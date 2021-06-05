НАБУ оприлюднило результати рейтингового інтернет-голосування за Раду громадського контролю при агентстві

28 травня 2021 року відбулося рейтингове інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК). Результати оприлюднені на офіційному сайті Бюро відповідно до Положення про Раду громадського контролю при НАБУ. Голосування тривало з 9 до 21 години.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Для виявлення можливого штучного завищення кількості голосів Національне бюро здійснило аналітичну перевірку повного протоколу голосування з частково знеособленими даними та внутрішніх журналів реєстрації подій системи голосування. За результатами не виявлено факти, які могли б суттєво вплинути на процес голосування.

Зазначені висновки також підтверджуються результатами моніторингу процесу голосування незалежним спостерігачем — ГО "Електронна демократія". Крім того, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надала перелік подій за 28.05.2021 у період голосування, водночас жодних фактів, які могли суттєво вплинути на процес голосування, ними також не виявлено".

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