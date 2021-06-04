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В Украине были утилизированы 742 дозы COVID-вакцин, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине были утилизированы 742 дозы COVID-вакцин, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, что по состоянию на 30 мая были утилизированы 742 дозы вакцины в рамках кампании по вакцинации против COVID-19. Именно столько было разбито и повреждено, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию, сообщили в ведомстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Распределение по видам:

  • Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы
  • Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - шесть доз, Хмельницкая - четыре дозы, Николаевская область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряны в Киеве;
  • AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 - в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

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Сколько средств было потеряно из-за неиспользования этих доз в ведомстве ответить не могут: "Информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".

Дополнительной информацией о причинах, из-за которых потеряли то или иное количество доз, обладают структурные подразделения по охране здоровья Киевской городской и областных государственных администраций, сообщили в Минздраве.
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ЗЕБАРАНЫ...
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04.06.2021 16:17 Ответить
це норма. а якби українці не просікли у перші два тижня нераціональне використання. то кількість могла б бути більшою. ляшко казав у березні, після другого тижня березня 199 доз було просрано. потім українці підняли бучу і почали по іншому набирати людей - щоб убло кратно відкритим флаконам.
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04.06.2021 16:21 Ответить
В Україні було утилізовано 742 дози COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4010"
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04.06.2021 16:25 Ответить
Виновные уже оплатили стоимость боя?))
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04.06.2021 16:27 Ответить
ни хрена себе Ивано-Франковская область ( 533 дозы ) разгулялась...
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04.06.2021 16:33 Ответить
це ж Зе-Буковелі афтепаті. Я так розумію, їм треба було колоти усіх бажаючих, щоб народ не мер як мухи. тому вони не набирали людей відповідно кількості залишку, там же 10-дозовий флакон, прийшов 11 бажаючий, відкривають флакон, 9 доз у смітник через 6 годин. а взагалі хотілось би почути офіційне пояснення.
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04.06.2021 17:16 Ответить
12 доз вакцини Phizer, "втрачені" в Києві. Часом не на печерських пагорбах? Ішов такий вранці слуга урода пішки на роботу у зРаду, був неуважний, про долю країни переживав. Аж тут раптом наступив ногою на якийсь скляний флакончик, послизнувася, впав, отямився - в плечі стирчить шприц. Щось зовсім наркомани в Києві розпоясались, подумав Слуга, змахнув набридливий шприц з піджачка за $30 000, і пішов у парламент, країну рятувати.
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04.06.2021 16:44 Ответить
це два флакони (1 флакон - 6 доз)
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04.06.2021 17:17 Ответить
742 дозы, да по 40$ = 29680 $... Но скорее 60% из якобы "разбитых и утилизированных" ушло налево! Знакомому в Киеве тут недавно предлагали в больнице, без очереди привиться всего за 60$.
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04.06.2021 17:16 Ответить
так, як 15 березня Ляшко відчитався, що було утилізовано 199 доз, а темпи були від 2 тисяч до 10 тисяч у день, то з урахуванням збільшення темпів 742 утилізованих доз за 3 місяці - це не багато!
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04.06.2021 17:21 Ответить
Утилизировали в связи с переизбытком
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04.06.2021 18:16 Ответить
так а в чём проблема? Нельзя лучше заморозить чтоб больше полежало?
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05.06.2021 03:51 Ответить
 
 