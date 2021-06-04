Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим питанням, яке буде винесено на всеукраїнський референдум, може стати питання про статус олігархів.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону - у мене буде одне запитання. Це питання щодо статусу олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім", - заявив Зеленський.

За словами президента, "закон про олігархів став головним питанням не тільки засідання РНБО, а й минулого тижня".

"Цей законопроєкт - тільки перший крок. Це - створення фундаменту для протидії олігархічному впливу ... Цей законопроєкт - перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І - так - цього більше не буде", - сказав Зеленський.

Читайте також: Законопроєкт про олігархів не надає РНБО і президенту надмірних повноважень, - Малюська

Глава держави також звернувся до представників великого бізнесу. "Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто - за правилами", - підкреслив президент.

"Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не "відкати", який фінансує благодійні проєкти, а не "групку" чиновників, депутатів. Який примножує свій капітал не тому, що ділить і відбирає у країни. Всіх, хто готовий працювати так і тільки так - ласкаво просимо. А ті, хто не захоче жити і працювати за новими і чесними правилами гри, - опиняться поза грою", - заявив Зеленський.

Крім того, за словами президента, "він не очікував, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації".

"Якби ми знали - запросили б їх до розробки законопроєкту. Але, на жаль, всі вони чомусь приховували ці свої знання всі попередні 30 років. І жоден з політиків, в тому числі найвищого рівня, ніколи не підіймав питання олігархів", - сказав глава держави.

Зеленський також подякував критикам закону про олігархів. "Ваші зауваження цінні: ви багато років працюєте з олігархами чи на них, чи під ними, а, отже, точно знаєте всі недоліки закону будучи, так би мовити глибоко в матеріалі", - зазначив президент.