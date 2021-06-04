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Новини Політика України
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Коломойський (1421) олігарх (688)

Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів, - Коломойський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів, - Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути "білою вороною" і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх", – сказав Коломойський.

Він додав, що ця його позиція буде актуальною, лише якщо законопроєкт ухвалять у такій редакції, яка є зараз.

"Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє "готовий" не поширюється на наступні редакції. Я не як юний піонер, я не завжди готовий", – зауважив олігарх.

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На запитання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що "нічого продавати під дулом пістолета не збирається".

На уточнення, чи буде він готовий звітувати у такому разі про свої доходи, як це передбачено у нинішній редакції законопроєкту, Коломойський відповів, що так.

"Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так все знають", – пояснив він та додав про готовність звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть.

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"Будемо робити все по закону. От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми ж якось за законом стараємось жити. Те що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо", – підсумував Коломойський .

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Урааааа! Сборная Канады вдула команду,которая выступает под Олимпийским Флагом. В результате мы слушали Гимн нашей дружественной страны, а не 1 концерт Петра Чайковского.
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3766
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03.06.2021 23:23
+15
Под него и закон сварганили ,
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
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04.06.2021 00:00
+13
по его готовности видно, что БаблоМойский сам писал под себя этот закон:

"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
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03.06.2021 23:52
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Беня готовий,а шо там з рештою?
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03.06.2021 23:14 Відповісти
Каждый олигарх должен задекларировать своих слуг в политике.
ЗЕ возглавит список слуг Коломойского
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04.06.2021 07:44 Відповісти
Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

Шо, баблом не дотягиваешь до почётного звания? Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3240
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03.06.2021 23:14 Відповісти
по его готовности видно, что БаблоМойский сам писал под себя этот закон:

"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
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03.06.2021 23:52 Відповісти
Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5443буде ... , влада у нас таки міняється Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6575

зміниться влада - і буде Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1060
Ней ще скаже , що нема за що Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7905
Одна наявність трьох громадянств - тягне на позбавлення українського з націоналізацією усіх майнових прав на території України Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6422
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04.06.2021 01:09 Відповісти
ему нет проблем с таким потемкинским законом, эта акула глубоко плавает
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03.06.2021 23:16 Відповісти
Ровно на столько, насколько позволяют плавать! Еще недавно эта "акула" была в образе малька! Сидело себе в Изгаиле и бубнело - меня там принуждают к анальному сексу...спасите памагите! А теперь сидит в Украине и доит, тебя балбеса! Но если не тебя, то через тебя всех остальных...+ бизнес в Чехии, США и немножко в Изгаиле!
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04.06.2021 00:04 Відповісти
"Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница?" От кого-то я это уже слышал, и довольно часто.
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03.06.2021 23:20 Відповісти
йому більше підходить черга до газової камери
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03.06.2021 23:21 Відповісти
Лучше бы ты в тюрьму попал фактически .
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03.06.2021 23:23 Відповісти
как с гуся вода......
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03.06.2021 23:23 Відповісти
бєня, ти аморальноє чьмо.
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03.06.2021 23:23 Відповісти
Урааааа! Сборная Канады вдула команду,которая выступает под Олимпийским Флагом. В результате мы слушали Гимн нашей дружественной страны, а не 1 концерт Петра Чайковского.
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3766
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03.06.2021 23:23 Відповісти
жаль.
так хотелось послушать классическую музыку..... Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9434

.
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03.06.2021 23:54 Відповісти
И посмотреть....
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04.06.2021 11:08 Відповісти
кленового - по вашому
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04.06.2021 06:12 Відповісти
Вот это ваш Кощёй Бессмертный, украинцы...

Лично я -- его уважаю... -- ухайдокать при помощи ничтожества, многовековую Украинскую Идею, за полтора года... -- это Талант надо иметь!
А талантливый человек -- прекрасен во всём! ...шо и подтвердили выборы Зеленского...*)
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03.06.2021 23:29 Відповісти
Мазохист?
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03.06.2021 23:30 Відповісти
Правдолюб...
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03.06.2021 23:37 Відповісти
не волнуйся, "многовековая Украинская Идея" еще проявится Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3622
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03.06.2021 23:57 Відповісти
Как раз за это и волнуюсь... -- шо не доживу до такого Щастя! ...в свои 62 года...
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04.06.2021 00:00 Відповісти
У рабов не может быть идей в априоре.
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04.06.2021 07:53 Відповісти
в чём,простите ?
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04.06.2021 09:38 Відповісти
ты его уважаешь потому что ты совковое чмо, чудом прижившееся в Германии Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3594
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04.06.2021 01:09 Відповісти
При Порохе был нищим, а теперь олигарх
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03.06.2021 23:29 Відповісти
Он давным давно не нищий.
Состояние Коломойского по годам:

2006 год - в «Топ-100» $2,8 млрд
2007 год - $3,82 млрд
2009 год - журнал «Корреспондент» снизил стоимость активов Коломойского до $2,3 млрд а по версии Forbes $1,2 млрд.
2010 год -$2,0 млрд
2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд
2012 год - по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2013 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2014 год - по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд.
2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «Forbes»
2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд
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04.06.2021 12:45 Відповісти
Да кумарится он над тем, как Закон, подпсанный Зе-командой, абсолютно ни чго не даст и не сделает. Очередная профанация - вот закон, типа бойтесь. А итог - всем все пох.....
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03.06.2021 23:30 Відповісти
Петлю тебе на шею,а не имя беня -в реестр.
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03.06.2021 23:36 Відповісти
В зебиляндии один олигарх - Порошенко.
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03.06.2021 23:37 Відповісти
Под него и закон сварганили ,
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
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04.06.2021 00:00 Відповісти
за что ?
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03.06.2021 23:58 Відповісти
Его в тюрьму надо пожизненно. А его только в реестр.
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03.06.2021 23:45 Відповісти
А вообще о какой морали может говорить это....?
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03.06.2021 23:55 Відповісти
Беня- варан , а не готов ли ты сесть за граты ?
Пора и в США наведаться 😀
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03.06.2021 23:57 Відповісти
"Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх" - бажано щоб костюм був ререв'яним.
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04.06.2021 00:00 Відповісти
*дерев'яним*
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04.06.2021 00:02 Відповісти
Морально- я тоже готов. Осталось только финансы подтянуть под эти критерии Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 748
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04.06.2021 00:00 Відповісти
Пока нас кормить будут примитивным (95 квартала) шоу с реестром, беня и подобные раздерибанят Украинские земли. Гадко.
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04.06.2021 00:01 Відповісти
Коломойский паясничает, понимая что его положению ничего не угрожает, он при желании одним щелчком может этот балаган закрыть, достаточно намекнуть Зеленскому что он не прочь дать показания следствию в США по выводу денег "Привата" через структуры "Квартала".
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04.06.2021 00:02 Відповісти
Они друг друга выдавать не будут. У них общие интересы превращения Украины в хазарию.
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04.06.2021 00:07 Відповісти
Простите, а что такое "хазария"? Ничего об этом не слышал.
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04.06.2021 00:24 Відповісти
Гугл в помощь.
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04.06.2021 00:47 Відповісти
По-видимому вы имеете в виду измышления российских шовинистов Гумилёва и Солженицина о Хазарском Каганате?
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04.06.2021 00:59 Відповісти
Там уже есть вся доказательная база, его показания до сраки Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3809
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04.06.2021 01:12 Відповісти
Покпзання слідству? Ви думаєте це так працює? Люди дають показання?🤣
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04.06.2021 06:15 Відповісти
Так, людина дає покази маючи певний процесуальний статус, які потім оцінюються в суді, а ви як вважаєте?
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04.06.2021 11:36 Відповісти
Действительно..и чё тут такого?клоуна купил посадил в кресло президента..бабки со всей Украины стебает какая разница как после этого его будут называть.. клоун микитка в случае необходимости ответит а с него как с гуся вода..
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04.06.2021 00:07 Відповісти
интересно, а законнопризнаным олигархам предусмотрены какие- то знаки отличия? Ну, типа татуитровка номерная на руке, специальная нашивка на одежду, или Удостоверение Олигарха?)))
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04.06.2021 00:09 Відповісти
Тут має бути неполіткошерний жарт на концтабірну тематику )))
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04.06.2021 00:24 Відповісти
Не. Я просто так, интересуюсь... На всякий случай... ( читать с акцентом). Хотелось бы знать, откуда придет угроза и в какую сторону отстреливаться)))
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04.06.2021 00:32 Відповісти
Кто не мечтает попасть в олигархи.
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04.06.2021 00:10 Відповісти
Про костюм со звездой - это беня косит под притесняемого нацистами еврея Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4284
Про реестр насмешил! Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8293 А в Гуантанамо готов морально попасть? Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8389
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04.06.2021 01:11 Відповісти
сразу после твого порося
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04.06.2021 02:53 Відповісти
Шо, и тебе кондитер в портки срет? Доколе?!
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04.06.2021 11:31 Відповісти
ваще не олигарх штоля?
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04.06.2021 11:43 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕГО В США ОТПРАВИТЬ !!! ПУСТЬ ТАМ ПОШУТИТ !)
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04.06.2021 06:31 Відповісти
Людина без моралі..
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04.06.2021 07:16 Відповісти
Це, якщо дуже м'яко казати.
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04.06.2021 12:49 Відповісти
А в гуантанамо готов попасть?
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04.06.2021 07:21 Відповісти
Этому козлу, любителю руцкага мира, ворью обокравшему народ Украины место не в списке олигархов, а в списке на пожизненное заключение.
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04.06.2021 07:41 Відповісти
Да вы гуманист, батенька.
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04.06.2021 13:59 Відповісти
И где той холокост?
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04.06.2021 08:01 Відповісти
Костюм сошью с отливом и в Ялту.
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04.06.2021 08:02 Відповісти
ну пока то тебе бояться особо нечего, по крайней мере до следующих "выборов". а там вполне вероятно, что другой олигарх, враждебный тебе, или его марионетка, окажется на верхушке пирамиды.
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04.06.2021 08:45 Відповісти
Да. Но нет.
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04.06.2021 09:20 Відповісти
Дешевый фарс.
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04.06.2021 10:15 Відповісти
Именно. Оно давно всё "порешало".
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04.06.2021 12:32 Відповісти
реэстр олигархов - это привилегированное сословие, возврат к царским ****** и дворянам.
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04.06.2021 10:30 Відповісти
Матеріально давно був готовий, а тепер і морально - бо зрозумів, що боятись за бабло йому нічого.
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04.06.2021 11:00 Відповісти
Вопрос философский - если олигарх не боится "закона про олигархов" - то нахрен такой закон нужен?
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04.06.2021 11:09 Відповісти
А нужен для дураков, тоесть для избирателей Шмаркли.
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04.06.2021 13:57 Відповісти
"Между прочим. В двадцатых годах в Грузии за национализм посадили почти всех ведущих писателей и поэтов. А молодого прозаика К. Г. не посадили. Ему стало обидно, он надел черкеску, папаху, сел на лошадь и стал гарцевать перед окнами здания ЧК. Из окна выглянул усталый от ночных допросов председатель ЧК: - Иди домой, Котэ! - крикнул он. - Тебя никто за писателя не считает!" (С) Данелия
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04.06.2021 11:32 Відповісти
Не морально, а РЕАЛЬНО.
І не у реєстр, а НА НАРИ, тварина.
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04.06.2021 12:25 Відповісти
ну допустим каждому олигарху на лбу что нибудь напишут ишо???
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04.06.2021 12:35 Відповісти
Беня тупо ржёт над всеми и все жрут его помои. Зато не Порошенко ж... Мрази
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04.06.2021 13:53 Відповісти
Кстати, Коломоша подал хорошую идею - нашивать на одежду звезду "олигарх". В связи с этим предлагаю, чтобы эта звезда имела форму шестиконечной звезды и ничем не отличалась от звезды Давида.
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04.06.2021 13:54 Відповісти
 
 