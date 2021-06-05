Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Закон об олигархах будет действовать не дольше 10 лет.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Законопроект предусматривет временный механизм. Он не будет действовать более 10 лет. Идея в чем? В течение 10 лет олигархи, которые срослись с властью, купили вокруг все, что можно, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно, будут последствия – последствия настолько неблагоприятные, что рано или поздно они захотят сделать это добровольно", - сказал министр.
Малюська добавил, что в течение этих 10 лет должны заработать "цивилизованные механизмы".
"В продолжение этого закона будет разрабатываться законопроект о лоббизме, а также будет законопроект, который будет регулировать деятельность и ответственность органов власти и чиновников за действия и возможные коррупционные контакты", - сказал Малюська.
Министр отметил, что власти хотят усилить способности АМКУ, чтобы комитет мог применять более жесткие санкции в отношении монополистов.
"А также усиление возможностей Антимонопольного комитета, чтобы он мог применять более жесткие санкции и чтобы такие санкции нельзя было поломать в суде", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
В тому й то справа, що для оцінки законодавства потрібен Коснституційний Суд. Добрий, чи поганий - але потрібен.
А його нині в нас зебіли буквально знищили, як інституцію держави...
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відремонтовані платні камери?
Прийняти закон під себе це єдина властивість яка визначає олігарха.
Все решта без закону це буде монополіст, капіталіст і так далі по списку.
А хто такий Аваков...
Малюська сказав, що: "Законопроект об олигархах - временный."
зе-Ленін сказав, що: "Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум."
А навіщо тимчасовий закон виносити на референдум?
Бачили ЇЛИ. Ми з Вами та.. (ВАМ БУДЕ ТОТАЛЬНИЙ ГАПЛИК риги.! *******!!!
Закони 16 Січня Дві Тисячі чотирнадцятого Року
Ви не вічне?.
а больше и не надо!
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
Малюське не министром работать. Такое впечатление, что из Малюськи получился бы компетентный дегустатор марихуаны.
...и это - а что хоть один пост на цензоре кого то "вылечил"...
За такий закон на Україну санкції накладуть тому що методи прописані в законі це банальний віджим бізнес і порушення прав людини.
Це вже не кажучи за те що зелень підмінила властивості терміна олігарх властивостями багатого капіталіста. Олігархом є тільки той хто отримує монополію чи привілеї для свого бізнесу завдяки прийнятим його лобістом законами. Наприклад Коломойський і те що Зе подарував йому електрику за копійки а для худоби що його обрала навпаки збільшив тариф щоб покрити різницю.
Він жеж йурист, пляха...