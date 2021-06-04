Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив, що сьогодні, 4 червня, було завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.
"Саме сьогодні, 2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Робота щодо другої нитки триває", - сказав Путін.
Він уточнив, що закінчено лінійну роботу, включно з морською ділянкою газопроводу. Путін зазначив, що трубопровід також проведено з німецького та російського боку. "Залишилося їх підняти і зварити", - сказав російський президент.
За словами Путіна, "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.
Він також повідомив, що цього тижня було забезпечено готовність газопроводу до "Північного потоку-2" на російській території.
"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють у $ 9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.
Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.
Президент США Джо Байден вважає газопровід "поганою ідеєю".
Будь ласка, зачекайте...
І при допомозі москви і наших олігархів.
СП 2 побудувала Немеччина а не кацапи . Якби не вперта Муркель , хер би вони проклали б і метра труби .
СП 2 успішно будувався і за Трампидла .
Это как на автомобильном заводе - машина готова, осталось поставить двигатель и заложить проводку.
2 раза поздравлял Говнюковича
2 раза обьявлял победу в Сирии(над детьми и госпиталями)
Запасаемся попкорном...
то була вторая нитка сп-1
Евросоюз спонсор террористической власти РФ и войн в Европе.
Нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский. Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки «СП-2», Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента. И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске «СП-2», Украине терпит геополитическое поражение.