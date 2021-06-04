Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів, - Коломойський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути "білою вороною" і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх", – сказав Коломойський.
Він додав, що ця його позиція буде актуальною, лише якщо законопроєкт ухвалять у такій редакції, яка є зараз.
"Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє "готовий" не поширюється на наступні редакції. Я не як юний піонер, я не завжди готовий", – зауважив олігарх.
На запитання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що "нічого продавати під дулом пістолета не збирається".
На уточнення, чи буде він готовий звітувати у такому разі про свої доходи, як це передбачено у нинішній редакції законопроєкту, Коломойський відповів, що так.
"Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так все знають", – пояснив він та додав про готовність звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть.
"Будемо робити все по закону. От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми ж якось за законом стараємось жити. Те що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо", – підсумував Коломойський .
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ возглавит список слуг Коломойского
Шо, баблом не дотягиваешь до почётного звания?
"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
зміниться влада - і буде
Ней ще скаже , що нема за що
Одна наявність трьох громадянств - тягне на позбавлення українського з націоналізацією усіх майнових прав на території України
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!
так хотелось послушать классическую музыку.....
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Лично я -- его уважаю... -- ухайдокать при помощи ничтожества, многовековую Украинскую Идею, за полтора года... -- это Талант надо иметь!
А талантливый человек -- прекрасен во всём! ...шо и подтвердили выборы Зеленского...*)
Состояние Коломойского по годам:
2006 год - в «Топ-100» $2,8 млрд
2007 год - $3,82 млрд
2009 год - журнал «Корреспондент» снизил стоимость активов Коломойского до $2,3 млрд а по версии Forbes $1,2 млрд.
2010 год -$2,0 млрд
2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд
2012 год - по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2013 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2014 год - по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд.
2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «Forbes»
2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
Пора и в США наведаться 😀
Про реестр насмешил! А в Гуантанамо готов морально попасть?
І не у реєстр, а НА НАРИ, тварина.