитка сп-1
показать весь комментарий
04.06.2021 16:07 Ответить
Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Евросоюз спонсор террористической власти РФ и войн в Европе.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:11 Ответить
При президенте Порошенко, который активно боролся против достройки «СП-2». По состоянию на 1 апреля 2019 года было проложено только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%. И только Путину стоило убедится в проигрыше президента Порошенко в 2019 году и приход на его место Зеленского, только лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
Нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский. Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки «СП-2», Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента. И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске «СП-2», Украине терпит геополитическое поражение.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:15 Ответить
Головне щоб це не зашкодило жителям України.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:17 Ответить
Путін заявив про завершення прокладки труб. Данія заявила про відкликання дозволу не прокладку газогону по сухопутній ділянці. Тобто, газопровід не буде сертифіковано. Шикарний хід. Бабло грохнули, і все на вітер.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:40 Ответить
Хватит тиражировать этот тупой фейк, ты своими глазами посмотри карту и найди где там наземный участок, на территории Дании. А отозвали разрешение датчане для польского проекта Baltic pipe.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:48 Ответить
Слава Богу, цензор хоть вовремя очнулся и удалил этой фейк эхомосквы Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8782Новости надо проверять, а не тупо с кацасми слизывать и заливать сюда
показать весь комментарий
04.06.2021 16:58 Ответить
Что творится. США фактически дает зеленый свет СП-2 а Дания запрещает строительство польского газопровода.
показать весь комментарий
04.06.2021 16:52 Ответить
Что творится, ***** твоё из бункера вылезло, ненадолго, правда
показать весь комментарий
04.06.2021 17:13 Ответить
Полагаю.. то что по предприятиям начали подавать списки военнообязанных.. по запросу военкоматов.. Назвав это сверкой. связано и с этой новостью тоже..
показать весь комментарий
04.06.2021 17:34 Ответить
..всё время Украина носится с этим ГТС,як "дурень з писаною торбою"...А,в принципе,народ Украины с неё не имел...ни хрена...Кучка всяких "кучманоидов" и до сих пор дерибанила эту халявную "мзду"...Давно пора было сдать в металлолом эту "трубу",то не было бы и вони о "потоках" газа..
показать весь комментарий
04.06.2021 19:01 Ответить
Хм
показать весь комментарий
04.06.2021 19:53 Ответить
 
 