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НАБУ (4031) голосование (1382) рейтинг (1617) Совет общественного контроля (21)

НАБУ обнародовало результаты рейтингового интернет-голосования за Совет общественного контроля при агентстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

28 мая 2021 состоялось рейтинговое интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (далее - СОК). Результаты опубликованы на официальном сайте Бюро в соответствии с Положением о Совете общественного контроля при НАБУ. Голосование длилось с 9 до 21 часа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Для выявления возможного искусственного завышения количества голосов Национальное бюро осуществило аналитическую проверку полного протокола голосования с частично обезличенными данными и внутренних журналов регистрации событий системы голосования. По результатам не выявлены факты, которые могли бы существенно повлиять на процесс голосования.

Указанные выводы также подтверждаются результатами мониторинга процесса голосования независимым наблюдателем - ОО "Электронная демократия". Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предоставила перечень событий за 28.05.2021 в период голосования одновременно никаких фактов, которые могли существенно повлиять на процесс голосования, ими также не обнаружено".

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НАБУ обнародовало результаты рейтингового интернет-голосования за Совет общественного контроля при агентстве 01

Автор: Роман Свиридович
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голосование в интернете?))) серьезно?
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04.06.2021 19:02 Ответить
Доброе утро!
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05.06.2021 12:49 Ответить
 
 