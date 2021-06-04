В Україні було утилізовано 742 дози COVID-вакцин, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що станом на 30 травня було утилізовано 742 дози вакцини в рамках кампанії з вакцинації проти COVID-19. Саме стільки було розбито і пошкоджено, сюди входять також дози, які не підлягають використанню, повідомили у відомстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розподіл за виробниками:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;

AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Скільки коштів було втрачено через невикористання цих доз у відомстві відповісти не можуть: "Інформація про вартість та суму витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

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Додаткові відомості про причини, через які втратили ту чи іншу кількість доз, мають структурні підрозділи з охорони здоров'я Київської міської та обласних державних адміністрацій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.