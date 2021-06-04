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Українських заробітчан і студентів вакцинуватимуть у Польщі на пунктах пропуску

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Здоров'я

Українських заробітчан і студентів вакцинуватимуть у Польщі на пунктах пропуску

Поблизу шести наземних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 8 червня вакцинуватимуть трудових мігрантів і студентів з України: дводозовими Pfizer, Moderna, AstraZeneca та однодозовою вакциною Janssen.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив Станіслав Мазур, директор медичного центру "Медик" із Жешува, який проводитиме вакцинацію.

"З 8 червня ми будемо готові вакцинувати українців усіма вакцинами проти коронавірусу, які сертифіковано в ЄС",- заявив Мазур, додавши, що це відбуватиметься на добровільній основі.

За його словами, у червні до Польщі буде доставлено значні обсяги вакцини різних виробників. Уже зараз центр має у своєму розпорядженні 45 тис. доз вакцини Pfizer, які може бути використано для щеплення українців, які перетинатимуть кордон.

Він уточнив: той, хто вакцинуватиметься дводозовою вакциною проти коронавірусу, матиме змогу отримати другу дозу будь-де в Польщі, оскільки з 1 липня не буде жодної прив'язки до місця вакцинації.

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Мазур висловив сподівання на фінансову допомогу польської держави як при облаштуванні інфраструктури цих пунктів, так і у випадку форс-мажорних обставин, наприклад, коли пацієнта у результаті можливого ускладнення після щеплення потрібно перевезти до лікарні і надати допомогу.

Він повідомив, що понад 100 працівників центру, які пройшли спеціальні курси, працюватимуть у цих тимчасових пунктах цілодобово. У таких пунктах відразу після перетину кордону можна буде здати тест на коронавірус, а потім, у випадку негативного результату, відразу отримати е-направлення на щеплення і вакцинуватися.

Директор центру поінформував, що тестування і вакцинація проти коронавірусу коштуватиме українцю зі знижкою 115 злотих (860 грн). Як відомо, тестування у Польщі є платною послугою, вакцинація - безкоштовною. Він додав, що щепитися можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краківець, Гребенне-РаваРуська, Будомєж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.

Нещодавно голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомляв, що в червні Польща отримає 12 млн доз вакцини різних виробників.
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Топ коментарі
+1
Бо Батьківщину насєлєніє просрало два роки тому.
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04.06.2021 21:35
+1
Зато в Украине у граждан нет никаких шансов вакцинироваться, даже если есть желание: надо попасть в какую-то категорию, ждать （годами？） пока вызовут （если не потеряют базу данных и "не будет сбоев в программе"）, а если вызовут, не факт, что будут вакцины/медсестра/шприц. Мы как будто чужие в собственной стране.
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04.06.2021 22:26
+1
Szacunek dla wszystkich Polaków rodaków Jestem dumny, że jestem w połowie Polakiem, a moi rodacy pomagają Ukraińcom, organizują im pracę, dają im pozwolenie na pobyt, niech żyje Polska, kraj europejski
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04.06.2021 22:43
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Ну так эта новость ещё три дня назад была .
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04.06.2021 19:58 Відповісти
А як що відмовишся вакцинуватись, завернуть додому ? Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска - Цензор.НЕТ 9224
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04.06.2021 20:06 Відповісти
читаем уважно - "добровільно"....- але е і плюс - після тесту і негативного результату - одразу арбайтен ... Украинских заробитчан и студентов будут вакцинировать в Польше на пунктах пропуска - Цензор.НЕТ 5174
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04.06.2021 20:15 Відповісти
Та ти що... а тести можуть показувати що у людини є короновірус, таке часто буває...
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04.06.2021 20:18 Відповісти
а ніфіга - тест то платний - 115 злотих - а ваккцинізація вже як бонус ...)) - хоч роби хочеш не роби...
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04.06.2021 20:17 Відповісти
вони про себе турбуються.
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04.06.2021 20:31 Відповісти
А чому чужинці вакцинують українців , а Батьківщина не хоче ?
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04.06.2021 21:19 Відповісти
Бо Батьківщину насєлєніє просрало два роки тому.
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04.06.2021 21:35 Відповісти
Молодцы!
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04.06.2021 22:14 Відповісти
Зато в Украине у граждан нет никаких шансов вакцинироваться, даже если есть желание: надо попасть в какую-то категорию, ждать （годами？） пока вызовут （если не потеряют базу данных и "не будет сбоев в программе"）, а если вызовут, не факт, что будут вакцины/медсестра/шприц. Мы как будто чужие в собственной стране.
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04.06.2021 22:26 Відповісти
Szacunek dla wszystkich Polaków rodaków Jestem dumny, że jestem w połowie Polakiem, a moi rodacy pomagają Ukraińcom, organizują im pracę, dają im pozwolenie na pobyt, niech żyje Polska, kraj europejski
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04.06.2021 22:43 Відповісти

Правильно ви помітили поляки дружні і стали жити як люди, не те що ми, у нас до ваших деякі відносяться як до ворога номер 2 незважаючи на те що ви їм надаєте роботу і хороші умови
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04.06.2021 22:53 Відповісти
Я вижу тут отписалось куча идиотов,поддерживающих вакцинацию.
Сидят в интернете и пропускают информацию,что вакцинация это зло,доведущая до цугундера.
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05.06.2021 03:09 Відповісти
 
 