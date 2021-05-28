Завершено рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
28 мая 2021 в 21:00 завершилось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины седьмого созыва.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "В этом году к процессу голосования присоединились 14 064 гражданина проживающие на территории Украины. Напоминаем, что в прошлом году 56 090 человек проголосовали на выборах РГК.
Защита процесса от внешнего вмешательства обеспечивала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".
Официальные результаты голосования - список из 15 человек, которые набрали больше всего голосов - будут размещены на вебсайте Национального бюро 4 июня 2021года.
Детали организации и проведения голосования определены Указом Президента Украины №272 / 2015 "Вопросы Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Положением о порядке формирования Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Напоминаем, согласно Закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Ее задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ".
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Ведь ничего считать не надо...сервак уже все посчитал..
Или неделя нужна что бы недай божок не 100 процентов верный ослу человек попадет в список??