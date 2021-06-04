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Министра развития экономики Любченко ввели в состав СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министра развития экономики Любченко ввели в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны первого вице-премьер-министра, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе президента "Об изменении в составе СНБО" №227.

Так, частичным изменением ст. 1 указа президента от 15 декабря 2014 № 929 "О составе СНБО" у него был введен Любченко.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила руководителя Государственной налоговой службы Любченко первым вице-премьером, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Любченко первым вице-премьером - министром экономики

Автор: Роман Свиридович
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Любченко будет новым клоуном в цирке рнбо
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04.06.2021 22:12 Ответить
 
 