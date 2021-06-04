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Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган

Турецьке бурове судно виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Наше бурове судно "Фатих" зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині "Амасра-1" на газовому родовищі Сакарія", - сказав Ердоган.

Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів газу виявленого Туреччиною становить 540 млрд кубометрів.

Нагадуємо, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.

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Топ коментарі
+13
значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
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04.06.2021 23:00
+9
паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
Отсюда и козни.
Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
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04.06.2021 23:39
+4
упс, опять в спину но уже сквазной
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04.06.2021 23:41
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значит кацапский уже не купят!-что есть карашо
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04.06.2021 23:00 Відповісти
В Болгарию тоже через Германию,?))) "А им больше и не дадут" - т.е. Газпром намеренно откажется от денег, не говоря уже о том, что сколько просрано в Турецкий поток. Гений
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05.06.2021 00:06 Відповісти
русня только в рекламе может воевать..
я думаю, что скоро Южная Корея, Япония и Китай начнут заходить в Черное море..

следите за реакцией Лаврова..
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05.06.2021 00:41 Відповісти
и только Украина не питается добывать свой газ.
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04.06.2021 23:14 Відповісти
135 млрд кубических метров это реально круто. Турции хватит на 2 года.
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04.06.2021 23:19 Відповісти
Вуйку кацапський - на 22. Дві цифри поділити не вмієш?
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04.06.2021 23:30 Відповісти
Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.
В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.
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04.06.2021 23:46 Відповісти
У турков еще есть газовый проект с Азербайджаном-Туркменистаном. Там еще печальней будут обстоять дела для кацапов, как продавцов газа. Нужно совсем немного подождать.
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05.06.2021 05:51 Відповісти
Ну все. Генератор газа в бункере усилит производительность. Асриметричный ответ не заставит себя ждать.
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04.06.2021 23:33 Відповісти
паРашка потому и Крым оккупировала, что в Моксве давно известны огромные залежи газа в Чёрном море. Ещё при совке были разведаны но засекречены. Имея ГТС Украина могла моментально стать поставщиком в Европу...
Отсюда и козни.
Но паРашка нагадила - ну на немного оттянула свой конец - не более. Но, гадостное кацапьё, всё равно довольно - зато подосрала "братьев"...
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04.06.2021 23:39 Відповісти
упс, опять в спину но уже сквазной
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04.06.2021 23:41 Відповісти
Ну на Змеином тоже есть нефть и газ а мы не хотим добывать))))
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04.06.2021 23:56 Відповісти
Теперь "Южный поток" возможен лишь в реверсном направлении Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 5793
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04.06.2021 23:59 Відповісти
Астанавитесь турки! С такими темпами русофобии, гаспром станет банкротом. А ведь до 2014-го он был одной из самых дорогих компаний в мире! Во до чего довела тупоголовая внешняя политика кремлефашистов.
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05.06.2021 05:47 Відповісти
Он уже обанкротился, если бы был частной конторой. Там стоимость компании и ее активов на много меньше чем долги. Но это гос компания. Будут дотировать до последнего. Тем более это не коммерция а оружие. Бабло там реально никто не считает.
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05.06.2021 14:58 Відповісти
россия в срочном порядке начнет многогодовые морские учения в районе где турки нашли газ.
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05.06.2021 09:22 Відповісти
Как только Украина нашла нефть в черном море, Раша за пару лет и захватила эту территорию. А что им мешает захватить Турцию? Рашисты ...бнутый народ - видят нефть, не видят препятствий. Слитаются как муха на гофно.
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05.06.2021 14:30 Відповісти
мешает им Армия и Флот Турции! И народ не прокацапленный. И сделать с этими силами мокши НИЧЕГО НЕ МОГУТ!
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05.06.2021 17:29 Відповісти
 
 