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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) голосование (1382) Совет общественного контроля (21)

Завершено рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завершено рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

28 мая 2021 в 21:00 завершилось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины седьмого созыва.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "В этом году к процессу голосования присоединились 14 064 гражданина проживающие на территории Украины. Напоминаем, что в прошлом году 56 090 человек проголосовали на выборах РГК.

Защита процесса от внешнего вмешательства обеспечивала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".

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Официальные результаты голосования - список из 15 человек, которые набрали больше всего голосов - будут размещены на вебсайте Национального бюро 4 июня 2021года.

Детали организации и проведения голосования определены Указом Президента Украины №272 / 2015 "Вопросы Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Положением о порядке формирования Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Напоминаем, согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Ее задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ".

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Автор: Роман Свиридович
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Кто подсчитывал? Федоров, Дубилет или Подоляк?
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28.05.2021 23:28 Ответить
Убитый брат д'Ермака.
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28.05.2021 23:29 Ответить
Эти товаригЧи неделю будут править то...что подсчитала программа..
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28.05.2021 23:31 Ответить
Не, в данном редком случае все не так. Это одно из немногих мест куда клоуны не добрались. Или не сочли ценным для себя.
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29.05.2021 00:43 Ответить
4 июня?? А чего так долго?? Результат то известен уже сейчас...
Ведь ничего считать не надо...сервак уже все посчитал..
Или неделя нужна что бы недай божок не 100 процентов верный ослу человек попадет в список??
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28.05.2021 23:29 Ответить
Перемогли саме ті за кого я голосував
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29.05.2021 00:01 Ответить
І я за них голосувала
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29.05.2021 00:18 Ответить
 
 