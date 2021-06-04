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Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив, що сьогодні, 4 червня, було завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

"Саме сьогодні, 2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Робота щодо другої нитки триває", - сказав Путін.

Він уточнив, що закінчено лінійну роботу, включно з морською ділянкою газопроводу. Путін зазначив, що трубопровід також проведено з німецького та російського боку. "Залишилося їх підняти і зварити", - сказав російський президент.

За словами Путіна, "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.

Він також повідомив, що цього тижня було забезпечено готовність газопроводу до "Північного потоку-2" на російській території.

Також читайте: Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький

"Північний потік-2" - російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року. Його прокладають дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість будівництва оцінюють у $ 9,5 млрд євро. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром". При цьому п'ять європейських компаній обіцяли профінансувати 50% вартості проєкту.

Раніше Nord Stream 2 AG повідомила, що готовність газопроводу станом на 31 березня становить 95%. Його будівництво планують завершити цього року.

Президент США Джо Байден вважає газопровід "поганою ідеєю".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Та й що , шо ти говоріл ? Ну то радій за кацапню і далі . Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 202 .

СП 2 побудувала Немеччина а не кацапи . Якби не вперта Муркель , хер би вони проклали б і метра труби .
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04.06.2021 15:13
+11
Байден пришел порядок навел.
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04.06.2021 15:14
+10
можно ожидать танки - в на следующий год
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04.06.2021 15:04
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Ну что...Ваван - Баклан.....СХЛЕСТНЕМСЯ?????
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04.06.2021 15:03 Відповісти
можно ожидать танки - в на следующий год
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04.06.2021 15:04 Відповісти
А я говорил что кацапы построят этот поток, а другие смеялись и говорили что они криворукие и у них ничего не едет, не стреляет и ничего они не построят, нашим бы так слово держать
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04.06.2021 15:04 Відповісти
за кого голосовал?
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04.06.2021 15:08 Відповісти
Дивись значить Німеччині потрібен руський газ а попередній не зміг заборонить перекачку газу через територію України по причині руської агресії.
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04.06.2021 15:21 Відповісти
То попередній, але ж зараз у нас свій, наротний, простий хлопець?
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04.06.2021 15:23 Відповісти
Запам'ятай в 2019 році голосували за Зеленського тому, що народ не хоче в другий раз бути баранами
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04.06.2021 15:30 Відповісти
А ті хто голосував вдруге це вже порохозомбі
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04.06.2021 15:34 Відповісти
в спам, ЗЕбил
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04.06.2021 15:43 Відповісти
нарот хоче в другий раз бути баранами, яких заріжуть а перед тим в сраку ви..путь??
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04.06.2021 15:50 Відповісти
Здається, вже всі зрозуміли, що Зе, якраз і прийшов до влади на обаранюванні лохтората.
І при допомозі москви і наших олігархів.
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04.06.2021 16:27 Відповісти
В тому, що зе прийшов до влади винен ТІЛЬКИ сивочолий гетьман. Тільки він і більше ніхто.
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04.06.2021 21:18 Відповісти
Построили западные компании- кацапы только достраивали оставшиеся 10% со скоростью примерно черепахи. Но я тоже понимал, что достроят- когда Трамп остановил все западные строившие поток компании. Но только потому, что пессимист и не верю что можно не преодолеть "финишную ленту" за 10см. от неё. Просто такого не бывает на самом деле.
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04.06.2021 15:10 Відповісти
Та й що , шо ти говоріл ? Ну то радій за кацапню і далі . Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 202 .

СП 2 побудувала Немеччина а не кацапи . Якби не вперта Муркель , хер би вони проклали б і метра труби .
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04.06.2021 15:13 Відповісти
Не кацапы, а свинособаки
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04.06.2021 17:07 Відповісти
Снесёт ледоходом.
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04.06.2021 15:11 Відповісти
Грустно.
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04.06.2021 15:13 Відповісти
послушайте у ССР было много чего ГУЛАГ Беломор канал Тайга тундра Целина Магнитка.. КВЖД.. БАМ..и прочее и где СССР.... Путин сказал это не означает что это правда осталось его поднять и сварить вот в чем главное.....
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04.06.2021 17:00 Відповісти
Согласна . Пусть "поднять и сварить " у него не получится .
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04.06.2021 17:04 Відповісти
Вся лахта грустит?
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04.06.2021 17:08 Відповісти
Байден пришел порядок навел.
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04.06.2021 15:14 Відповісти
Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3265 . До чого тут Байден .? Знайшов крайнього ?

СП 2 успішно будувався і за Трампидла .
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04.06.2021 15:17 Відповісти
При Трампе строительство заглохло. Все думали хана. А дядя Байден все разрешил.
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04.06.2021 15:20 Відповісти
Де ж воно заглохло Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8069 .? 95 % труби побудували саме за трампа . Санкції на СП накладав Конгрес США , а не трамп . Йому нічого не залишалось як лиш підписувати рішення Конгресу . До того ж , навіть за санкцій США , кацапська баржа " Фортуна " , за підтримки німецької влади , продовжувала будівництво .
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04.06.2021 15:34 Відповісти
Америка дала добро, и теперь вопрос закрыт. Хоть до Луны могли построить, без разрешения Америки это нелегальный хлам.
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04.06.2021 15:58 Відповісти
Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6255 . Так Америка хоч і не давала добро , будівництво всеодно продовжувалось .! Бо цього хоче Німеччина . Саме через її позицію , Америка і не хоче вводити нові санкції . Не хоче сваритися з німцями . Ключовими своїми союзниками у Європі . На рашку ж їм - чхати ..
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04.06.2021 16:10 Відповісти
Кому это сейчас интересно?
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04.06.2021 19:37 Відповісти
без разрешения Америки...США могущественны, но не всесильны! Не стоит их переоценивать, нужно надеяться на их помощь, но рассчитывать прежде всего на свои силы. Нам 5 лишних лет дали, чтобы перестроиться, полтора года уже прошли
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04.06.2021 16:17 Відповісти
Он пожилой человек, а сынка нужно трудоустроить. Кацапские госкомпании - хорошее пристанище для престарелых коррупционеров и их потомства.
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04.06.2021 15:23 Відповісти
Может "газпрём" обещал для его сына какой-нибудь весомый пост в "сп2"?)
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04.06.2021 15:37 Відповісти
шо в набсовете "грязьпрома" ? , али должность консультанта отстаивающиего интересы "грязьпромовские"???
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04.06.2021 16:17 Відповісти
"Осталось их приподнять и сварить", - сказал российский президент.Источник: https://censor.net/ru/n3269531 Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7014

Это как на автомобильном заводе - машина готова, осталось поставить двигатель и заложить проводку. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7014
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04.06.2021 15:16 Відповісти
не совсем правильная аналогия, машина собрана, двигатель стоит, осталось его к машине прикрутить, ибо компрессоры испытали,сухопутные участки запустили, готовность нитки 100 процентов и становится понятно что завести эту машину ни кто не помешает
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04.06.2021 15:57 Відповісти
Ты на лахте теперь на 5руб больше получать будешь?
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04.06.2021 17:10 Відповісти
Ну почему вы, русские такие упорототупые?! Трубы не сварены между собой еще 100км, а ваш фюрер заявляет о 100% готовности. И вы, члены секты x#йла дружно вторите ему. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7570 Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7593
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04.06.2021 17:34 Відповісти
вы внимательней послушайте что он сказал, нитка б готова на сто процентов,остался золотой шов
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05.06.2021 23:38 Відповісти
И да, я не отрицаю, что трубопровод будет запущен. Но это будет когда то и готовность 100% будет когда то но не сегодня. У вашего недомерка все под какие то даты и события стараются подогнать. Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8228
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04.06.2021 17:38 Відповісти
А вот с конкурирующей трубой из Норвегии в Польшу - проблема.
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04.06.2021 15:28 Відповісти
А мы всё сопли жуём...
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04.06.2021 15:29 Відповісти
Вы мордва, да
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04.06.2021 17:10 Відповісти
Готовимся к войне, запасайтесь патронами
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04.06.2021 15:40 Відповісти
Удивительно, СП-2 строится с 2018 года! А как же "успехи" Порошенко в международной политике? Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1010
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04.06.2021 15:57 Відповісти
Сейчас 2021.
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04.06.2021 15:58 Відповісти
И..? Значит "виноват Зеленский"? В том, что достроили то, что начали строить при Порошенко? Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7847
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04.06.2021 16:05 Відповісти
Виновато твоё *****
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04.06.2021 17:11 Відповісти
Ага. Але воно твоє.
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04.06.2021 19:31 Відповісти
Главное виноватого найти
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04.06.2021 19:38 Відповісти
Как-то без помпы и веселья.. Не впечатлило, не похоже на *****, болен, шоле.
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04.06.2021 15:58 Відповісти
)(уйло
2 раза поздравлял Говнюковича
2 раза обьявлял победу в Сирии(над детьми и госпиталями)
Запасаемся попкорном...
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04.06.2021 16:01 Відповісти
фуйло по старости рамсы попутал...
то була вторая нитка сп-1
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04.06.2021 16:07 Відповісти
Деньги от "Северного потока-2" Россия пустит на ракеты и танки против стран-соседей, - посол Польши Цихоцкий

Евросоюз спонсор террористической власти РФ и войн в Европе.
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04.06.2021 16:11 Відповісти
При президенте Порошенко, который активно боролся против достройки «СП-2». По состоянию на 1 апреля 2019 года было проложено только 915 км труб двух ветвей трубопровода, который имеет общую длину 24 62 км, или 37%. И только Путину стоило убедится в проигрыше президента Порошенко в 2019 году и приход на его место Зеленского, только лишь за первый год президентства Зеленского состоянию на декабрь 2019-м трубопровод уже имел 2 230 км, то есть был готов на 90%.
Нужно признать крупнейшее геополитическое поражение Украины, и за это персональную ответственность несет Зеленский. Почему? Да потому, что вместо консолидации сил всех ветвей власти, всех политических сил для блокирования достройки «СП-2», Зеленский сконцентрировал свое внимание на политической нейтрализации Петра Порошенко, как основного своего конкурента. И как результат всех этих движений Зеленского - Путин гордо заявляет о запуске «СП-2», Украине терпит геополитическое поражение.
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04.06.2021 16:15 Відповісти
Головне щоб це не зашкодило жителям України.
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04.06.2021 16:17 Відповісти
Путін заявив про завершення прокладки труб. Данія заявила про відкликання дозволу не прокладку газогону по сухопутній ділянці. Тобто, газопровід не буде сертифіковано. Шикарний хід. Бабло грохнули, і все на вітер.
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04.06.2021 16:40 Відповісти
Хватит тиражировать этот тупой фейк, ты своими глазами посмотри карту и найди где там наземный участок, на территории Дании. А отозвали разрешение датчане для польского проекта Baltic pipe.
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04.06.2021 16:48 Відповісти
Слава Богу, цензор хоть вовремя очнулся и удалил этой фейк эхомосквы Путін оголосив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8782Новости надо проверять, а не тупо с кацасми слизывать и заливать сюда
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04.06.2021 16:58 Відповісти
Что творится. США фактически дает зеленый свет СП-2 а Дания запрещает строительство польского газопровода.
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04.06.2021 16:52 Відповісти
Что творится, ***** твоё из бункера вылезло, ненадолго, правда
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04.06.2021 17:13 Відповісти
Полагаю.. то что по предприятиям начали подавать списки военнообязанных.. по запросу военкоматов.. Назвав это сверкой. связано и с этой новостью тоже..
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04.06.2021 17:34 Відповісти
..всё время Украина носится с этим ГТС,як "дурень з писаною торбою"...А,в принципе,народ Украины с неё не имел...ни хрена...Кучка всяких "кучманоидов" и до сих пор дерибанила эту халявную "мзду"...Давно пора было сдать в металлолом эту "трубу",то не было бы и вони о "потоках" газа..
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04.06.2021 19:01 Відповісти
Хм
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04.06.2021 19:53 Відповісти
 
 