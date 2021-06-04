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Турция нашла новые залежи газа в Черном море, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Турецкое буровое судно обнаружило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило природный газ объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", - сказал Эрдоган.
Учитывая предыдущие находки, общий объем залежей газа выявленного Турцией составляет 540 млрд кубометров.
Напоминаем, в августе прошлого года Турция объявила об обнаружении на дне Черного моря 320 млрд кубометров газа, в октябре - еще 85 млрд кубометров. Начало добычи запланировано на 2023 год.
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+13 Vladimir Taranenko 5c036187
показать весь комментарий04.06.2021 23:00
+9 WiM
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+4 fedjka - fedjka
показать весь комментарий04.06.2021 23:41
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я думаю, что скоро Южная Корея, Япония и Китай начнут заходить в Черное море..
следите за реакцией Лаврова..
В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.
Отсюда и козни.
Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...