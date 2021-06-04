Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов розповідає про результати сьогоднішнього засідання РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що на засіданні РНБО заплановано розгляд 8 питань, серед яких - поглиблення співпраці з НАТО.