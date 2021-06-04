Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів, - Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути "білою вороною" і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх", – сказав Коломойський.

Він додав, що ця його позиція буде актуальною, лише якщо законопроєкт ухвалять у такій редакції, яка є зараз.

"Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє "готовий" не поширюється на наступні редакції. Я не як юний піонер, я не завжди готовий", – зауважив олігарх.

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На запитання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що "нічого продавати під дулом пістолета не збирається".

На уточнення, чи буде він готовий звітувати у такому разі про свої доходи, як це передбачено у нинішній редакції законопроєкту, Коломойський відповів, що так.

"Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так все знають", – пояснив він та додав про готовність звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть.

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"Будемо робити все по закону. От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми ж якось за законом стараємось жити. Те що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо", – підсумував Коломойський .