803 1
Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони першого віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексія Любченка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.
Так, частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" у неї було введено Любченка.
Документ набирає сили з дня його опублікування.
Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віцепрем'єром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor V 184bb5c7
показати весь коментар04.06.2021 22:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...