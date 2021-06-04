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Новости Политика Украины
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брифинг (50) Данилов (1057) СНБО (4374)

Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов рассказывает о результатах сегодняшнего заседания СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Ранее сообщалось, что на заседании СНБО запланировано рассмотрение 8 вопросов, среди которых - углубление сотрудничества с НАТО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Це все цирк для лохів. Вже СНБО відстороняла начальника таможенного поста "Ягодин" Бурдейного від роботи. Пройшов термін і він вийшов на роботу. Сьогодні його зловили з 700 тис. долярів в авто. Не довіз до Києва, щось в схемі зламалося...
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04.06.2021 17:10
+9
Брифинг данилова выглядит как начало той песенки: "мы начинаем квн..."
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04.06.2021 17:03
+7
безопастность Державы превратилась в пятничные посидушки с лузганьем семечек Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2448
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04.06.2021 18:03
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Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО - Цензор.НЕТ 6169 Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО - Цензор.НЕТ 6169 Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО - Цензор.НЕТ 6169 Брифинг Данилова по результатам заседания СНБО - Цензор.НЕТ 4171
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04.06.2021 16:52 Ответить
безопастность Державы превратилась в пятничные посидушки с лузганьем семечек Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2448
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04.06.2021 18:03 Ответить
Брифинг данилова выглядит как начало той песенки: "мы начинаем квн..."
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04.06.2021 17:03 Ответить
Наполягай, не наполягай, а без газа никто не хочет, а некоторые еще и наживутся. Конечно мы привыкли жить по скотски и хотим что бы и другие так жили, конечно на 1 месте деньги и благополучие.
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04.06.2021 17:04 Ответить
Це все цирк для лохів. Вже СНБО відстороняла начальника таможенного поста "Ягодин" Бурдейного від роботи. Пройшов термін і він вийшов на роботу. Сьогодні його зловили з 700 тис. долярів в авто. Не довіз до Києва, щось в схемі зламалося...
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04.06.2021 17:10 Ответить
Охренеть, мне б так жить, бесплатно и еще государство мне торчит пару лямов)
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04.06.2021 17:20 Ответить
Лабораторные исследования показали ,что хуже чем в Харькове воды нет. Ну ,и что?
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04.06.2021 17:53 Ответить
действительно,

"не все ли равно....." ! Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2620

с точки зрения пофигиского либерастиянства Харьков - отстой Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 3849
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04.06.2021 18:06 Ответить
все вірно робите зЄбіли - стадо та бидло маете за ніщо ....- можливо так і потрібно ....
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04.06.2021 17:57 Ответить
таке враження шо Данілов вчиться бульби дмухати за трибуною ...і на довго вони себе бачать на керівних посадах в Україні? поведінка як у Лукашенко , сигналять нам придуркам, шо ніхто ,нікуди, проста так ,через вільні вибори не піде ...
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04.06.2021 18:22 Ответить
нифигасе...Данилов в графе....где погибают от рук снайперов..Пришлось почитать...ПОТОМУ ШО Я ПОДУМАЛА...ШО ЕГО КОКНУЛ КАКОЙ ТО СНАЙПЕР...цензор шо совсем пьяный???
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04.06.2021 18:49 Ответить
«В Украине не осталось воров в законе», - секретарь СНБО Алексей Данилов.Смешно,а смеяться не хочется Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 763 А ОПа,а наш КМ,а ВР? Сколько там этих воров-и все в законе Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 2356
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04.06.2021 19:06 Ответить
Если воров в законе не видно это не значит, что их не осталось
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04.06.2021 21:11 Ответить
Слуги уроди очолили корупцію і вивели її на нечуваний рівень !!
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05.06.2021 06:05 Ответить
Данілов розповідає що перших двадцять осіб виселяють з держдач, і поки зелефан б'ються в екстазі, за рогом розпилюють 100 млрд. на будівництво окружної !!
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки і ви зрозумієте,що відчувала Гонтарєв )
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05.06.2021 06:02 Ответить
Если об этом многие говорят и высказывают своё не довольствие - значит на СНБО всё делается правильно. Самое главное конечный результат, и что бы от этого не было плохо для жителей Украины. ЕСЛИ НАШИ СУДЫ КОРРУМПИРОВАННЫЕ И ЧЕСТНО ВЫНОСИТЬ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ЖЕЛАЮТ, ТОГДА ТОЛЬКО СНБО.
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05.06.2021 09:34 Ответить
Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7707
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05.06.2021 14:23 Ответить
У цирку скінчилися веселі клоуни. На арену ОПа почала випускати хмурих клоунів, але клоуни як несли х..ню, так і продовжують її нести.
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05.06.2021 14:29 Ответить
Вернулся в Украину и восстановился на службе экс-начальник милиции Донецка Кириндясов, который в 2014 бросил тысячи своих подчиненных

Данилов а против пидирасова и Левченко будут санкции?или только против тех кто за Украину воевал вы санкции вводите?
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05.06.2021 17:54 Ответить


Мурзік Васильович@r2d2251 3 ч

К-компетентність.
Чомусь у мене складається таке враження, що куратори в команду клована набирали людей з IQ якщо не нижчим то приблизно рівним IQ найвеличнішого.
Щоб його ідіотизм на їх фоні не був настільки помітним.



свічка@svecha62 4 ч

"ПДЧ НАТО - це постійно діючий член НАТО"
© Данілов, секретар РНБО
...
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05.06.2021 19:10 Ответить


Yes! Dopeless@_dopeless 5 ч

Сумнівів все менше. Причому, схоже, задача не просто налаштувати проти ЄС, а ще й посварити на державному рівні.
П.С. Ще вчорашні заяви Зєркаль, що в НАТО ми нікому не потрібні.
Повним ходом пішла риторика ригів про поганий Захід, якому ми не треба.

Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО - Цензор.НЕТ 1583
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05.06.2021 19:30 Ответить
кругом враги
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06.06.2021 13:02 Ответить
клоун-президент, ветеринар-председатель снбо. фсе логичьно.
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06.06.2021 00:00 Ответить
 
 