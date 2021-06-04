11 139 24
Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов розповідає про результати сьогоднішнього засідання РНБО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що на засіданні РНБО заплановано розгляд 8 питань, серед яких - поглиблення співпраці з НАТО.
Топ коментарі
+13 Виктор Ле
показати весь коментар04.06.2021 17:10
+9 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар04.06.2021 17:03
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.06.2021 18:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"не все ли равно....." !
с точки зрения пофигиского либерастиянства Харьков - отстой
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки і ви зрозумієте,що відчувала Гонтарєв )
Данилов а против пидирасова и Левченко будут санкции?или только против тех кто за Украину воевал вы санкции вводите?
Мурзік Васильович@r2d2251 3 ч
К-компетентність.
Чомусь у мене складається таке враження, що куратори в команду клована набирали людей з IQ якщо не нижчим то приблизно рівним IQ найвеличнішого.
Щоб його ідіотизм на їх фоні не був настільки помітним.
свічка@svecha62 4 ч
"ПДЧ НАТО - це постійно діючий член НАТО"
© Данілов, секретар РНБО
...
Yes! Dopeless@_dopeless 5 ч
Сумнівів все менше. Причому, схоже, задача не просто налаштувати проти ЄС, а ще й посварити на державному рівні.
П.С. Ще вчорашні заяви Зєркаль, що в НАТО ми нікому не потрібні.
Повним ходом пішла риторика ригів про поганий Захід, якому ми не треба.