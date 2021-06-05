Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном Суде, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что президентский закон об олигархах будут обжаловать в Конституционном Суде. Однако министр уверен, что документ пройдет конституционную проверку.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, я ожидаю, что этот законопроект будет обжалован в Конституционном Суде. Наша оценка: все конституционно, все в пределах Конституции и законодательства Украины", - сказал министр.
Он также исключил возможность обжалования закона из-за ограничения предпринимательской деятельности.
"Не может (быть обжалования - ред.). У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продавать", - добавил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Ну - ну.
отакі от юри3ди
що винесе статус олігарха на всеукраїнський референдум.
За що,ну правда,за що??? Божечка,що ми зробили ?
В СРСР авторами ідеї розкуркулення були два містечкових перця -Каганович та Чернов.(останній ввійшов в аннали міліції Києва тим, що топив у ванні проституток). І коли ввійшли в раж, то придумав Каганович Особоє Совещание при НКВД, де визнавали куркулями, давали строк, конфісковували майно, а потім і розстрілювали. І крім того, після 1934 року, коли вбили "озабоченного" Кірова, доповнили "трійками" при областях. То може, щоб не тягнути волинку, зразу ж учредіть трійки. Склад читається легко. І перед фюрером буде приємно, мовляв, знаємо історію. А іншими словами, в хворому розумі ідеї думки також хворі.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
Статус, что статус это как здрасте и спасибо его в карман не положишь.
Как оно сталом министром? Кто это назначил?
То что этот закон не соответствует как минимум 4-м статьям Конституции видно всем кроме идиотов типа малюськи...
73%ві зебіли, ваші діти (ті, які таки мають масло у голові) проклянуть вас за ваш "сміливий", прикольний, дебільний експеримент над їхнім та нашим, спільним, майбутнім..