Украинских миротворцев в Конго станет больше, - Данилов

Украина собирается увеличить миротворческий контингент в Конго.

Такое решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны, - сообщил на брифингеего секретарь Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматривался вопрос о направлении национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Там есть наш контингент. Сейчас он на небольшое количество, но будет увеличиваться. Вопрос принят единогласно", - сказал Данилов.

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Украинский миротворческий контингент в ДР Конго действует с 2000 года, он несет службу с провинциях Северное Киву и Южное Киву. В 2001 году в состав контингента был включен вертолетный отряд. Кроме военного контингента, в миссии ООН также проходят службу 15 военнослужащих украинского национального персонала: 11 военных наблюдателей и 4 офицера штаба.