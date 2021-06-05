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Новини Політика УкраїниСуспільство Національне антикорупційне бюро
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НАБУ (3426) голосування (452) рейтинг (696) Рада громадського контролю (19)

НАБУ оприлюднило результати рейтингового інтернет-голосування за Раду громадського контролю при агентстві

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

28 травня 2021 року відбулося рейтингове інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК). Результати оприлюднені на офіційному сайті Бюро відповідно до Положення про Раду громадського контролю при НАБУ. Голосування тривало з 9 до 21 години.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається:  "Для виявлення можливого штучного завищення кількості голосів Національне бюро здійснило аналітичну перевірку повного протоколу голосування з частково знеособленими даними та внутрішніх журналів реєстрації подій системи голосування. За результатами не виявлено факти, які могли б суттєво вплинути на процес голосування.

Зазначені висновки також підтверджуються результатами моніторингу процесу голосування незалежним спостерігачем — ГО "Електронна демократія". Крім того, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надала перелік подій за 28.05.2021 у період голосування, водночас жодних фактів, які могли суттєво вплинути на процес голосування, ними також не виявлено".

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НАБУ оприлюднило результати рейтингового інтернет-голосування за Раду громадського контролю при агентстві 01
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голосование в интернете?))) серьезно?
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04.06.2021 19:02 Відповісти
Доброе утро!
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05.06.2021 12:49 Відповісти
 
 