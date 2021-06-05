Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен

Неизвестные стреляли в заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Владимира Павленко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук АРМА.

Инцидент произошел утром 2 июня возле дома Павленко.

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица несколько раз выстрелили в чиновника из огнестрельного оружия, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас Павленко находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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