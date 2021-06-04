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Новости Политика Украины
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Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов

Игорь Коломойский точно будет включен в реестр олигархов, потому что среди его бизнес-партнеров есть депутаты Верховной Рады.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"В законе указано, что если твой бизнес-партнер, с которым ты являешься совладельцем предприятия, является чиновником, указанным в списке - например, народным депутатом - ты оказываешь влияние на политическую жизнь. Партнеров господина Коломойского - официальных - в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому Коломойский точно попадает", - сказал он.

Малюська утверждает, что законопроект писали "не под отдельную личность", а попавшие в реестр олигархов граждане столкнутся с серьезными последствиями.

Читайте: Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский

"Декларирование: если кто-то из олигархов спрячет актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете - тюрьма. ... Даже отсутствие декларации будет тянуть за собой тюрьму, следствие - сумасшедший. Попадание в реестр олигархов - это никаких евробондов, никаких мировых рынков. Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами и их компаниями не будет, последствия - безумные, последствия для бизнеса", - пояснил министр.

Он предполагает, что крупные бизнесмены захотят сделать все что угодно для того, чтобы не попасть в реестр олигархов. Для этого, говорит Малюська, нужно избавиться от влияния на политическую жизнь или на СМИ.

Также читайте: Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Ну пападает и что?он не собирается идти в депутаты и президенты. а он и дальше будет грабить страну под крышей зеЛи.
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04.06.2021 22:23
+17
Смешно... Для того, чтобы грабить, не нужно быть депутатом или презом... достаточно вертеть буратиной
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04.06.2021 22:29
+14
гниды кацапские шевелятся...
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04.06.2021 22:36
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С таким настроением вы рискуете просто не доехать до дома.. (с) Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов - Цензор.НЕТ 4805
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04.06.2021 22:21 Ответить
Ну пападает и что?он не собирается идти в депутаты и президенты. а он и дальше будет грабить страну под крышей зеЛи.
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04.06.2021 22:23 Ответить
ты ж не дашь забыть Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 6122
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04.06.2021 22:33 Ответить
гниды кацапские шевелятся...
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04.06.2021 22:36 Ответить
А рыжий черт Ахметов? Или снова 10ю скорыми откупится и купит виллу во Франции за 200 лямов?
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04.06.2021 22:24 Ответить
Именно для этого у Зеленского есть Шефир.
Зеленский говорит с Шефиром, Шефир говорит с Коломойским.
А потом, с видом оскорбленной невинности, кидается на журналистов, какое мол, ваше дело!
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04.06.2021 22:26 Ответить
Смешно... Для того, чтобы грабить, не нужно быть депутатом или презом... достаточно вертеть буратиной
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04.06.2021 22:29 Ответить
Вертеть "буратиной" которого сам и выстругал из берёзового полена и бумажный колпак шута ему надел.
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04.06.2021 22:36 Ответить
який мінстр клоун, такий же і його бубочка дебіл
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04.06.2021 22:38 Ответить
А в цугундер каломийша попаде коли, чи Молюск продасть до того часу всі тюрми?
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04.06.2021 22:39 Ответить
любой популизм требует еще большего популизма.. но банкет кто-то должен оплачивать и беня с ахметкой точно не собираются этим заниматься
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04.06.2021 22:45 Ответить
ТАК Лайк
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04.06.2021 22:46 Ответить
Ні Лайк
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04.06.2021 22:47 Ответить
Не обов"язково Лайкати.
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04.06.2021 22:48 Ответить
Очередные потуги зеЛеного чмыря в борьбе против Пороха
в итоге рейтинг Пороха и ЕС только растет
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04.06.2021 22:48 Ответить
Сумніваюсь, що авторитет Зеленського і зелених такий на Заході, що "Ніхто зі світового бізнесу зв'язуватися з олігархами та їх компаніями не буде, наслідки - шалені, наслідки для бізнесу"
Від того, що клоун із своєю командою назве когось олігархом, то це на Заході - пустий звук. Усі уже знають природу нинішнього режиму, і уже не один раз заявляли про політичні переслідування в Україні, зокрема і "олігарха" Порошенка.
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04.06.2021 23:04 Ответить
В Верховной Раде? Сам ПреЗЕдент его бизнес-партнер... Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 9240
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04.06.2021 23:15 Ответить
Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 1846.
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04.06.2021 23:20 Ответить
Видишь олигарха?
Нет.
А он есть.
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04.06.2021 23:25 Ответить
Коломойському якось по барабану, що його називатимуть "олігархом" і внесуть у "реєстр олігархів". Для нього головне - щоби "ЗЕлені" і надалі давали йому можливість грабувати державу, як це відбувається більше двох років.
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04.06.2021 23:28 Ответить
То есть, по мысли этого, так сказать министра, Коломойского делает алигархом не то, что делает сам Коломойский, а то, что какой то депутатик купил или не купил некоторое количество акций предприятия, что и сам Коломойский. А если , акции были в свободной продаже, или достались по наследству. Какой же это все бред
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04.06.2021 23:28 Ответить
Ой, не смешите мои тапочки!
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04.06.2021 23:30 Ответить
Та ви що! Коломойскій невінен, як дітя. Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 6306
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05.06.2021 00:04 Ответить
Малюська - "Коломойский точно попадет в реестр олигархов."

Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 5498
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05.06.2021 00:51 Ответить
Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 706
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05.06.2021 02:34 Ответить
Коломойский точно попадет в реестр олигархов. А вот Порошенко, Ахметов, .... нет!
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05.06.2021 09:07 Ответить
 
 