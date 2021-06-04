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Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим питанням, яке буде винесено на всеукраїнський референдум, може стати питання про статус олігархів.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону - у мене буде одне запитання. Це питання щодо статусу олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім", - заявив Зеленський.

За словами президента, "закон про олігархів став головним питанням не тільки засідання РНБО, а й минулого тижня".

"Цей законопроєкт - тільки перший крок. Це - створення фундаменту для протидії олігархічному впливу ... Цей законопроєкт - перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І - так - цього більше не буде", - сказав Зеленський.

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Глава держави також звернувся до представників великого бізнесу. "Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто - за правилами", - підкреслив президент.

"Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не "відкати", який фінансує благодійні проєкти, а не "групку" чиновників, депутатів. Який примножує свій капітал не тому, що ділить і відбирає у країни. Всіх, хто готовий працювати так і тільки так - ласкаво просимо. А ті, хто не захоче жити і працювати за новими і чесними правилами гри, - опиняться поза грою", - заявив Зеленський.

Крім того, за словами президента, "він не очікував, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації".

"Якби ми знали - запросили б їх до розробки законопроєкту. Але, на жаль, всі вони чомусь приховували ці свої знання всі попередні 30 років. І жоден з політиків, в тому числі найвищого рівня, ніколи не підіймав питання олігархів", - сказав глава держави.

Зеленський також подякував критикам закону про олігархів. "Ваші зауваження цінні: ви багато років працюєте з олігархами чи на них, чи під ними, а, отже, точно знаєте всі недоліки закону будучи, так би мовити глибоко в матеріалі", - зазначив президент.
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Топ коментарі
+35
Может хватит страну в вечерний квартал превращать.
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04.06.2021 21:07
+33
Коли буде законопоект про шутів олігархів?
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04.06.2021 21:07
+32
Опять какую-то дурь придумал типа 5-ти вопросов.
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04.06.2021 21:06
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Смысл этого закона, что олигара назовут олигархом. Лучше бы заставили их налоги заплатить.
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04.06.2021 21:37 Відповісти
Вообще то - нет. В этом законе алигарх не определен. Ибо в законе, как раз, нет ничего о главном свойстве алигарха - это то- что он получает доходы используя государственные структуры, то есть, за счет государства.
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04.06.2021 22:24 Відповісти
Виродок зелений якщо будеш боротися не проти )(уйла а проти Порошенко ( саме цей закон лише зроблений під Пороха не думай що ти такий розумний) росія добудує потік і почнеться наступ тоді буде не до Порошенко ну і за рік ,після того як Зеленський почав боротися з олігархами, їхні статки виросли в 2-3 рази. Після прийняття закону мабуть виростуть в 10 раз а про ринок землі на референдум? чи то інше?
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04.06.2021 21:40 Відповісти
Например, есть 20-30 олигархов, но 2-3 могут быть полезными.
Но не будет олигархов, но будут их шестёрки и и что это изменит?
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04.06.2021 21:41 Відповісти
Лишь бы Юля про землю не референдумила, да, Зеля? Олигархам побоку де юре...Главное де факто: кто они были и будут....Если бы это было серьезно, Зе бы давно слили....
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04.06.2021 21:42 Відповісти
Лучше Зеленский посмотрел что с ценами в стране делается, цены растут как на дрождях, такого даже не было в 14-15 годах когда доллар летел в тартарары.
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04.06.2021 21:44 Відповісти
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8522
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04.06.2021 21:45 Відповісти
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2713
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04.06.2021 21:47 Відповісти
Не так стоїть питання,на палю,чи на гілляку.
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04.06.2021 21:50 Відповісти
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 7815
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04.06.2021 21:53 Відповісти
Це твої вірші?
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04.06.2021 21:57 Відповісти
ось хороші вірші.....римуй Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9112

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5241
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04.06.2021 21:59 Відповісти
Та ці вірші я чув з 2014 до 2019 року,вже не цікаво.
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04.06.2021 22:07 Відповісти
Чому ти такий брехливий? Це в тебе від народження, сімейне?
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04.06.2021 22:09 Відповісти
Я завжди кажу тільки правду,таке в мене горе))А от від п"ятого я не чув правди ніколи,одні вірші))
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04.06.2021 22:14 Відповісти
Рязанськими лаптями засмерділо
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04.06.2021 23:00 Відповісти
ботики падляка идитеотсель- тело косплеящее своего био родича из туркменистана с его видосиками потешно как в Горловке на концерте для Беса Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2411
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04.06.2021 21:54 Відповісти
дасльоз!

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 37
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04.06.2021 21:55 Відповісти
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3769
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04.06.2021 21:54 Відповісти
недопрезидент, ставленник одного олигарха, премьер, ставленник второго олигарха, зеленая фракция на зарплате у нескольких олигархов---все они бодро будут бороться с олигархами! Ха-ха-ха.
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04.06.2021 21:54 Відповісти
Требую провести референдум о установки курса доллара 1к5 грн,цене газа по 1 грн за куб и электроэнергии по 25 коп за киловатт.И уголовной ответственности за то что правительство мне выполнит волю народа.
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04.06.2021 21:58 Відповісти
А є такий десь у світі подібний закон про статус олігархів? Чи ми Зеля попереду усієї планети? Хоче знову відосиками мозок зас*ати
Може не будемо вигадувати і приймемо закон, як Франції, що забороняє конвертувати медійну популярність клоунів, артистів, спортсменів, письменників і т.і. у політичну. І перед приходом у політику така людина повинна піти із своєї професії мінімум за півроку.
Інакше до виборів не допускають.
P.S. Я так думаю, що головна проблема не "олігархи", а невігласи у владі
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04.06.2021 21:59 Відповісти
ты шо тут делаешь? для вас сейчас беня сватов крутит)))
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04.06.2021 22:05 Відповісти
****, опять обнюхался кокса)))
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04.06.2021 22:04 Відповісти
Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2702
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04.06.2021 22:06 Відповісти
Нинішнім українським олігархам потрібно дати статус злодіїв у законі. Вони його заслужили за вкрадене непосильною працею.
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04.06.2021 22:10 Відповісти
Варианты ответов на " референдуме" - 1) расстрелять с полной конфискацией ( даже у ближайших родственников) 2) посадить на 50 лет с полной конфискацией без права на амнистию. 3) Все конфисковать ( из всех заначек), посадить на минимальную зарплату ( или пенсию) без права покидать страну с ношением электронного браслета под надзором полиции 4) При добровольной сдаче 80% собственности ( движимой и недвижимой) только без утайки ( в стране и за рубежом) амнистия В случае обмана пункт 1. 5) всех простить и оставить как есть с общественным порицанием и строгим выговором занесенным в их " трудовую книжку". ( боюсь ошибиться но наш миролюбивый народ больше всего голосов отдаст все таки за пункт № 3.)
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04.06.2021 22:24 Відповісти
Наркоман!
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04.06.2021 22:27 Відповісти
Смотрите, как писькограй раздухарился))
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04.06.2021 22:35 Відповісти
"Олигархам нельзя владеть депутатами!" - вякнула ЗЕлена гнида. Я стісняюсь заппитати - а коли депутати "слуг урода" ЩОМІСЯЦЯ отримують ЧОРНИМ НАЛОМ від 30 000 до 50 000 доларів - то це вони належать якимось олігархам, чи ні? Падаль ЗЕлена брехлива!
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04.06.2021 22:38 Відповісти
Шота он в грустного клоуна превратился
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04.06.2021 22:38 Відповісти
Посмотрите сегодняшний «Watchdogs.Розслідування». сейчас идет на "Прямом" через час появится в ютубе. тема "Во сколько нам обходится президент"
оказывается первая бледи шмотки себе покупает за наш счет. за цветы платится по 3000 за букет. а самолетом за счет налогоплательщиков возят в отпуск вавия и по своим делам вицепремьера.
армии никто не передавал ни самолет ни вертолет.
самый цвет - для отпуска осла было закуплено водолазное снаряжение в полном комплекте.
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04.06.2021 22:42 Відповісти
сцк. "носочки для собак" - 17000. для собак! носочки!!!!!
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04.06.2021 22:43 Відповісти
текстовая расшифровка программы

https://prm.ua/prezydent-na-shyroku-nohu-yak-zelenskyy-shykuie-za-derzhavni-koshty-rozsliduvannia/
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04.06.2021 23:24 Відповісти
Референдумы очень ******** такой себе гитлер. очень ему нравилось как быдло ему власть отдает отвечая на "правильно" заданные вопросы. правда потом быдло маршировало. кто на фронт а кто в газовые камеры. но это было потом. через пять лет после радостного блеянья с ручкой в руках над листиком с одним вопросом и двумя вариантами ответа
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04.06.2021 22:50 Відповісти
таааак - кожної п"ятниці референдум!!!
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04.06.2021 22:57 Відповісти
Мы каждые 5 лет голосуем за олигархов на выборах.К чему референдум и так ясно Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1476
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04.06.2021 23:00 Відповісти
Разом обов'язково питання про продаж землі!
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04.06.2021 23:03 Відповісти
Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2738
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04.06.2021 23:50 Відповісти
В УКРАИНЕ ЕСТЬ 10 ОЛИГАРХОВ И ВСЕ ПОРОШЕНКО.
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05.06.2021 00:29 Відповісти
ЗЕленая буратина решила переложить ответственность на 73% имбицилов. Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 374

Так результат волеизъявления этих дегенератов Украина уже второй год переварить не может. Давайте их еще что-то решать допустим и попросим. Хуже ж не будет.
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05.06.2021 00:47 Відповісти
А чому б і ні?! Якщо це дасть змогу посадити баригу, коломойського, ахметова та іншу шоблу. А все що вони накрали - повернути Україні. Вистачить розрахуватись з МВФ і ще на багато чого.
Але для цього потрібно позбутись зовнішнього управління. А це дуже сумнівно.
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05.06.2021 06:36 Відповісти
ос так голосували за партію "святого Зелі" Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5180 https://www.vokrug.tv/video/show/otryvok_iz_filma_prazdnik_svyatogo_iorgena_chudo/
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05.06.2021 08:37 Відповісти
Это всё пустословие и болтология нашего безграмотного клоуна президента!!! Меня лично больше волнует вопрос продажи Украинской земли иностранным засранцам -ворюгам и Украинским бандитам -ворюгам , через подставных лиц, чем борьба с олигархами!! Ничего это мне лично и народу Украины не даст!! А так поболтают месяц и забудут!! А на референдум такой пустячный вопрос вообще ставить не надо!! Это просто очередное окозамыливание и враньё Зеленского, на фоне полного краха экономики Украины!!
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05.06.2021 17:20 Відповісти
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