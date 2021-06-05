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Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено

Невідомі стріляли в заступника голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Володимира Павленка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук АРМА.

Інцидент стався вранці 2 червня біля будинку Павленка.

За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи кілька разів вистрілили в чиновника з вогнепальної зброї, внаслідок чого він зазнав поранень середнього ступеня тяжкості.

Зараз Павленко перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

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Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено 01
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Топ коментарі
+13
а два дня чего ждали? что само рассосется?
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04.06.2021 22:33
+10
это типа,олигархи испужались бубочки и наняли киллеров? Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен - Цензор.НЕТ 2389которые даже попасть в заказанное толком не могут
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04.06.2021 22:35
+8
Куда не кинься, одни рукожопы) Что за время такое?)))
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04.06.2021 22:40
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ТЕПЕРЬ НАРОД ОБЯЗАН УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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04.06.2021 22:32 Відповісти
А может попробовать не платить?) Или зачем лишний головняк?)
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04.06.2021 22:41 Відповісти
А может уничтожить и платить не придется?
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05.06.2021 11:36 Відповісти
Аваков кришує мафію і мафія втратила будь який стрим! Поки Зеленський бореться з ворами в законі бандити в законі вбивають чиновників які їм заважають! Аваков має бути звільнений й арештований!
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05.06.2021 12:14 Відповісти
Вначале вообще речь идёт о коррупции, а не об одном Авакове и ворах в законе.
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05.06.2021 12:25 Відповісти
Кого уничтожить? Кума? Брата? Свата?) Вы готовы их ПОСАДИТЬ?)))
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05.06.2021 16:00 Відповісти
Да. Особенно вашего кума, свата, брата если вы этих коррупционеров так яростно защищаете.
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05.06.2021 17:04 Відповісти
а два дня чего ждали? что само рассосется?
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04.06.2021 22:33 Відповісти
По всей видимости бабахали из резинострела. Смущает "средней тяжести". Похоже на дешевый пиар.
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05.06.2021 04:31 Відповісти
по видимому у них были в наличии записи Алана Чумака.
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05.06.2021 08:47 Відповісти
это типа,олигархи испужались бубочки и наняли киллеров? Неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко, он ранен - Цензор.НЕТ 2389которые даже попасть в заказанное толком не могут
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04.06.2021 22:35 Відповісти
Это они еще маршрутку вооруженно не захватывали...
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04.06.2021 22:37 Відповісти
Які олігархи,такі і кіллєри))
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04.06.2021 22:42 Відповісти
Это за пропавший общак, который изъяли менты, отдали на сохранение в арма, и там он «растворился»
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05.06.2021 08:29 Відповісти
Куда не кинься, одни рукожопы) Что за время такое?)))
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04.06.2021 22:40 Відповісти
Навіть за Януковича такого не було, це повернення 90-х і безпредел. Нехай вже зенлені падли скоріше один одного перестріляють.
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04.06.2021 22:42 Відповісти
За януковоща бандити вже були при владі.
А зараз зелений намагається створити свою банду.
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05.06.2021 16:17 Відповісти
Стрелять с близкого расстояния и не убить?
Может это так задумано?
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04.06.2021 22:45 Відповісти
Есть один хрестоматийный случай в криминалистике: чувак хотел покончить с собой, но выстрелив в себя он промахнулся и пуля полетела в окно. По стечению обстоятельств, в это время, другой чувак решил тоже покончить выпрыгнув из окна. Драматизм ситуации заключается в том, что шальная пуля убила второго чувака, и первого посадили за убийство. К чему это я? Да все просто: не всегда преступление заканчивается так как того желает преступник, возможно кому-то повезло.
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04.06.2021 22:56 Відповісти
АРМА с МинЮстом работают под контролем Офиса перЗедента..
случайных там нет!
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04.06.2021 23:26 Відповісти
Надо не под, надо ПО контролю за ОП, все барыги и мародеры собрались там, под бубочкиной крышей.
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05.06.2021 15:59 Відповісти
Ну, у фігуранта, напевно, ворогів достатньо. Він до призначення зеленими заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) працював юристом, що спеціалізувався на корпоративних спорах, як іноді ввічливо називають рейдерство. У декларації за 2018 р. основний прибуток заступник голови АРМА отримав від фірми «Агрогрупа «Деметра», що фігурує в рейдерському захопленні аграрних підприємств та низці кримінальних проваджень. ...
Тому, тут про поаненого і зелених коротко можна відповісти укр. прислів"ям "Яке їхало, таке й здибало"
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04.06.2021 23:11 Відповісти
в верном направлении работает.....
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04.06.2021 23:11 Відповісти
видно когось таки облапошили, так і прийшла "обратка",Зліший буде, а арму створював нині призабутий Сергій пашинський. Кристально ч есний бізнесмен.
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05.06.2021 01:21 Відповісти
Або слив инфы, с иммитацией ранения, шобы определить кто зебику с барабасом пытается перейти дорогу...Кста... странности и насчет "пропажи" одесского начштабаююю Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено - Цензор.НЕТ 3793
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05.06.2021 01:32 Відповісти
цікаво, що Володимир Павленко вже живе у власному будинку, а не хрущовці на 5-му поверсі...
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05.06.2021 13:47 Відповісти
Так... наколядувал. Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка, його поранено - Цензор.НЕТ 8169
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05.06.2021 16:00 Відповісти
Оці "замахи", "мінування", "викрадання"... називаються одним словом - мавпування. Або цирк на дроті. Хотіли б кінчити - кінчили б як Шеремета, Чечетова чи Бузину... Не могли б уточнити - у які "м"які тканини кінцівки" влучила куля з кількох пострілів "спланованого замаху"?
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05.06.2021 14:34 Відповісти
Гавнопуля попала за місцем походження.
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05.06.2021 15:55 Відповісти
Ну, тепер усьо будє, МИР ХАТАМ - ВІЙНА ПАЛАЦАМ.
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05.06.2021 15:53 Відповісти
 
 