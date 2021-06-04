На "Дорозі єдності" у Львівській області стартували ремонтні роботи, - ОДА

Ремонт Дороги єдності - траси М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. Ділянка проходить від траси М-06 Київ - Чоп до кордону з Івано-Франківською областю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Так, у рамках ремонтних робіт укладатимуть нове дорожнє покриття, а також дощову каналізацію. Крім того, ремонт 5 мостів, облаштування тротуарів та освітлення в межах населених пунктів, а також автобусних зупинок.

Дорожники також встановлять сучасні засоби "заспокоєння" руху перед в'їздом у населені пункти.

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Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн.

Планується, що після завершення ремонтів траса М-12 стане частиною найдовшої в Україні траси М-30 Стрий - Ізварине протяжністю 1400 км, яка з'єднає Захід і Схід України. Зробити Дорогу єдності повністю планують до 30-ї річниці Незалежності.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 споруд.