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Під санкціями США перебувають 134 громадян України, їх перевірять, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під санкціями США перебувають 134 громадян України, їх перевірять, - Данілов

Громадян України, проти яких США ввели санкції, перевірять українські спецслужби.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, під санкціями Міністерства фінансів США перебувають 130 громадян України, ще четверо потрапили до санкційного списку Держдепартаменту США.

"Зараз під санкціями США перебувають 134 громадян України. Ми доручили СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки щодо кожного з них перевірити всю інформацію, на підставі чого вони отримали санкції від США, для ухвалення відповідних рішень при необхідності на наступних засіданнях РНБО", - сказав секретар РНБО.

Данілов не назвав прізвища тих, що потрапили під санкції США і не сказав, які заходи щодо них збираються вживати в Україні.

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Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 2272 І свого хазяїна - бандита Бєню Каломойського - теж "перевіриш", триндло ти Квартальське? Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 5091
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04.06.2021 22:06 Відповісти
1 апреля - день дурака.. пардон, избирателя зеленского. ведь дурак - это и есть избиратель зеленского
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04.06.2021 22:12 Відповісти
Так хто злив з ОП спецоперацію по вагнерівцям ви вже розібрались ? Чи "император и жена императора вне подозрений" ?
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04.06.2021 22:22 Відповісти
У нас тут "вагнергейт" і викрадення Чауса не перевіряють а він "перевіримо".
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04.06.2021 22:27 Відповісти
как все быстро у нас происходит...их даже из депутатов СН выгнать не могут,этих санкционных Под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, их проверят, - Данилов - Цензор.НЕТ 3701
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04.06.2021 22:36 Відповісти
А повинні? З якого дива?
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04.06.2021 23:05 Відповісти
в цивилизованных странах политики делают себе политическое харакири за проколы.
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05.06.2021 07:10 Відповісти
Это уже звучало пару месяцев тому????
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04.06.2021 22:40 Відповісти
для начала надо сюда ещё одну делегацию сенаторов.
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05.06.2021 05:13 Відповісти
 
 