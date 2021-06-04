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РНБО (1718) Любченко Олексій (79)

Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністра розвитку економіки Любченка ввели до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони першого віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексія Любченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі президента "Про зміну в складі РНБО" №227.

Так, частковою зміною ст. 1 указу президента від 15 грудня 2014 № 929 "Про склад РНБО" у неї було введено Любченка.

Документ набирає сили з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віцепрем'єром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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Любченко будет новым клоуном в цирке рнбо
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04.06.2021 22:12 Відповісти
 
 