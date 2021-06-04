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Газ (10098) Турция (3231) Эрдоган (821) Черное море (1332)

Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган

Турецкое буровое судно обнаружило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило природный газ объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", - сказал Эрдоган.

Учитывая предыдущие находки, общий объем залежей газа выявленного Турцией составляет 540 млрд кубометров.

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Напоминаем, в августе прошлого года Турция объявила об обнаружении на дне Черного моря 320 млрд кубометров газа, в октябре - еще 85 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
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04.06.2021 23:00
+9
паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
Отсюда и козни.
Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
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04.06.2021 23:39
+4
упс, опять в спину но уже сквазной
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04.06.2021 23:41
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значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
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04.06.2021 23:00 Ответить
В Болгарию тоже через Германию,?))) "А им больше и не дадут" - т.е. Газпром намеренно откажется от денег, не говоря уже о том, что сколько просрано в Турецкий поток. Гений
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05.06.2021 00:06 Ответить
русня только в рекламе может воевать..
я думаю, что скоро Южная Корея, Япония и Китай начнут заходить в Черное море..

следите за реакцией Лаврова..
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05.06.2021 00:41 Ответить
и только Украина не питается добывать свой газ.
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04.06.2021 23:14 Ответить
135 млрд кубических метров это реально круто. Турции хватит на 2 года.
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04.06.2021 23:19 Ответить
Вуйку кацапський - на 22. Дві цифри поділити не вмієш?
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04.06.2021 23:30 Ответить
Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.
В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.
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04.06.2021 23:46 Ответить
У турков еще есть газовый проект с Азербайджаном-Туркменистаном. Там еще печальней будут обстоять дела для кацапов, как продавцов газа. Нужно совсем немного подождать.
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05.06.2021 05:51 Ответить
Ну все. Генератор газа в бункере усилит производительность. Асриметричный ответ не заставит себя ждать.
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04.06.2021 23:33 Ответить
паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
Отсюда и козни.
Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
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04.06.2021 23:39 Ответить
упс, опять в спину но уже сквазной
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04.06.2021 23:41 Ответить
Ну на Змеином тоже есть нефть и газ а мы не хотим добывать))))
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04.06.2021 23:56 Ответить
Теперь "Южный поток" возможен лишь в реверсном направлении Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 5793
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04.06.2021 23:59 Ответить
Астанавитесь турки! С такими темпами русофобии, гаспром станет банкротом. А ведь до 2014-го он был одной из самых дорогих компаний в мире! Во до чего довела тупоголовая внешняя политика кремлефашистов.
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05.06.2021 05:47 Ответить
Он уже обанкротился, если бы был частной конторой. Там стоимость компании и ее активов на много меньше чем долги. Но это гос компания. Будут дотировать до последнего. Тем более это не коммерция а оружие. Бабло там реально никто не считает.
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05.06.2021 14:58 Ответить
россия в срочном порядке начнет многогодовые морские учения в районе где турки нашли газ.
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05.06.2021 09:22 Ответить
Как только Украина нашла нефть в черном море, Раша за пару лет и захватила эту территорию. А что им мешает захватить Турцию? Рашисты ...бнутый народ - видят нефть, не видят препятствий. Слитаются как муха на гофно.
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05.06.2021 14:30 Ответить
мешает им Армия и Флот Турции! И народ не прокацапленный. И сделать с этими силами мокши НИЧЕГО НЕ МОГУТ!
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05.06.2021 17:29 Ответить
 
 