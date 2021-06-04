Під санкціями США перебувають 134 громадян України, їх перевірять, - Данілов

Громадян України, проти яких США ввели санкції, перевірять українські спецслужби.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, під санкціями Міністерства фінансів США перебувають 130 громадян України, ще четверо потрапили до санкційного списку Держдепартаменту США.

"Зараз під санкціями США перебувають 134 громадян України. Ми доручили СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки щодо кожного з них перевірити всю інформацію, на підставі чого вони отримали санкції від США, для ухвалення відповідних рішень при необхідності на наступних засіданнях РНБО", - сказав секретар РНБО.

Данілов не назвав прізвища тих, що потрапили під санкції США і не сказав, які заходи щодо них збираються вживати в Україні.

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