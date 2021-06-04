Українських миротворців у ДР Конго стане більше, - Данілов

Україна збирається збільшити миротворчий контингент у ДР Конго.

Таке рішення підтримала Рада національної безпеки та оборони, - повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядалося питання про направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Там є наш контингент. Зараз він на невелику кількість, але буде збільшуватися. Питання прийнято одноголосно", - сказав Данілов.

Український миротворчий контингент у ДР Конго діє з 2000 року, він несе службу у провінціях Північне Ківу і Південне Ківу. У 2001 році до складу контингенту було включено вертолітний загін. Крім військового контингенту, в місії ООН також проходять службу 15 військовослужбовців українського національного персоналу: 11 військових спостерігачів і 4 офіцери штабу.

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