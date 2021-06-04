Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2"

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив, що сьогодні, 4 червня, було завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

"Саме сьогодні, 2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Робота щодо другої нитки триває", - сказав Путін.

Він уточнив, що закінчено лінійну роботу, включно з морською ділянкою газопроводу. Путін зазначив, що трубопровід також проведено з німецького та російського боку. "Залишилося їх підняти і зварити", - сказав російський президент.

За словами Путіна, "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.

Він також повідомив, що цього тижня було забезпечено готовність газопроводу до "Північного потоку-2" на російській території.

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"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють у $ 9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.

Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.

Президент США Джо Байден вважає газопровід "поганою ідеєю".