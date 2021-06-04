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СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636

Российский комплекс РЭБ (Радиоэлектронной борьбы) был зафиксирован беспилотником дальнего радиуса действия ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

"29 мая в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юговостоку от Донецка), вне зоны безопасности, БПЛА СММ дальнего радиуса действия
обнаружил 1 комплекс радиоэлектронной борьбы", - говорится в отчете.

Речь идет о российском комплексе РБ-636 "Свет-КУ".

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение этой информации.

СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 Свет-КУ в оккупированном Новоазовске 01

"Современные российские комплексы РЭБ, которые были обнаружены на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области Украины, неоднократно попадали в фокус OSINT-расследований международной волонтерской сообщества InformNapalm, а также в отчеты СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Байрактары уже готовы к применению? Их клиент нарисовался СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 3589
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04.06.2021 15:12
+16
С названием КУ эта вундервафля больше напоминает пепелац:
СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 2567
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04.06.2021 15:18
+14
А что скажет на это зелупа? Нужно опять отвести войска и перестать стрелять?!
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04.06.2021 15:17
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Байрактары уже готовы к применению? Их клиент нарисовался СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 3589
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04.06.2021 15:12 Ответить
Готовы, также как и джавелины, которые неизвестно где
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04.06.2021 15:20 Ответить
А зачем тебе знать где джавелины? СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську - Цензор.НЕТ 4925 В Украине кремлевских гнид предостаточно..
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04.06.2021 15:29 Ответить
джавелины лежат, ждут кацапетских танков, которые из-за них ссыканули и попрятались
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04.06.2021 15:30 Ответить
В базу сигнатур Барактара внести немедленно!
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04.06.2021 15:13 Ответить
А что скажет на это зелупа? Нужно опять отвести войска и перестать стрелять?!
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04.06.2021 15:17 Ответить
С названием КУ эта вундервафля больше напоминает пепелац:
СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 2567
показать весь комментарий
04.06.2021 15:18 Ответить
О тебя порвало, кацапчик! какой день на бутылке? СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську - Цензор.НЕТ 2000
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04.06.2021 15:27 Ответить
День? Он месяцами с нее не слазит!
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04.06.2021 15:36 Ответить
кармильцы грят что эти КУ - лежат наверКУ,
и в шахты лезть копать уже не приходицца,
во оно как, михалыч...
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04.06.2021 16:13 Ответить
Псле Карабаха Байрактары,как псы гончие, изголодались по любимой еде -РЭБам.Привычка плохая вешь.
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04.06.2021 17:21 Ответить
К Байрактарам надо генералов соответствующих. Пришлите нам пару штук.. А то наши Путина боятся - тяжелое наследие совкового прошлого.
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04.06.2021 17:58 Ответить
Тут у самих заваруха-в Кельбаджаре арабохайи продвинули даже госграницу старую местами до 40км.Там прииски золота, цветмет и все Иреванское ханство как на ладонях( в советские времена под землей туда залезали и воровали золото).и не хотят выходить,да и армия России нас туда почти не пускает.А может и Макрон там в доле-хотят его войска на фальшивую границу и в Карабах привести.Путина двойник и его ТКК все попутали.Кавказ страшное место и духи там сильнейшие.Например дух Македонского -умер на горе(?) в Египте(Низами 12в.)
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04.06.2021 18:18 Ответить
Напишите письмо турецкому султану. Пусть научит ссыкливых потомков казаков, чо делать.
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04.06.2021 17:56 Ответить
у нас президент потомок ссыкливых маланцев.
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05.06.2021 08:36 Ответить
геокоординати е ...- Ердоган би знав що далі....- іх там нет , в разі чого - які питання....
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04.06.2021 17:59 Ответить
 
 