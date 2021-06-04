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Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов

Граждан Украины, против которых США ввели санкции, будут проверят украинские спецслужбы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, под санкциями Министерства финансов США находятся 130 граждан Украины, еще четверо попали в санкционный список Госдепартамента США.

"Сейчас под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Мы поручили СБУ, Кабмину, Службе внешней разведки по каждому из них проверить всю информацию, на основании чего они получили санкции от США, для принятия соответствующих решений при необходимости на следующих заседаниях СНБО", – сказал секретарь СНБО.

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Данилов не назвал фамилии попавших под санкции США и не сказал, какие меры в их отношении собираются принимать в Украине.

Автор: Володимир Янченко
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Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 2272 І свого хазяїна - бандита Бєню Каломойського - теж "перевіриш", триндло ти Квартальське? Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 5091
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04.06.2021 22:06 Ответить
1 апреля - день дурака.. пардон, избирателя зеленского. ведь дурак - это и есть избиратель зеленского
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04.06.2021 22:12 Ответить
Так хто злив з ОП спецоперацію по вагнерівцям ви вже розібрались ? Чи "император и жена императора вне подозрений" ?
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04.06.2021 22:22 Ответить
У нас тут "вагнергейт" і викрадення Чауса не перевіряють а він "перевіримо".
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04.06.2021 22:27 Ответить
как все быстро у нас происходит...их даже из депутатов СН выгнать не могут,этих санкционных Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 3701
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04.06.2021 22:36 Ответить
А повинні? З якого дива?
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04.06.2021 23:05 Ответить
в цивилизованных странах политики делают себе политическое харакири за проколы.
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05.06.2021 07:10 Ответить
Это уже звучало пару месяцев тому????
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04.06.2021 22:40 Ответить
для начала надо сюда ещё одну делегацию сенаторов.
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05.06.2021 05:13 Ответить
 
 