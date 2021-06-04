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На "Дороге единства" во Львовской области стартовали ремонтные работы, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На

Ремонт Дороги единства - трассы М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. Участок проходит от трассы М-06 Киев - Чоп до границы с Ивано-Франковской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская ОГА.

Так, в рамках ремонтных работ будут укладывать новое дорожное покрытие, а также дождевую канализацию. Кроме того, ремонт 5 мостов, обустройство тротуаров и освещения в пределах населенных пунктов, а также автобусных остановок.

Дорожники также установят современные средства "успокоения" движения перед въездом в населенные пункты.

Ремонтные работы выполняет подрядная организация ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" в рамках президентской программы "Большая стройка". Стоимость ремонта составляет почти 1,5 млрд грн.

Планируется, что после завершения ремонтов трасса М-12 станет частью самой длинной в Украине трассы М-30 Стрый - Изварино протяженностью 1400 км, которая соединит запад и восток Украины. Сделать Дорогу единства полностью планируют до 30-й годовщины Независимости.

Напомним, ранее заместитель реководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Все це добре, дорогу дійсно гарну стелять. Але! Від Кропивницького до Великої Виски асфальт зрізано ще в березні, перестелено подушку та новий асфальт на половині ділянки і... переїхали зрізать та класти новий асфальт на іншому проміжку цієї дороги, а кілометрів з 15 нині стала суцільна яма, бо старий асфальт срізано в пройшли дощі.
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04.06.2021 17:46 Ответить
Простой подсчет показывает, что километр этой трассы обойдется примерно в 160 млн. грн.
И это ремонт, а не строительство новой дороги.
У зеленых хлебало не треснет?
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04.06.2021 18:12 Ответить
Приклад "ремонту" (на мною відзнятому фото то тільки подушка):
На "Дороге единства" во Львовской области стартовали ремонтные работы, - ОГА - Цензор.НЕТ 2716
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04.06.2021 18:35 Ответить
Это все одно ремонт ...а не строительство с нуля...поэтому цена явно воровская....и внукам и правнукам хватит...
Зеленое стадо дерибанит бюджет по крупному...рыги нервно курят в углу и грызут ногти от зависти...
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04.06.2021 19:06 Ответить
 
 