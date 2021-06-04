Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал Коломойский.
Он добавил, что эта его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции, которая есть сейчас.
"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов ", - отметил олигарх.
На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".
На уточнение, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.
"Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают ", - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.
"Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А че? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем ", - подчеркнул Коломойский.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕ возглавит список слуг Коломойского
Шо, баблом не дотягиваешь до почётного звания?
"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
зміниться влада - і буде
Ней ще скаже , що нема за що
Одна наявність трьох громадянств - тягне на позбавлення українського з націоналізацією усіх майнових прав на території України
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!
так хотелось послушать классическую музыку.....
.
Лично я -- его уважаю... -- ухайдокать при помощи ничтожества, многовековую Украинскую Идею, за полтора года... -- это Талант надо иметь!
А талантливый человек -- прекрасен во всём! ...шо и подтвердили выборы Зеленского...*)
Состояние Коломойского по годам:
2006 год - в «Топ-100» $2,8 млрд
2007 год - $3,82 млрд
2009 год - журнал «Корреспондент» снизил стоимость активов Коломойского до $2,3 млрд а по версии Forbes $1,2 млрд.
2010 год -$2,0 млрд
2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд
2012 год - по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2013 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2014 год - по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд.
2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «Forbes»
2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
Пора и в США наведаться 😀
Про реестр насмешил! А в Гуантанамо готов морально попасть?
І не у реєстр, а НА НАРИ, тварина.