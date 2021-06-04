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На "Дорозі єдності" у Львівській області стартували ремонтні роботи, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На

Ремонт Дороги єдності - траси М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. Ділянка проходить від траси М-06 Київ - Чоп до кордону з Івано-Франківською областю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Так, у рамках ремонтних робіт укладатимуть нове дорожнє покриття, а також дощову каналізацію. Крім того, ремонт 5 мостів, облаштування тротуарів та освітлення в межах населених пунктів, а також автобусних зупинок.

Дорожники також встановлять сучасні засоби "заспокоєння" руху перед в'їздом у населені пункти.

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Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн.

Планується, що після завершення ремонтів траса М-12 стане частиною найдовшої в Україні траси М-30 Стрий - Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає Захід і Схід України. Зробити Дорогу єдності повністю планують до 30-ї річниці Незалежності.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 споруд.
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Все це добре, дорогу дійсно гарну стелять. Але! Від Кропивницького до Великої Виски асфальт зрізано ще в березні, перестелено подушку та новий асфальт на половині ділянки і... переїхали зрізать та класти новий асфальт на іншому проміжку цієї дороги, а кілометрів з 15 нині стала суцільна яма, бо старий асфальт срізано в пройшли дощі.
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04.06.2021 17:46 Відповісти
Простой подсчет показывает, что километр этой трассы обойдется примерно в 160 млн. грн.
И это ремонт, а не строительство новой дороги.
У зеленых хлебало не треснет?
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04.06.2021 18:12 Відповісти
Приклад "ремонту" (на мною відзнятому фото то тільки подушка):
На "Дороге единства" во Львовской области стартовали ремонтные работы, - ОГА - Цензор.НЕТ 2716
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04.06.2021 18:35 Відповісти
Это все одно ремонт ...а не строительство с нуля...поэтому цена явно воровская....и внукам и правнукам хватит...
Зеленое стадо дерибанит бюджет по крупному...рыги нервно курят в углу и грызут ногти от зависти...
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04.06.2021 19:06 Відповісти
 
 