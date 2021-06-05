Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы

Закон об олигархах будет действовать не дольше 10 лет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект предусматривет временный механизм. Он не будет действовать более 10 лет. Идея в чем? В течение 10 лет олигархи, которые срослись с властью, купили вокруг все, что можно, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно, будут последствия – последствия настолько неблагоприятные, что рано или поздно они захотят сделать это добровольно", - сказал министр.

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Малюська добавил, что в течение этих 10 лет должны заработать "цивилизованные механизмы".

"В продолжение этого закона будет разрабатываться законопроект о лоббизме, а также будет законопроект, который будет регулировать деятельность и ответственность органов власти и чиновников за действия и возможные коррупционные контакты", - сказал Малюська.

Министр отметил, что власти хотят усилить способности АМКУ, чтобы комитет мог применять более жесткие санкции в отношении монополистов.

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"А также усиление возможностей Антимонопольного комитета, чтобы он мог применять более жесткие санкции и чтобы такие санкции нельзя было поломать в суде", - добавил он.