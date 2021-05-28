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Завершено рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завершено рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ

28 травня 2021 о 21:00 завершилося рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України сьомого скликання.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Цього року до процесу голосування приєдналися 14 064 громадянина, які проживають на території України. Нагадуємо, що торік 56 090 осіб проголосували на виборах РГК.

Захист процесу від зовнішнього втручання забезпечувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування - ГО "Електронна демократія".

Офіційні результати голосування - список із 15 осіб, які набрали найбільше голосів - будуть розміщені на вебсайті Національного бюро 4 червня 2021 року.

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Деталі організації і проведення голосування визначені Указом президента України №272/2015 "Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України" і Положенням про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Нагадуємо, згідно з Законом "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання - забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю НАБУ".
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Кто подсчитывал? Федоров, Дубилет или Подоляк?
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28.05.2021 23:28 Відповісти
Убитый брат д'Ермака.
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28.05.2021 23:29 Відповісти
Эти товаригЧи неделю будут править то...что подсчитала программа..
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28.05.2021 23:31 Відповісти
Не, в данном редком случае все не так. Это одно из немногих мест куда клоуны не добрались. Или не сочли ценным для себя.
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29.05.2021 00:43 Відповісти
4 июня?? А чего так долго?? Результат то известен уже сейчас...
Ведь ничего считать не надо...сервак уже все посчитал..
Или неделя нужна что бы недай божок не 100 процентов верный ослу человек попадет в список??
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28.05.2021 23:29 Відповісти
Перемогли саме ті за кого я голосував
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29.05.2021 00:01 Відповісти
І я за них голосувала
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29.05.2021 00:18 Відповісти
 
 