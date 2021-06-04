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Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів

Ігор Коломойський точно буде включений до реєстру олігархів, тому що серед його бізнес-партнерів є депутати Верховної Ради.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"В законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти є співвласником підприємства, є чиновником, вказаним у списку - наприклад, народним депутатом - ти маєш вплив на політичне життя. Партнерів пана Коломойського - офіційних - у Верховній Раді є, і не один. Тому Коломойський точно потрапляє", - сказав він.

Малюська стверджує, що законопроєкт писали "не під окрему особу", а громадяни, які потраплять до реєстру олігархів, зіткнуться з серйозними наслідками.

"Декларування: якщо хтось з олігархів сховає актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті - в'язниця. ... Навіть відсутність декларації будет тягнути за собою в'язницю, наслідок - шалений. Потрапляння у реєстр олігархів - це ніяких євробондів, ніяких світових ринків. Ніхто зі світового бізнесу зв'язуватися з олігархами та їх компаніями не буде, наслідки - шалені, наслідки для бізнесу", - пояснив міністр.

Він припускає, що великі бізнесмени захочуть зробити все що завгодно для того, щоб не потрапити в реєстр олігархів. Для цього, каже Малюська, потрібно позбутися впливу на політичне життя або на ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів, - Коломойський
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Топ коментарі
+20
Ну пападает и что?он не собирается идти в депутаты и президенты. а он и дальше будет грабить страну под крышей зеЛи.
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04.06.2021 22:23
+17
Смешно... Для того, чтобы грабить, не нужно быть депутатом или презом... достаточно вертеть буратиной
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04.06.2021 22:29
+14
гниды кацапские шевелятся...
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04.06.2021 22:36
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С таким настроением вы рискуете просто не доехать до дома.. (с) Малюська: Коломойский точно попадет в реестр олигархов - Цензор.НЕТ 4805
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04.06.2021 22:21 Відповісти
Ну пападает и что?он не собирается идти в депутаты и президенты. а он и дальше будет грабить страну под крышей зеЛи.
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04.06.2021 22:23 Відповісти
ты ж не дашь забыть Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 6122
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04.06.2021 22:33 Відповісти
гниды кацапские шевелятся...
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04.06.2021 22:36 Відповісти
А рыжий черт Ахметов? Или снова 10ю скорыми откупится и купит виллу во Франции за 200 лямов?
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04.06.2021 22:24 Відповісти
Именно для этого у Зеленского есть Шефир.
Зеленский говорит с Шефиром, Шефир говорит с Коломойским.
А потом, с видом оскорбленной невинности, кидается на журналистов, какое мол, ваше дело!
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04.06.2021 22:26 Відповісти
Смешно... Для того, чтобы грабить, не нужно быть депутатом или презом... достаточно вертеть буратиной
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04.06.2021 22:29 Відповісти
Вертеть "буратиной" которого сам и выстругал из берёзового полена и бумажный колпак шута ему надел.
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04.06.2021 22:36 Відповісти
який мінстр клоун, такий же і його бубочка дебіл
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04.06.2021 22:38 Відповісти
А в цугундер каломийша попаде коли, чи Молюск продасть до того часу всі тюрми?
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04.06.2021 22:39 Відповісти
любой популизм требует еще большего популизма.. но банкет кто-то должен оплачивать и беня с ахметкой точно не собираются этим заниматься
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04.06.2021 22:45 Відповісти
ТАК Лайк
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04.06.2021 22:46 Відповісти
Ні Лайк
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04.06.2021 22:47 Відповісти
Не обов"язково Лайкати.
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04.06.2021 22:48 Відповісти
Очередные потуги зеЛеного чмыря в борьбе против Пороха
в итоге рейтинг Пороха и ЕС только растет
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04.06.2021 22:48 Відповісти
Сумніваюсь, що авторитет Зеленського і зелених такий на Заході, що "Ніхто зі світового бізнесу зв'язуватися з олігархами та їх компаніями не буде, наслідки - шалені, наслідки для бізнесу"
Від того, що клоун із своєю командою назве когось олігархом, то це на Заході - пустий звук. Усі уже знають природу нинішнього режиму, і уже не один раз заявляли про політичні переслідування в Україні, зокрема і "олігарха" Порошенка.
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04.06.2021 23:04 Відповісти
В Верховной Раде? Сам ПреЗЕдент его бизнес-партнер... Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 9240
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04.06.2021 23:15 Відповісти
Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 1846.
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04.06.2021 23:20 Відповісти
Видишь олигарха?
Нет.
А он есть.
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04.06.2021 23:25 Відповісти
Коломойському якось по барабану, що його називатимуть "олігархом" і внесуть у "реєстр олігархів". Для нього головне - щоби "ЗЕлені" і надалі давали йому можливість грабувати державу, як це відбувається більше двох років.
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04.06.2021 23:28 Відповісти
То есть, по мысли этого, так сказать министра, Коломойского делает алигархом не то, что делает сам Коломойский, а то, что какой то депутатик купил или не купил некоторое количество акций предприятия, что и сам Коломойский. А если , акции были в свободной продаже, или достались по наследству. Какой же это все бред
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04.06.2021 23:28 Відповісти
Ой, не смешите мои тапочки!
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04.06.2021 23:30 Відповісти
Та ви що! Коломойскій невінен, як дітя. Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 6306
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05.06.2021 00:04 Відповісти
Малюська - "Коломойский точно попадет в реестр олигархов."

Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 5498
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05.06.2021 00:51 Відповісти
Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів - Цензор.НЕТ 706
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05.06.2021 02:34 Відповісти
Коломойский точно попадет в реестр олигархов. А вот Порошенко, Ахметов, .... нет!
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05.06.2021 09:07 Відповісти
 
 