СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске
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Российский комплекс РЭБ (Радиоэлектронной борьбы) был зафиксирован беспилотником дальнего радиуса действия ОБСЕ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.
"29 мая в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юговостоку от Донецка), вне зоны безопасности, БПЛА СММ дальнего радиуса действия
обнаружил 1 комплекс радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете.
Речь идет о российском комплексе РБ-636 "Свет-КУ".
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение этой информации.
"Современные российские комплексы РЭБ, которые были обнаружены на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области Украины, неоднократно попадали в фокус OSINT-расследований международной волонтерской сообщества InformNapalm, а также в отчеты СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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и в шахты лезть копать уже не приходицца,
во оно как, михалыч...