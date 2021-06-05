Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено
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Невідомі стріляли в заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Володимира Павленка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук АРМА.
Інцидент стався вранці 2 червня біля будинку Павленка.
За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи кілька разів вистрілили в чиновника з вогнепальної зброї, внаслідок чого він зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.
Зараз Павленко перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.
Топ коментарі
+13 Стрелок
показати весь коментар04.06.2021 22:33
+10 Гыг с Вами
показати весь коментар04.06.2021 22:35
+8 Павел Стрембовский
показати весь коментар04.06.2021 22:40
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А зараз зелений намагається створити свою банду.
Может это так задумано?
случайных там нет!
Тому, тут про поаненого і зелених коротко можна відповісти укр. прислів"ям "Яке їхало, таке й здибало"