СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську
Новини Цензор.НЕТ Події
Російський комплекс РЕБ (Радіоелектронної боротьби) зафіксовано безпілотником дальнього радіусу дії ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії ОБСЄ.
"29 травня в н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька), поза зоною безпеки, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 1 комплекс радіоелектронної боротьби", - йдеться у звіті.
Йдеться про російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ".
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження цієї інформації.
"Сучасні російські комплекси РЕБ, які були виявлені на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області України, неодноразово потрапляли у фокус OSINT-розслідувань міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, а також у звіти СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
и в шахты лезть копать уже не приходицца,
во оно как, михалыч...