Українських заробітчан і студентів вакцинуватимуть у Польщі на пунктах пропуску

Поблизу шести наземних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 8 червня вакцинуватимуть трудових мігрантів і студентів з України: дводозовими Pfizer, Moderna, AstraZeneca та однодозовою вакциною Janssen.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив Станіслав Мазур, директор медичного центру "Медик" із Жешува, який проводитиме вакцинацію.

"З 8 червня ми будемо готові вакцинувати українців усіма вакцинами проти коронавірусу, які сертифіковано в ЄС",- заявив Мазур, додавши, що це відбуватиметься на добровільній основі.

За його словами, у червні до Польщі буде доставлено значні обсяги вакцини різних виробників. Уже зараз центр має у своєму розпорядженні 45 тис. доз вакцини Pfizer, які може бути використано для щеплення українців, які перетинатимуть кордон.

Він уточнив: той, хто вакцинуватиметься дводозовою вакциною проти коронавірусу, матиме змогу отримати другу дозу будь-де в Польщі, оскільки з 1 липня не буде жодної прив'язки до місця вакцинації.

Читайте також: Процес вакцинації записаних у застосунку "Дія" киян цими вихідними буде змінено, - Поворозник

Мазур висловив сподівання на фінансову допомогу польської держави як при облаштуванні інфраструктури цих пунктів, так і у випадку форс-мажорних обставин, наприклад, коли пацієнта у результаті можливого ускладнення після щеплення потрібно перевезти до лікарні і надати допомогу.

Він повідомив, що понад 100 працівників центру, які пройшли спеціальні курси, працюватимуть у цих тимчасових пунктах цілодобово. У таких пунктах відразу після перетину кордону можна буде здати тест на коронавірус, а потім, у випадку негативного результату, відразу отримати е-направлення на щеплення і вакцинуватися.

Директор центру поінформував, що тестування і вакцинація проти коронавірусу коштуватиме українцю зі знижкою 115 злотих (860 грн). Як відомо, тестування у Польщі є платною послугою, вакцинація - безкоштовною. Він додав, що щепитися можна буде на пропускних пунктах Медика-Шегині, Корчова-Краківець, Гребенне-РаваРуська, Будомєж-Грушів, Дорогуськ-Ягодин, Долгобичув-Угринів.

Нещодавно голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомляв, що в червні Польща отримає 12 млн доз вакцини різних виробників.