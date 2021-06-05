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Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы

Закон об олигархах будет действовать не дольше 10 лет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект предусматривет временный механизм. Он не будет действовать более 10 лет. Идея в чем? В течение 10 лет олигархи, которые срослись с властью, купили вокруг все, что можно, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно, будут последствия – последствия настолько неблагоприятные, что рано или поздно они захотят сделать это добровольно", - сказал министр.

Читайте: Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Малюська добавил, что в течение этих 10 лет должны заработать "цивилизованные механизмы".

"В продолжение этого закона будет разрабатываться законопроект о лоббизме, а также будет законопроект, который будет регулировать деятельность и ответственность органов власти и чиновников за действия и возможные коррупционные контакты", - сказал Малюська.

Министр отметил, что власти хотят усилить способности АМКУ, чтобы комитет мог применять более жесткие санкции в отношении монополистов.

Также читайте: Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский

"А также усиление возможностей Антимонопольного комитета, чтобы он мог применять более жесткие санкции и чтобы такие санкции нельзя было поломать в суде", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Таким образом министр юстиции признал, что этот законопроект как минимум не очень цивилизованный, скажем, диковатый.
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04.06.2021 23:46
+24
То есть этот проект, чистой воды фигня...
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04.06.2021 23:45
+20
Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы - Цензор.НЕТ 754
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04.06.2021 23:49
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То есть этот проект, чистой воды фигня...
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04.06.2021 23:45 Ответить
1917 год также временно усе було на 70 годков....
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05.06.2021 08:51 Ответить
ну не совсем чистой воды.... скорее зеленомутной
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06.06.2021 06:25 Ответить
Таким образом министр юстиции признал, что этот законопроект как минимум не очень цивилизованный, скажем, диковатый.
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04.06.2021 23:46 Ответить
А если он диковатый, то его можно запросто оспорить в суде. И зачем тогда он нужен, кроме как для популизма?
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04.06.2021 23:50 Ответить
Для популизма и нужен.
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04.06.2021 23:57 Ответить
а суд є?
В тому й то справа, що для оцінки законодавства потрібен Коснституційний Суд. Добрий, чи поганий - але потрібен.
А його нині в нас зебіли буквально знищили, як інституцію держави...
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05.06.2021 00:07 Ответить
Вопрос в том, нахрена нужен такой министр юстиции
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05.06.2021 00:12 Ответить
Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы - Цензор.НЕТ 754
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04.06.2021 23:49 Ответить
шутки позднего квн... не смешно, и даже стыдно
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04.06.2021 23:49 Ответить
Может теперь самые упоротые зебилы поймут, что над ними издеваются
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04.06.2021 23:52 Ответить
Зебіли не зрозуміють. Хоча над ними дійсно знущаються. І не лише порохоботи. А йїхні кумири. І я справді не можу визначити, що для зебілів має бути більш образливим. 🤔
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04.06.2021 23:57 Ответить
Для того что бы понимать, надо иметь то, чем понимать...
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04.06.2021 23:58 Ответить
дальше будут цивилизованные механизмы

=================
відремонтовані платні камери?
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04.06.2021 23:56 Ответить
Зміна влади? 🤔 Десять років? 🤔Малюська - невиправний оптиміст стосовно зеленої влади. 😊
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04.06.2021 23:59 Ответить
У Шустера базар-вокзал-семечки. А Гордон вилизував Зелі докрасна. Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3980 Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8394
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04.06.2021 23:58 Ответить
Этот закон как минимум нарушает Конституцию и права людей. Те кого начнут ограничивать в правах подадут иски в ЕСПЧ и сдерут компенсацию.
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04.06.2021 23:58 Ответить
Треба вже Українцям починати дерти компенсацію з біснуватих зе .
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05.06.2021 07:02 Ответить
А Аваков - олигарх? А Зеленский?
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05.06.2021 00:03 Ответить
Зе точно олігарх. Він прийняв під себе закони які дають його бізнесу відшкодування за рахунок держави і не дають таке відшкодування нікому більше.
Прийняти закон під себе це єдина властивість яка визначає олігарха.
Все решта без закону це буде монополіст, капіталіст і так далі по списку.

А хто такий Аваков...
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06.06.2021 00:26 Ответить
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5289
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05.06.2021 00:03 Ответить
Задумка Зелі проста як двері. Нарід підтримує боротьбу з олігархами і знов проголосує за нього, і зробить себе ще раз разом.
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05.06.2021 00:11 Ответить

Малюська сказав, що: "Законопроект об олигархах - временный."
зе-Ленін сказав, що: "Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум."
А навіщо тимчасовий закон виносити на референдум?
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05.06.2021 00:11 Ответить
Та все дуже просто - це чергова спроба перекласти відповідальність за прийняте рішення на "мудрий нарід"! Коли Україна в результаті дії цього "закону" остаточно "опиниться в задниці" і "мудрий нарід" почне "висувать пред"яви" - вони скажуть: "Так ви ж на референдумі це підтримали! Це ж не наше а ВАШЕ рішення!!!"
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05.06.2021 05:18 Ответить
Дебила малюска слушать -себя не уважать. Дебилы обычно об экономике не думают, а зря, в данном случае это нужно было делать обязательно.
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05.06.2021 00:14 Ответить
Ні не КАТИТ БАРАДДДДА ! про ти Пораха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бачили ЇЛИ. Ми з Вами та.. (ВАМ БУДЕ ТОТАЛЬНИЙ ГАПЛИК риги.! *******!!!
Закони 16 Січня Дві Тисячі чотирнадцятого Року

Ви не вічне?.
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05.06.2021 00:15 Ответить
"Олигархам нельзя владеть депутатами!" - вякнула ЗЕлена гнида. Я стісняюсь заппитати - а коли депутати "слуг урода" ЩОМІСЯЦЯ отримують ЧОРНИМ НАЛОМ від 30 000 до 50 000 доларів - то це вони належать якимось олігархам, чи ні? Падаль ЗЕлена брехлива!
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05.06.2021 00:29 Ответить
Вже давно изобрели способ борьбы с олигархами.Он заключается в том,що собственник не может владеть более чем 30% отрасли.Если выше 30ти,то это уже шаг к монополии от конкретного собственника и его АМКУ бьёт конкретными штрафами Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5406
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05.06.2021 00:49 Ответить
ну да, ну да, временный - только до выборов...
а больше и не надо!
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8584
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05.06.2021 01:59 Ответить
Информационное сообщение от 04.06.2021 года

https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
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05.06.2021 04:27 Ответить
Малюська - это не только о размере пеписьки, это ещё и об объёме головного мозга.
Малюське не министром работать. Такое впечатление, что из Малюськи получился бы компетентный дегустатор марихуаны.
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05.06.2021 05:53 Ответить
Міністр малюська - коментарі зайві . А ще у слуг зе рила такі ж дурні , як у ригів або ще дурніші . Тому що слуги не повинні бути розумніші за тупе зе .
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05.06.2021 06:59 Ответить
Йдемо шляхом маленького *****, той теж розпочав свое панування боротьбою з олігархами.
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05.06.2021 07:37 Ответить
В октябре 1917 большевики тоже установили временный режим
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05.06.2021 08:55 Ответить
"Вірте нам, лохи !!! Зробіть себе ще раз !!!",- "велічайший" та його зЕкоманда.
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05.06.2021 10:36 Ответить
мультимиллионер клоун с вечно убыточными ооо должен начать с себя и уйти в оставку
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05.06.2021 11:07 Ответить
Бедная юстиция!
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05.06.2021 13:21 Ответить
Все це не буде працювати. І доказ тут всього один, що самі олігархи не приймають ніяких дій у відповідь, відповідно вони не бачать загрози для себе, свого впливу, своїх активів. Ну і головне, що сама ця влада контролюється колективним олігархатом і вона не може боротись сама проти себе Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 1448 А ось займатись перерозподілом сфер впливу та узаконенням тиску та рейдерства до олігархів які не є у долі - так, може. Але це називається не деолегархізація, а узурпація влади одним олігархічним кланом.
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05.06.2021 15:11 Ответить
Малюська добавил, что в течение этих 10 лет должны заработать "цивилизованные механизмы". Источник: https://censor.net/ru/n3269627 гы!!по доброму завидую украинцам!!всё по прежнему измеряется!!десятилетиями!!семимильными шагами!!такое впечатление что и живут они как минимум тристо лет!!(как вороны) судя по этим ,,заявлениям"зелебобы собираются править!!долго и ,,счастливо" Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8627 Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3341
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05.06.2021 18:50 Ответить
Зеленский выращен олигархами, профинансированный олигархами, навязан Украине обманом олигархами. Так что зелёная команда может сколько угодно врать и изобретать "законы против олигархов" в погоне за рейтингом. Это имитация борьбы - вместо дела: антимонопольный комитет, судебная система, служба безопасности - но 95 квартал работать не умеет.
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05.06.2021 18:57 Ответить
Ппць! Тимчасовий "ЗАКОН"...Спитай зебіла, що таке "олігарх", то він на автоматі скаже тільки одне слово - Порошенко! Їм лікарня не допоможе - тільки примусова "евтаназія"!
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05.06.2021 19:00 Ответить
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 6103
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05.06.2021 19:35 Ответить
зато у человеа хорошая физическая форма. Может читать стоя на руках. У него нету гемороя как у большинсва тут на Цензоре. И вабще Денчик красава, сумел прибарахлиться - внукам хватит Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 7092
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05.06.2021 21:05 Ответить
выбрали клоунов-уродов управлять государством, и получили цирк на манеже
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05.06.2021 20:00 Ответить
Беда в том, что за время каденции Зеленского все правовое поле государства будет уничтожено. Странно, но эти чуваки, рядовые слуги сами не понимают, что они также попадут в жернова правового хаоса, который проголосовали за ежемечячные выплаты в конвертах. Как только закончится срок депутатства. То же будет и с приближенными к власти. Часть конечно покинет страну, но большинство же останется. Как эта страна будет существовать со сломанными механизмами?
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05.06.2021 20:25 Ответить
Кстати, Малюська единственный нормальный человек в зекоманде против которого я не напишу гневных коментариев, ибо он просто ***** и это не лечится))))
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05.06.2021 21:04 Ответить
" нормальный человек " - "ибо он просто *****! "....- а єто как Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5805

...и это - а что хоть один пост на цензоре кого то "вылечил"... Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 4961
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05.06.2021 21:23 Ответить
***** читает коменты о себе на цензоре
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 248
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05.06.2021 23:20 Ответить
якщо цей " не цивілізований" - то що це....хотелка ... Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3448
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05.06.2021 21:20 Ответить
И что от этого закона толк будет?
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05.06.2021 21:54 Ответить
Якщо вони цей закон приймуть то це буде масовий суїцид зелені.
За такий закон на Україну санкції накладуть тому що методи прописані в законі це банальний віджим бізнес і порушення прав людини.
Це вже не кажучи за те що зелень підмінила властивості терміна олігарх властивостями багатого капіталіста. Олігархом є тільки той хто отримує монополію чи привілеї для свого бізнесу завдяки прийнятим його лобістом законами. Наприклад Коломойський і те що Зе подарував йому електрику за копійки а для худоби що його обрала навпаки збільшив тариф щоб покрити різницю.
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06.06.2021 00:22 Ответить
это же дебил на фото, будет все как сказки про 40% ввп и прочий зеленый бред который оказался пшиком
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06.06.2021 00:31 Ответить
Ці зелені довпойопи хоч розуміють, що кажуть???
Він жеж йурист, пляха...
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06.06.2021 02:19 Ответить
Фактически , явка с повинной... Мужик сознаётся , что указ преступен.
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06.06.2021 03:20 Ответить
дайтеещётригода !!!
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06.06.2021 06:21 Ответить
 
 