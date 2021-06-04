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Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска

Вблизи шести наземных пунктов пропуска на польско-украинской границе с 8 июня будут вакцинировать трудовых мигрантов и студентов из Украины: двухдозовыми Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однократной вакциной Janssen.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил Станислав Мазур, директор медицинского центра "Медик" из Жешува, который будет проводить вакцинацию.

"С 8 июня мы будем готовы вакцинировать украинцев всеми вакцинами против коронавируса, которые сертифицированы в ЕС", - заявил Мазур, добавив, что это будет происходить на добровольной основе.

По его словам, в июне в Польшу будут доставлены значительные объемы вакцин разных производителей. Уже сейчас центр располагает 45 тысячами доз вакцины Pfizer, которые могут быть использованы для прививки украинцев, которые будут пересекать границу.

Он уточнил: тот, кто будет вакцинироваться двухдозовой вакциной против коронавируса, сможет получить вторую дозу в любом месте Польши, поскольку с 1 июля не будет никакой привязки к месту вакцинации.

Мазур выразил надежду на финансовую помощь польского государства как при обустройстве инфраструктуры этих пунктов, так и в случае форс-мажорных обстоятельств, например, когда пациента в результате возможного осложнения после прививки нужно будет перевезти в больницу и оказать помощь.

Он сообщил, что более 100 работников центра, прошедшие специальные курсы, будут работать в этих временных пунктах круглосуточно. В таких пунктах сразу после пересечения границы можно будет сдать тест на коронавирус, а затем, в случае отрицательного результата, сразу получить е-направление на прививку и вакцинироваться.

Директор центра сообщил, что тестирование и вакцинация против коронавируса будет стоить украинцам со скидкой 115 злотых (860 грн). Как известно, тестирование в Польше является платной услугой, вакцинация - бесплатной. Он добавил, что прививаться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угрынив.

Недавно глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщал, что в июне Польша получит 12 млн доз вакцины разных производителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 50 840 человек, всего - 1 123 663, - Минздрав

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+1
Бо Батьківщину насєлєніє просрало два роки тому.
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04.06.2021 21:35
+1
Зато в Украине у граждан нет никаких шансов вакцинироваться, даже если есть желание: надо попасть в какую-то категорию, ждать （годами？） пока вызовут （если не потеряют базу данных и "не будет сбоев в программе"）, а если вызовут, не факт, что будут вакцины/медсестра/шприц. Мы как будто чужие в собственной стране.
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04.06.2021 22:26
+1
Szacunek dla wszystkich Polaków rodaków Jestem dumny, że jestem w połowie Polakiem, a moi rodacy pomagają Ukraińcom, organizują im pracę, dają im pozwolenie na pobyt, niech żyje Polska, kraj europejski
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04.06.2021 22:43
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Ну так эта новость ещё три дня назад была .
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04.06.2021 19:58 Ответить
А як що відмовишся вакцинуватись, завернуть додому ? Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска - Цензор.НЕТ 9224
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04.06.2021 20:06 Ответить
читаем уважно - "добровільно"....- але е і плюс - після тесту і негативного результату - одразу арбайтен ... Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска - Цензор.НЕТ 5174
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04.06.2021 20:15 Ответить
Та ти що... а тести можуть показувати що у людини є короновірус, таке часто буває...
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04.06.2021 20:18 Ответить
а ніфіга - тест то платний - 115 злотих - а ваккцинізація вже як бонус ...)) - хоч роби хочеш не роби...
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04.06.2021 20:17 Ответить
вони про себе турбуються.
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04.06.2021 20:31 Ответить
А чому чужинці вакцинують українців , а Батьківщина не хоче ?
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04.06.2021 21:19 Ответить
Бо Батьківщину насєлєніє просрало два роки тому.
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04.06.2021 21:35 Ответить
Молодцы!
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04.06.2021 22:14 Ответить
Зато в Украине у граждан нет никаких шансов вакцинироваться, даже если есть желание: надо попасть в какую-то категорию, ждать （годами？） пока вызовут （если не потеряют базу данных и "не будет сбоев в программе"）, а если вызовут, не факт, что будут вакцины/медсестра/шприц. Мы как будто чужие в собственной стране.
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04.06.2021 22:26 Ответить
Szacunek dla wszystkich Polaków rodaków Jestem dumny, że jestem w połowie Polakiem, a moi rodacy pomagają Ukraińcom, organizują im pracę, dają im pozwolenie na pobyt, niech żyje Polska, kraj europejski
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04.06.2021 22:43 Ответить

Правильно ви помітили поляки дружні і стали жити як люди, не те що ми, у нас до ваших деякі відносяться як до ворога номер 2 незважаючи на те що ви їм надаєте роботу і хороші умови
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04.06.2021 22:53 Ответить
Я вижу тут отписалось куча идиотов,поддерживающих вакцинацию.
Сидят в интернете и пропускают информацию,что вакцинация это зло,доведущая до цугундера.
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05.06.2021 03:09 Ответить
 
 