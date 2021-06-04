Законопроєкт про олігархів не надає РНБО і президенту надмірних повноважень, - Малюська
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Міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян в нормах законопроєкту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.
Про це міністр повідомив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Малюська заперечує, що законопроєкт надає РНБО і президенту надмірні повноваження, не передбачені Конституцією.
"Я з цим безумовно не згоден. Конституція не містить перелік функцій РНБО, вона безпосередньо говорить, що функції РНБО повинні визначаться законом, і, власне кажучи, в закон про РНБО і вносяться зміни законопроєктом (про олігархів, - ред.)", - зазначив він.
На його думку, президент виконує "технічну функцію", коли вводить в силу рішення РНБО.
Міністр також пояснив, чому саме РНБО вирішуватиме, хто є олігархом в Україні.
"Чому саме РНБО зазначено в законопроєкті? Тому що питання олігархів є комплексним. Тобто для того, щоб констатувати, що особа є олігархом, необхідно мати дані і від Антимонопольного комітету щодо активів, від податкової, Мінкульту, Нацкомтелерадіо, і дані щодо власності в медіа, і дані про причетність до політичної діяльності. Не існує будь-якого органу, який міг би так само комплексно оцінити діяльності тих чи інших осіб. Орган, який може акумулювати всю цю інформацію, - це РНБО", - упевнений глава Мін'юсту.
Він також заперечує, що прийняття закону про олігархів спрямоване на те, щоб вони позбулися впливу на ЗМІ. На його думку, цей факт не випливає з опублікованого тексту документа.
Міністр також прокоментував паралелі між законом про олігархів і законом про люстрацію, який був розкритикований в ЄСПЛ. Зокрема, Євросуд визнав відкритий реєстр люстрованих осіб в Україні порушенням прав людини. Законопроєкт про олігархів також передбачає створення відкритого реєстру олігархів. Малюська не бачить іншого шляху.
"Щоб закон працював, необхідно, щоб реєстр був публічним для того, щоб чиновники могли знати, хто є олігархом і подавати декларації про контакти з ним", - пояснив міністр.
Малюська вважає, що між законом про люстрацію і про олігархів є концептуальні відмінності і їх не можна порівнювати.
Будь ласка, зачекайте...
просто бесноватый вовка-шут имеет полную власть на назначение в снбо СВОИХ друзей/кумовьев/кварталовцев... И они объявят любого неугодного клоуну чедловека - "алихархом".. и отмажут коломойского, пинчука, ахметова...
Где тут "чрезмерная власть"? это просто "хотелки" тупого урЫста-клоуна))
а при клоуне-урЫсте - переделом собственности и деребаном бюджета Украина: от чужих - к своим (например, санкции на чужих контрабандистов - в пользу СВОИХ контрабандистов, которые деляться доходами лично с вовкой-шутом и его друзьями.)
Источник: https://censor.net/ru/n3269557
Зеленский, Єрмак, Шефиры будут подавать декларации о контактах с олигархами или они опять над законом?
С олигархами нужно бороться экономическими методами.
Если закон примут, аппетиты у клоуна выростут.
Об этом сообщается в указе №225/2021 от 2 июня, которым президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая.