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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) олигарх (1016)

Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал Коломойский.

Он добавил, что эта его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции, которая есть сейчас.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов ", - отметил олигарх.

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На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".

На уточнение, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.

"Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают ", - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.

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"Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А че? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем ", - подчеркнул Коломойский.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Урааааа! Сборная Канады вдула команду,которая выступает под Олимпийским Флагом. В результате мы слушали Гимн нашей дружественной страны, а не 1 концерт Петра Чайковского.
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3766
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03.06.2021 23:23
+15
Под него и закон сварганили ,
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
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04.06.2021 00:00
+13
по его готовности видно, что БаблоМойский сам писал под себя этот закон:

"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
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03.06.2021 23:52
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Беня готовий,а шо там з рештою?
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03.06.2021 23:14 Ответить
Каждый олигарх должен задекларировать своих слуг в политике.
ЗЕ возглавит список слуг Коломойского
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04.06.2021 07:44 Ответить
Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский

Шо, баблом не дотягиваешь до почётного звания? Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3240
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03.06.2021 23:14 Ответить
по его готовности видно, что БаблоМойский сам писал под себя этот закон:

"да, я классический коррупционный олигарх и мне за это ничего не будет..."
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03.06.2021 23:52 Ответить
Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5443буде ... , влада у нас таки міняється Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6575

зміниться влада - і буде Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1060
Ней ще скаже , що нема за що Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7905
Одна наявність трьох громадянств - тягне на позбавлення українського з націоналізацією усіх майнових прав на території України Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6422
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04.06.2021 01:09 Ответить
ему нет проблем с таким потемкинским законом, эта акула глубоко плавает
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03.06.2021 23:16 Ответить
Ровно на столько, насколько позволяют плавать! Еще недавно эта "акула" была в образе малька! Сидело себе в Изгаиле и бубнело - меня там принуждают к анальному сексу...спасите памагите! А теперь сидит в Украине и доит, тебя балбеса! Но если не тебя, то через тебя всех остальных...+ бизнес в Чехии, США и немножко в Изгаиле!
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04.06.2021 00:04 Ответить
"Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница?" От кого-то я это уже слышал, и довольно часто.
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03.06.2021 23:20 Ответить
йому більше підходить черга до газової камери
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03.06.2021 23:21 Ответить
Лучше бы ты в тюрьму попал фактически .
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03.06.2021 23:23 Ответить
как с гуся вода......
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03.06.2021 23:23 Ответить
бєня, ти аморальноє чьмо.
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03.06.2021 23:23 Ответить
Урааааа! Сборная Канады вдула команду,которая выступает под Олимпийским Флагом. В результате мы слушали Гимн нашей дружественной страны, а не 1 концерт Петра Чайковского.
Искренне поздравляю Команду Клинового листа.
Латвия- ,, Раша, гуд бай!Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3766
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03.06.2021 23:23 Ответить
жаль.
так хотелось послушать классическую музыку..... Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9434

.
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03.06.2021 23:54 Ответить
И посмотреть....
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04.06.2021 11:08 Ответить
кленового - по вашому
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04.06.2021 06:12 Ответить
Вот это ваш Кощёй Бессмертный, украинцы...

Лично я -- его уважаю... -- ухайдокать при помощи ничтожества, многовековую Украинскую Идею, за полтора года... -- это Талант надо иметь!
А талантливый человек -- прекрасен во всём! ...шо и подтвердили выборы Зеленского...*)
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03.06.2021 23:29 Ответить
Мазохист?
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03.06.2021 23:30 Ответить
Правдолюб...
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03.06.2021 23:37 Ответить
не волнуйся, "многовековая Украинская Идея" еще проявится Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3622
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03.06.2021 23:57 Ответить
Как раз за это и волнуюсь... -- шо не доживу до такого Щастя! ...в свои 62 года...
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04.06.2021 00:00 Ответить
У рабов не может быть идей в априоре.
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04.06.2021 07:53 Ответить
в чём,простите ?
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04.06.2021 09:38 Ответить
ты его уважаешь потому что ты совковое чмо, чудом прижившееся в Германии Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3594
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04.06.2021 01:09 Ответить
При Порохе был нищим, а теперь олигарх
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03.06.2021 23:29 Ответить
Он давным давно не нищий.
Состояние Коломойского по годам:

2006 год - в «Топ-100» $2,8 млрд
2007 год - $3,82 млрд
2009 год - журнал «Корреспондент» снизил стоимость активов Коломойского до $2,3 млрд а по версии Forbes $1,2 млрд.
2010 год -$2,0 млрд
2011 год - журнал «Корреспондент» в своем ежегодном рейтинге оценил активы бизнесмена в $6,2 млрд
2012 год - по версии журнала «Фокус» - $4,187 млрд, а по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2013 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $3,0 млрд.
2014 год - по версии журнала «Фокус» - $3,398 млрд.
2018 год - 5-е место среди самых богатых людей Украины и 1795-е место в мире с оценкой состояния в $1 млрд по версии журнала «Forbes»
2021 год - по версии журнала «Forbes Украина» - $1,8 млрд
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04.06.2021 12:45 Ответить
Да кумарится он над тем, как Закон, подпсанный Зе-командой, абсолютно ни чго не даст и не сделает. Очередная профанация - вот закон, типа бойтесь. А итог - всем все пох.....
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03.06.2021 23:30 Ответить
Петлю тебе на шею,а не имя беня -в реестр.
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03.06.2021 23:36 Ответить
В зебиляндии один олигарх - Порошенко.
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03.06.2021 23:37 Ответить
Под него и закон сварганили ,
называется ,, антиПетя ", я серъезно !
Зеоманский мзгами поехал , лишь Порошенка прибрать из политики + это требование номер один из кремля !
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04.06.2021 00:00 Ответить
за что ?
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03.06.2021 23:58 Ответить
Его в тюрьму надо пожизненно. А его только в реестр.
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03.06.2021 23:45 Ответить
А вообще о какой морали может говорить это....?
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03.06.2021 23:55 Ответить
Беня- варан , а не готов ли ты сесть за граты ?
Пора и в США наведаться 😀
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03.06.2021 23:57 Ответить
"Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх" - бажано щоб костюм був ререв'яним.
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04.06.2021 00:00 Ответить
*дерев'яним*
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04.06.2021 00:02 Ответить
Морально- я тоже готов. Осталось только финансы подтянуть под эти критерии Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 748
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04.06.2021 00:00 Ответить
Пока нас кормить будут примитивным (95 квартала) шоу с реестром, беня и подобные раздерибанят Украинские земли. Гадко.
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04.06.2021 00:01 Ответить
Коломойский паясничает, понимая что его положению ничего не угрожает, он при желании одним щелчком может этот балаган закрыть, достаточно намекнуть Зеленскому что он не прочь дать показания следствию в США по выводу денег "Привата" через структуры "Квартала".
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04.06.2021 00:02 Ответить
Они друг друга выдавать не будут. У них общие интересы превращения Украины в хазарию.
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04.06.2021 00:07 Ответить
Простите, а что такое "хазария"? Ничего об этом не слышал.
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04.06.2021 00:24 Ответить
Гугл в помощь.
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04.06.2021 00:47 Ответить
По-видимому вы имеете в виду измышления российских шовинистов Гумилёва и Солженицина о Хазарском Каганате?
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04.06.2021 00:59 Ответить
Там уже есть вся доказательная база, его показания до сраки Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3809
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04.06.2021 01:12 Ответить
Покпзання слідству? Ви думаєте це так працює? Люди дають показання?🤣
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04.06.2021 06:15 Ответить
Так, людина дає покази маючи певний процесуальний статус, які потім оцінюються в суді, а ви як вважаєте?
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04.06.2021 11:36 Ответить
Действительно..и чё тут такого?клоуна купил посадил в кресло президента..бабки со всей Украины стебает какая разница как после этого его будут называть.. клоун микитка в случае необходимости ответит а с него как с гуся вода..
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04.06.2021 00:07 Ответить
интересно, а законнопризнаным олигархам предусмотрены какие- то знаки отличия? Ну, типа татуитровка номерная на руке, специальная нашивка на одежду, или Удостоверение Олигарха?)))
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04.06.2021 00:09 Ответить
Тут має бути неполіткошерний жарт на концтабірну тематику )))
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04.06.2021 00:24 Ответить
Не. Я просто так, интересуюсь... На всякий случай... ( читать с акцентом). Хотелось бы знать, откуда придет угроза и в какую сторону отстреливаться)))
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04.06.2021 00:32 Ответить
Кто не мечтает попасть в олигархи.
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04.06.2021 00:10 Ответить
Про костюм со звездой - это беня косит под притесняемого нацистами еврея Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4284
Про реестр насмешил! Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8293 А в Гуантанамо готов морально попасть? Морально я готов попасть в реестр олигархов, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8389
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04.06.2021 01:11 Ответить
сразу после твого порося
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04.06.2021 02:53 Ответить
Шо, и тебе кондитер в портки срет? Доколе?!
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04.06.2021 11:31 Ответить
ваще не олигарх штоля?
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04.06.2021 11:43 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕГО В США ОТПРАВИТЬ !!! ПУСТЬ ТАМ ПОШУТИТ !)
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04.06.2021 06:31 Ответить
Людина без моралі..
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04.06.2021 07:16 Ответить
Це, якщо дуже м'яко казати.
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04.06.2021 12:49 Ответить
А в гуантанамо готов попасть?
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04.06.2021 07:21 Ответить
Этому козлу, любителю руцкага мира, ворью обокравшему народ Украины место не в списке олигархов, а в списке на пожизненное заключение.
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04.06.2021 07:41 Ответить
Да вы гуманист, батенька.
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04.06.2021 13:59 Ответить
И где той холокост?
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04.06.2021 08:01 Ответить
Костюм сошью с отливом и в Ялту.
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04.06.2021 08:02 Ответить
ну пока то тебе бояться особо нечего, по крайней мере до следующих "выборов". а там вполне вероятно, что другой олигарх, враждебный тебе, или его марионетка, окажется на верхушке пирамиды.
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04.06.2021 08:45 Ответить
Да. Но нет.
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04.06.2021 09:20 Ответить
Дешевый фарс.
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04.06.2021 10:15 Ответить
Именно. Оно давно всё "порешало".
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04.06.2021 12:32 Ответить
реэстр олигархов - это привилегированное сословие, возврат к царским ****** и дворянам.
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04.06.2021 10:30 Ответить
Матеріально давно був готовий, а тепер і морально - бо зрозумів, що боятись за бабло йому нічого.
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04.06.2021 11:00 Ответить
Вопрос философский - если олигарх не боится "закона про олигархов" - то нахрен такой закон нужен?
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04.06.2021 11:09 Ответить
А нужен для дураков, тоесть для избирателей Шмаркли.
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04.06.2021 13:57 Ответить
"Между прочим. В двадцатых годах в Грузии за национализм посадили почти всех ведущих писателей и поэтов. А молодого прозаика К. Г. не посадили. Ему стало обидно, он надел черкеску, папаху, сел на лошадь и стал гарцевать перед окнами здания ЧК. Из окна выглянул усталый от ночных допросов председатель ЧК: - Иди домой, Котэ! - крикнул он. - Тебя никто за писателя не считает!" (С) Данелия
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04.06.2021 11:32 Ответить
Не морально, а РЕАЛЬНО.
І не у реєстр, а НА НАРИ, тварина.
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04.06.2021 12:25 Ответить
ну допустим каждому олигарху на лбу что нибудь напишут ишо???
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04.06.2021 12:35 Ответить
Беня тупо ржёт над всеми и все жрут его помои. Зато не Порошенко ж... Мрази
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04.06.2021 13:53 Ответить
Кстати, Коломоша подал хорошую идею - нашивать на одежду звезду "олигарх". В связи с этим предлагаю, чтобы эта звезда имела форму шестиконечной звезды и ничем не отличалась от звезды Давида.
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04.06.2021 13:54 Ответить
 
 