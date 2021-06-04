Законопроєкт про олігархів не надає РНБО і президенту надмірних повноважень, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян в нормах законопроєкту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.

Про це міністр повідомив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Малюська заперечує, що законопроєкт надає РНБО і президенту надмірні повноваження, не передбачені Конституцією.

"Я з цим безумовно не згоден. Конституція не містить перелік функцій РНБО, вона безпосередньо говорить, що функції РНБО повинні визначаться законом, і, власне кажучи, в закон про РНБО і вносяться зміни законопроєктом (про олігархів, - ред.)", - зазначив він.

На його думку, президент виконує "технічну функцію", коли вводить в силу рішення РНБО.

Міністр також пояснив, чому саме РНБО вирішуватиме, хто є олігархом в Україні.

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"Чому саме РНБО зазначено в законопроєкті? Тому що питання олігархів є комплексним. Тобто для того, щоб констатувати, що особа є олігархом, необхідно мати дані і від Антимонопольного комітету щодо активів, від податкової, Мінкульту, Нацкомтелерадіо, і дані щодо власності в медіа, і дані про причетність до політичної діяльності. Не існує будь-якого органу, який міг би так само комплексно оцінити діяльності тих чи інших осіб. Орган, який може акумулювати всю цю інформацію, - це РНБО", - упевнений глава Мін'юсту.

Він також заперечує, що прийняття закону про олігархів спрямоване на те, щоб вони позбулися впливу на ЗМІ. На його думку, цей факт не випливає з опублікованого тексту документа.

Міністр також прокоментував паралелі між законом про олігархів і законом про люстрацію, який був розкритикований в ЄСПЛ. Зокрема, Євросуд визнав відкритий реєстр люстрованих осіб в Україні порушенням прав людини. Законопроєкт про олігархів також передбачає створення відкритого реєстру олігархів. Малюська не бачить іншого шляху.

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"Щоб закон працював, необхідно, щоб реєстр був публічним для того, щоб чиновники могли знати, хто є олігархом і подавати декларації про контакти з ним", - пояснив міністр.

Малюська вважає, що між законом про люстрацію і про олігархів є концептуальні відмінності і їх не можна порівнювати.