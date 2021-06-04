11 139 24
Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов рассказывает о результатах сегодняшнего заседания СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что на заседании СНБО запланировано рассмотрение 8 вопросов, среди которых - углубление сотрудничества с НАТО.
Топ комментарии
+13 Виктор Ле
показать весь комментарий04.06.2021 17:10
+9 Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий04.06.2021 17:03
+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий04.06.2021 18:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"не все ли равно....." !
с точки зрения пофигиского либерастиянства Харьков - отстой
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки і ви зрозумієте,що відчувала Гонтарєв )
Данилов а против пидирасова и Левченко будут санкции?или только против тех кто за Украину воевал вы санкции вводите?
Мурзік Васильович@r2d2251 3 ч
К-компетентність.
Чомусь у мене складається таке враження, що куратори в команду клована набирали людей з IQ якщо не нижчим то приблизно рівним IQ найвеличнішого.
Щоб його ідіотизм на їх фоні не був настільки помітним.
свічка@svecha62 4 ч
"ПДЧ НАТО - це постійно діючий член НАТО"
© Данілов, секретар РНБО
...
Yes! Dopeless@_dopeless 5 ч
Сумнівів все менше. Причому, схоже, задача не просто налаштувати проти ЄС, а ще й посварити на державному рівні.
П.С. Ще вчорашні заяви Зєркаль, що в НАТО ми нікому не потрібні.
Повним ходом пішла риторика ригів про поганий Захід, якому ми не треба.