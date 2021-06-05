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Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Неизвестные стреляли в заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Владимира Павленко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук АРМА.
Инцидент произошел утром 2 июня возле дома Павленко.
По информации правоохранительных органов, неустановленные лица несколько раз выстрелили в чиновника из огнестрельного оружия, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.
Сейчас Павленко находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Топ комментарии
+13 Стрелок
показать весь комментарий04.06.2021 22:33
+10 Гыг с Вами
показать весь комментарий04.06.2021 22:35
+8 Павел Стрембовский
показать весь комментарий04.06.2021 22:40
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А зараз зелений намагається створити свою банду.
Может это так задумано?
случайных там нет!
Тому, тут про поаненого і зелених коротко можна відповісти укр. прислів"ям "Яке їхало, таке й здибало"