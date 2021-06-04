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В Україні було утилізовано 742 дози COVID-вакцин, - МОЗ

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В Україні було утилізовано 742 дози COVID-вакцин, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що станом на 30 травня було утилізовано 742 дози вакцини в рамках кампанії з вакцинації проти COVID-19. Саме стільки було розбито і пошкоджено, сюди входять також дози, які не підлягають використанню, повідомили у відомстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розподіл за виробниками:

  • Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;
  • Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;
  • Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;
  • AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

Скільки коштів було втрачено через невикористання цих доз у відомстві відповісти не можуть: "Інформація про вартість та суму витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною".

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Додаткові відомості про причини, через які втратили ту чи іншу кількість доз, мають структурні підрозділи з охорони здоров'я Київської міської та обласних державних адміністрацій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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ЗЕБАРАНЫ...
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04.06.2021 16:17 Відповісти
це норма. а якби українці не просікли у перші два тижня нераціональне використання. то кількість могла б бути більшою. ляшко казав у березні, після другого тижня березня 199 доз було просрано. потім українці підняли бучу і почали по іншому набирати людей - щоб убло кратно відкритим флаконам.
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04.06.2021 16:21 Відповісти
В Україні було утилізовано 742 дози COVID-вакцин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4010"
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04.06.2021 16:25 Відповісти
Виновные уже оплатили стоимость боя?))
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04.06.2021 16:27 Відповісти
ни хрена себе Ивано-Франковская область ( 533 дозы ) разгулялась...
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04.06.2021 16:33 Відповісти
це ж Зе-Буковелі афтепаті. Я так розумію, їм треба було колоти усіх бажаючих, щоб народ не мер як мухи. тому вони не набирали людей відповідно кількості залишку, там же 10-дозовий флакон, прийшов 11 бажаючий, відкривають флакон, 9 доз у смітник через 6 годин. а взагалі хотілось би почути офіційне пояснення.
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04.06.2021 17:16 Відповісти
12 доз вакцини Phizer, "втрачені" в Києві. Часом не на печерських пагорбах? Ішов такий вранці слуга урода пішки на роботу у зРаду, був неуважний, про долю країни переживав. Аж тут раптом наступив ногою на якийсь скляний флакончик, послизнувася, впав, отямився - в плечі стирчить шприц. Щось зовсім наркомани в Києві розпоясались, подумав Слуга, змахнув набридливий шприц з піджачка за $30 000, і пішов у парламент, країну рятувати.
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04.06.2021 16:44 Відповісти
це два флакони (1 флакон - 6 доз)
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04.06.2021 17:17 Відповісти
742 дозы, да по 40$ = 29680 $... Но скорее 60% из якобы "разбитых и утилизированных" ушло налево! Знакомому в Киеве тут недавно предлагали в больнице, без очереди привиться всего за 60$.
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04.06.2021 17:16 Відповісти
так, як 15 березня Ляшко відчитався, що було утилізовано 199 доз, а темпи були від 2 тисяч до 10 тисяч у день, то з урахуванням збільшення темпів 742 утилізованих доз за 3 місяці - це не багато!
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04.06.2021 17:21 Відповісти
Утилизировали в связи с переизбытком
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04.06.2021 18:16 Відповісти
так а в чём проблема? Нельзя лучше заморозить чтоб больше полежало?
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05.06.2021 03:51 Відповісти
 
 