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Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом, который будет вынесен на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону - у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним", - заявил Зеленский.

По словам президента, "закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели".

"Этот законопроект - только первый шаг. Это - создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию… Этот законопроект - первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И - да - этого больше не будет", - сказал Зеленский.

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Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса. "Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам", - подчеркнул президент.

"Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так - милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, - окажется вне игры", - заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, "он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации".

"Если бы мы знали - пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов", - сказал глава государства.

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Зеленский также поблагодарил критиков закона об олигархах. "Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами или на олигархов, или под олигархами, а, следовательно, точно знаете все недостатки закона будучи, как говорится глубоко в материале", - отметил президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+35
Может хватит страну в вечерний квартал превращать.
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04.06.2021 21:07
+33
Коли буде законопоект про шутів олігархів?
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04.06.2021 21:07
+32
Опять какую-то дурь придумал типа 5-ти вопросов.
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04.06.2021 21:06
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Страница 2 из 2
Смысл этого закона, что олигара назовут олигархом. Лучше бы заставили их налоги заплатить.
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04.06.2021 21:37 Ответить
Вообще то - нет. В этом законе алигарх не определен. Ибо в законе, как раз, нет ничего о главном свойстве алигарха - это то- что он получает доходы используя государственные структуры, то есть, за счет государства.
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04.06.2021 22:24 Ответить
Виродок зелений якщо будеш боротися не проти )(уйла а проти Порошенко ( саме цей закон лише зроблений під Пороха не думай що ти такий розумний) росія добудує потік і почнеться наступ тоді буде не до Порошенко ну і за рік ,після того як Зеленський почав боротися з олігархами, їхні статки виросли в 2-3 рази. Після прийняття закону мабуть виростуть в 10 раз а про ринок землі на референдум? чи то інше?
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04.06.2021 21:40 Ответить
Например, есть 20-30 олигархов, но 2-3 могут быть полезными.
Но не будет олигархов, но будут их шестёрки и и что это изменит?
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04.06.2021 21:41 Ответить
Лишь бы Юля про землю не референдумила, да, Зеля? Олигархам побоку де юре...Главное де факто: кто они были и будут....Если бы это было серьезно, Зе бы давно слили....
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04.06.2021 21:42 Ответить
Лучше Зеленский посмотрел что с ценами в стране делается, цены растут как на дрождях, такого даже не было в 14-15 годах когда доллар летел в тартарары.
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04.06.2021 21:44 Ответить
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8522
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04.06.2021 21:45 Ответить
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2713
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04.06.2021 21:47 Ответить
Не так стоїть питання,на палю,чи на гілляку.
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04.06.2021 21:50 Ответить
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 7815
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04.06.2021 21:53 Ответить
Це твої вірші?
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04.06.2021 21:57 Ответить
ось хороші вірші.....римуй Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9112

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5241
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04.06.2021 21:59 Ответить
Та ці вірші я чув з 2014 до 2019 року,вже не цікаво.
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04.06.2021 22:07 Ответить
Чому ти такий брехливий? Це в тебе від народження, сімейне?
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04.06.2021 22:09 Ответить
Я завжди кажу тільки правду,таке в мене горе))А от від п"ятого я не чув правди ніколи,одні вірші))
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04.06.2021 22:14 Ответить
Рязанськими лаптями засмерділо
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04.06.2021 23:00 Ответить
ботики падляка идитеотсель- тело косплеящее своего био родича из туркменистана с его видосиками потешно как в Горловке на концерте для Беса Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2411
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04.06.2021 21:54 Ответить
дасльоз!

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 37
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04.06.2021 21:55 Ответить
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3769
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04.06.2021 21:54 Ответить
недопрезидент, ставленник одного олигарха, премьер, ставленник второго олигарха, зеленая фракция на зарплате у нескольких олигархов---все они бодро будут бороться с олигархами! Ха-ха-ха.
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04.06.2021 21:54 Ответить
Требую провести референдум о установки курса доллара 1к5 грн,цене газа по 1 грн за куб и электроэнергии по 25 коп за киловатт.И уголовной ответственности за то что правительство мне выполнит волю народа.
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04.06.2021 21:58 Ответить
А є такий десь у світі подібний закон про статус олігархів? Чи ми Зеля попереду усієї планети? Хоче знову відосиками мозок зас*ати
Може не будемо вигадувати і приймемо закон, як Франції, що забороняє конвертувати медійну популярність клоунів, артистів, спортсменів, письменників і т.і. у політичну. І перед приходом у політику така людина повинна піти із своєї професії мінімум за півроку.
Інакше до виборів не допускають.
P.S. Я так думаю, що головна проблема не "олігархи", а невігласи у владі
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04.06.2021 21:59 Ответить
ты шо тут делаешь? для вас сейчас беня сватов крутит)))
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04.06.2021 22:05 Ответить
****, опять обнюхался кокса)))
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04.06.2021 22:04 Ответить
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2702
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04.06.2021 22:06 Ответить
Нинішнім українським олігархам потрібно дати статус злодіїв у законі. Вони його заслужили за вкрадене непосильною працею.
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04.06.2021 22:10 Ответить
Варианты ответов на " референдуме" - 1) расстрелять с полной конфискацией ( даже у ближайших родственников) 2) посадить на 50 лет с полной конфискацией без права на амнистию. 3) Все конфисковать ( из всех заначек), посадить на минимальную зарплату ( или пенсию) без права покидать страну с ношением электронного браслета под надзором полиции 4) При добровольной сдаче 80% собственности ( движимой и недвижимой) только без утайки ( в стране и за рубежом) амнистия В случае обмана пункт 1. 5) всех простить и оставить как есть с общественным порицанием и строгим выговором занесенным в их " трудовую книжку". ( боюсь ошибиться но наш миролюбивый народ больше всего голосов отдаст все таки за пункт № 3.)
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04.06.2021 22:24 Ответить
Наркоман!
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04.06.2021 22:27 Ответить
Смотрите, как писькограй раздухарился))
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04.06.2021 22:35 Ответить
"Олигархам нельзя владеть депутатами!" - вякнула ЗЕлена гнида. Я стісняюсь заппитати - а коли депутати "слуг урода" ЩОМІСЯЦЯ отримують ЧОРНИМ НАЛОМ від 30 000 до 50 000 доларів - то це вони належать якимось олігархам, чи ні? Падаль ЗЕлена брехлива!
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04.06.2021 22:38 Ответить
Шота он в грустного клоуна превратился
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04.06.2021 22:38 Ответить
Посмотрите сегодняшний «Watchdogs.Розслідування». сейчас идет на "Прямом" через час появится в ютубе. тема "Во сколько нам обходится президент"
оказывается первая бледи шмотки себе покупает за наш счет. за цветы платится по 3000 за букет. а самолетом за счет налогоплательщиков возят в отпуск вавия и по своим делам вицепремьера.
армии никто не передавал ни самолет ни вертолет.
самый цвет - для отпуска осла было закуплено водолазное снаряжение в полном комплекте.
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04.06.2021 22:42 Ответить
сцк. "носочки для собак" - 17000. для собак! носочки!!!!!
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04.06.2021 22:43 Ответить
текстовая расшифровка программы

https://prm.ua/prezydent-na-shyroku-nohu-yak-zelenskyy-shykuie-za-derzhavni-koshty-rozsliduvannia/
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04.06.2021 23:24 Ответить
Референдумы очень ******** такой себе гитлер. очень ему нравилось как быдло ему власть отдает отвечая на "правильно" заданные вопросы. правда потом быдло маршировало. кто на фронт а кто в газовые камеры. но это было потом. через пять лет после радостного блеянья с ручкой в руках над листиком с одним вопросом и двумя вариантами ответа
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04.06.2021 22:50 Ответить
таааак - кожної п"ятниці референдум!!!
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04.06.2021 22:57 Ответить
Мы каждые 5 лет голосуем за олигархов на выборах.К чему референдум и так ясно Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1476
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04.06.2021 23:00 Ответить
Разом обов'язково питання про продаж землі!
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04.06.2021 23:03 Ответить
Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2738
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04.06.2021 23:50 Ответить
В УКРАИНЕ ЕСТЬ 10 ОЛИГАРХОВ И ВСЕ ПОРОШЕНКО.
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05.06.2021 00:29 Ответить
ЗЕленая буратина решила переложить ответственность на 73% имбицилов. Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 374

Так результат волеизъявления этих дегенератов Украина уже второй год переварить не может. Давайте их еще что-то решать допустим и попросим. Хуже ж не будет.
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05.06.2021 00:47 Ответить
А чому б і ні?! Якщо це дасть змогу посадити баригу, коломойського, ахметова та іншу шоблу. А все що вони накрали - повернути Україні. Вистачить розрахуватись з МВФ і ще на багато чого.
Але для цього потрібно позбутись зовнішнього управління. А це дуже сумнівно.
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05.06.2021 06:36 Ответить
ос так голосували за партію "святого Зелі" Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5180 https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
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05.06.2021 08:37 Ответить
Это всё пустословие и болтология нашего безграмотного клоуна президента!!! Меня лично больше волнует вопрос продажи Украинской земли иностранным засранцам -ворюгам и Украинским бандитам -ворюгам , через подставных лиц, чем борьба с олигархами!! Ничего это мне лично и народу Украины не даст!! А так поболтают месяц и забудут!! А на референдум такой пустячный вопрос вообще ставить не надо!! Это просто очередное окозамыливание и враньё Зеленского, на фоне полного краха экономики Украины!!
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05.06.2021 17:20 Ответить
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