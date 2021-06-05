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Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что президентский закон об олигархах будут обжаловать в Конституционном Суде. Однако министр уверен, что документ пройдет конституционную проверку.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, я ожидаю, что этот законопроект будет обжалован в Конституционном Суде. Наша оценка: все конституционно, все в пределах Конституции и законодательства Украины", - сказал министр.

Он также исключил возможность обжалования закона из-за ограничения предпринимательской деятельности.

"Не может (быть обжалования - ред.). У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продавать", - добавил Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Искали на Порошенко компромат.....долго искали....не нашли. А такой соперник на выборах -это приговор! Вот и родилась идея . Да,хозяин пианиста не пострадает....формально он политикой не занимается -всё под ковром. Ох и выдумщики !??
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05.06.2021 01:13
+7
В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1794
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05.06.2021 01:04
+5
Нашим "олігархам" до американських - "Як до Києва - рачки!" Однак до такого "закону" у США не додумалися Однак живуть непогано! Питання: "Так може не в цьому справа?"
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05.06.2021 05:14
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тупицкий и ещё тупее !))
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05.06.2021 00:30 Ответить
В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1794
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05.06.2021 01:04 Ответить
Именно так 😂😂😂
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05.06.2021 02:02 Ответить
А ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ У НАС КТО МЕГА БОМЖ ПРЕЗИДЕНТ КАНДИДАТ В ОЛИГАРХИ....
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05.06.2021 08:50 Ответить
я загодя прогнозую таку "перевірку": заляканні злодії-хабарники з КС дадуть резюме: "всьо карашо, прекрасная зебоба"
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05.06.2021 00:33 Ответить
Нашим "олігархам" до американських - "Як до Києва - рачки!" Однак до такого "закону" у США не додумалися Однак живуть непогано! Питання: "Так може не в цьому справа?"
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05.06.2021 05:14 Ответить
малюська, мілованов, ляшко, данілов, арахамія-иліта зєбидла.
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05.06.2021 00:37 Ответить
что они там вместе с зеленым жрут, не закусывая...
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05.06.2021 00:46 Ответить
😀😀😀
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05.06.2021 01:05 Ответить
Лучше Зеленский посмотрел что с ценами в стране делается, цены растут как сумашечшие.
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05.06.2021 01:03 Ответить
В конституционном суде имени Тупицкого ? Того , который в оккупированный Крым ездил ?

Ну - ну.
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05.06.2021 01:04 Ответить
У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продаватьИсточник: https://censor.net/ru/n3269631

отакі от юри3ди Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 4519
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05.06.2021 01:07 Ответить
Искали на Порошенко компромат.....долго искали....не нашли. А такой соперник на выборах -это приговор! Вот и родилась идея . Да,хозяин пианиста не пострадает....формально он политикой не занимается -всё под ковром. Ох и выдумщики !??
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05.06.2021 01:13 Ответить
Интересно, Малюська читал этот закон? Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1866
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05.06.2021 01:40 Ответить
Зелене чмо нанюхалося і придумало, 😃
що винесе статус олігарха на всеукраїнський референдум.
За що,ну правда,за що??? Божечка,що ми зробили ?
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05.06.2021 02:00 Ответить
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 2038
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05.06.2021 02:26 Ответить
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 616
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05.06.2021 02:26 Ответить
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 3153
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05.06.2021 02:31 Ответить
в рейху придумали щоб не пускати на вибори термін іноземний агент. В нас гопота злякалась, можуть повернути проти справжніх іноземниїх агентів. То і придумали проти Пороха закон. Пошліть в венецію, там тоже хочуть посміятись з недоумків. І це все на повному серйозі. Жах. І всі там позбиралися дохтора наук.
В СРСР авторами ідеї розкуркулення були два містечкових перця -Каганович та Чернов.(останній ввійшов в аннали міліції Києва тим, що топив у ванні проституток). І коли ввійшли в раж, то придумав Каганович Особоє Совещание при НКВД, де визнавали куркулями, давали строк, конфісковували майно, а потім і розстрілювали. І крім того, після 1934 року, коли вбили "озабоченного" Кірова, доповнили "трійками" при областях. То може, щоб не тягнути волинку, зразу ж учредіть трійки. Склад читається легко. І перед фюрером буде приємно, мовляв, знаємо історію. А іншими словами, в хворому розумі ідеї думки також хворі.
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05.06.2021 02:34 Ответить
Информационное сообщение от 04.06.2021 года

https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
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05.06.2021 04:28 Ответить
А как же офшоры, милионные зарплаты чииновников и копечные пенси,тарифы, цены, итд.
Статус, что статус это как здрасте и спасибо его в карман не положишь.
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05.06.2021 06:07 Ответить
Іще ні одному єврею не можна довести ,що сонце сходить на сході ,а заходить на заході. ,бо він буде стверджувати протилежна і скаже ,що він прав.
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05.06.2021 07:18 Ответить
В нашій безславній історії всі так звані олігархи, завжди дуже погано закінчували від них не залишалося ні роду ні імені ні навіть могили і цю долю не завидну вони завжди розділяли з народом, який або служив їм бездумно або просто мовчки терпів. Так буде і цього разу.
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05.06.2021 07:22 Ответить
Походу в этот раз нарид погубит клован оманский
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05.06.2021 11:05 Ответить
Необхідно тільки додати - в суді який складається з олігархів!!!
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05.06.2021 08:56 Ответить
Фамилия "Малюська" - это из-за размеров мозга ?
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05.06.2021 09:34 Ответить
Смотрел я на этого Молюську у Шустера...Неадекват, истерическая личность, брехун сцыкло.
Как оно сталом министром? Кто это назначил?
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05.06.2021 10:23 Ответить
Это в каком таком конституционном суде? В том которое зеленое стадо уничтожило??
То что этот закон не соответствует как минимум 4-м статьям Конституции видно всем кроме идиотов типа малюськи...
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05.06.2021 10:52 Ответить
сцяти в очі свого тупого (того що ще залишився) лохторату - звичайна справа для найспритнішого з безродних жлобів, що дуже хоче стати імператрицею та диктатором і яке встигло посидіти на колінах усіх олігархів, в тому числі і "імпортних", та хйла з медведєвими..
73%ві зебіли, ваші діти (ті, які таки мають масло у голові) проклянуть вас за ваш "сміливий", прикольний, дебільний експеримент над їхнім та нашим, спільним, майбутнім..
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05.06.2021 13:20 Ответить
 
 