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СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську

Новини Цензор.НЕТ Події

СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636

Російський комплекс РЕБ (Радіоелектронної боротьби) зафіксовано безпілотником дальнього радіусу дії ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії ОБСЄ.

"29 травня в н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька), поза зоною безпеки, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив 1 комплекс радіоелектронної боротьби", - йдеться у звіті.

Йдеться про російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ".

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження цієї інформації.

СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 Свєт-КУ в окупованому Новоазовську 01

"Сучасні російські комплекси РЕБ, які були виявлені на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області України, неодноразово потрапляли у фокус OSINT-розслідувань міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, а також у звіти СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Байрактары уже готовы к применению? Их клиент нарисовался СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 3589
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04.06.2021 15:12
+16
С названием КУ эта вундервафля больше напоминает пепелац:
СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 2567
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04.06.2021 15:18
+14
А что скажет на это зелупа? Нужно опять отвести войска и перестать стрелять?!
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04.06.2021 15:17
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Байрактары уже готовы к применению? Их клиент нарисовался СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 3589
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04.06.2021 15:12 Відповісти
Готовы, также как и джавелины, которые неизвестно где
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04.06.2021 15:20 Відповісти
А зачем тебе знать где джавелины? СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську - Цензор.НЕТ 4925 В Украине кремлевских гнид предостаточно..
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04.06.2021 15:29 Відповісти
джавелины лежат, ждут кацапетских танков, которые из-за них ссыканули и попрятались
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04.06.2021 15:30 Відповісти
В базу сигнатур Барактара внести немедленно!
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04.06.2021 15:13 Відповісти
А что скажет на это зелупа? Нужно опять отвести войска и перестать стрелять?!
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04.06.2021 15:17 Відповісти
С названием КУ эта вундервафля больше напоминает пепелац:
СММ ОБСЕ зафиксировала российский комплекс СБ-636 "Свет-КУ" в оккупированном Новоазовске - Цензор.НЕТ 2567
показати весь коментар
04.06.2021 15:18 Відповісти
О тебя порвало, кацапчик! какой день на бутылке? СММ ОБСЄ зафіксувала російський комплекс РБ-636 "Свєт-КУ" в окупованому Новоазовську - Цензор.НЕТ 2000
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04.06.2021 15:27 Відповісти
День? Он месяцами с нее не слазит!
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04.06.2021 15:36 Відповісти
кармильцы грят что эти КУ - лежат наверКУ,
и в шахты лезть копать уже не приходицца,
во оно как, михалыч...
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04.06.2021 16:13 Відповісти
Псле Карабаха Байрактары,как псы гончие, изголодались по любимой еде -РЭБам.Привычка плохая вешь.
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04.06.2021 17:21 Відповісти
К Байрактарам надо генералов соответствующих. Пришлите нам пару штук.. А то наши Путина боятся - тяжелое наследие совкового прошлого.
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04.06.2021 17:58 Відповісти
Тут у самих заваруха-в Кельбаджаре арабохайи продвинули даже госграницу старую местами до 40км.Там прииски золота, цветмет и все Иреванское ханство как на ладонях( в советские времена под землей туда залезали и воровали золото).и не хотят выходить,да и армия России нас туда почти не пускает.А может и Макрон там в доле-хотят его войска на фальшивую границу и в Карабах привести.Путина двойник и его ТКК все попутали.Кавказ страшное место и духи там сильнейшие.Например дух Македонского -умер на горе(?) в Египте(Низами 12в.)
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04.06.2021 18:18 Відповісти
Напишите письмо турецкому султану. Пусть научит ссыкливых потомков казаков, чо делать.
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04.06.2021 17:56 Відповісти
у нас президент потомок ссыкливых маланцев.
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05.06.2021 08:36 Відповісти
геокоординати е ...- Ердоган би знав що далі....- іх там нет , в разі чого - які питання....
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04.06.2021 17:59 Відповісти
 
 