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Законопроєкт про олігархів не надає РНБО і президенту надмірних повноважень, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про олігархів не надає РНБО і президенту надмірних повноважень, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заперечує порушення прав громадян в нормах законопроєкту про олігархів. Він також упевнений, що цей документ не спрямований на відбирання ЗМІ у власників.

Про це міністр повідомив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Малюська заперечує, що законопроєкт надає РНБО і президенту надмірні повноваження, не передбачені Конституцією.

"Я з цим безумовно не згоден. Конституція не містить перелік функцій РНБО, вона безпосередньо говорить, що функції РНБО повинні визначаться законом, і, власне кажучи, в закон про РНБО і вносяться зміни законопроєктом (про олігархів, - ред.)", - зазначив він.

На його думку, президент виконує "технічну функцію", коли вводить в силу рішення РНБО.

Міністр також пояснив, чому саме РНБО вирішуватиме, хто є олігархом в Україні.

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"Чому саме РНБО зазначено в законопроєкті? Тому що питання олігархів є комплексним. Тобто для того, щоб констатувати, що особа є олігархом, необхідно мати дані і від Антимонопольного комітету щодо активів, від податкової, Мінкульту, Нацкомтелерадіо, і дані щодо власності в медіа, і дані про причетність до політичної діяльності. Не існує будь-якого органу, який міг би так само комплексно оцінити діяльності тих чи інших осіб. Орган, який може акумулювати всю цю інформацію, - це РНБО", - упевнений глава Мін'юсту.

Він також заперечує, що прийняття закону про олігархів спрямоване на те, щоб вони позбулися впливу на ЗМІ. На його думку, цей факт не випливає з опублікованого тексту документа.

Міністр також прокоментував паралелі між законом про олігархів і законом про люстрацію, який був розкритикований в ЄСПЛ. Зокрема, Євросуд визнав відкритий реєстр люстрованих осіб в Україні порушенням прав людини. Законопроєкт про олігархів також передбачає створення відкритого реєстру олігархів. Малюська не бачить іншого шляху.

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"Щоб закон працював, необхідно, щоб реєстр був публічним для того, щоб чиновники могли знати, хто є олігархом і подавати декларації про контакти з ним", - пояснив міністр.

Малюська вважає, що між законом про люстрацію і про олігархів є концептуальні відмінності і їх не можна порівнювати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Конечно нет, СНБО всего лишь будет решать кто олигарх а кто нет. Кто хороший а кого можно гнобить по полной, а так никаких полномочий нет.))
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04.06.2021 16:54
+6
какие такие "чрезмерные"?))
просто бесноватый вовка-шут имеет полную власть на назначение в снбо СВОИХ друзей/кумовьев/кварталовцев... И они объявят любого неугодного клоуну чедловека - "алихархом".. и отмажут коломойского, пинчука, ахметова...Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська - Цензор.НЕТ 7551
Где тут "чрезмерная власть"? это просто "хотелки" тупого урЫста-клоуна))
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04.06.2021 16:55
+6
не той міністр назвав себе дебілом... Той міністр був просто зебілом... А цей дебіл - навіть ближче до підаробіла
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04.06.2021 16:55
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Конечно нет, СНБО всего лишь будет решать кто олигарх а кто нет. Кто хороший а кого можно гнобить по полной, а так никаких полномочий нет.))
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04.06.2021 16:54 Відповісти
какие такие "чрезмерные"?))
просто бесноватый вовка-шут имеет полную власть на назначение в снбо СВОИХ друзей/кумовьев/кварталовцев... И они объявят любого неугодного клоуну чедловека - "алихархом".. и отмажут коломойского, пинчука, ахметова...Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська - Цензор.НЕТ 7551
Где тут "чрезмерная власть"? это просто "хотелки" тупого урЫста-клоуна))
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04.06.2021 16:55 Відповісти
п.с. напомню зебилам, кто кроме нескольких лиц (типа премьер-министра и т.п.) - всех остальных в снбо назначает лично именно презЕдент)
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04.06.2021 16:57 Відповісти
и при Порошенко - СНБО занималась исключительно вопросами обороны Украины...
а при клоуне-урЫсте - переделом собственности и деребаном бюджета Украина: от чужих - к своим (например, санкции на чужих контрабандистов - в пользу СВОИХ контрабандистов, которые деляться доходами лично с вовкой-шутом и его друзьями.)
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04.06.2021 17:00 Відповісти
не той міністр назвав себе дебілом... Той міністр був просто зебілом... А цей дебіл - навіть ближче до підаробіла
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04.06.2021 16:55 Відповісти
И..Д..И..О..Т..... сложно жить в стране если ею управляют умалишенные-- страна становиться похожей на дом душевных состояний....
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04.06.2021 16:57 Відповісти
"Чтоб закон работал, необходимо, чтоб реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знять, кто является олигархом и подавать декларации о контактах с ним", - объяснил министр."

Источник: https://censor.net/ru/n3269557

Зеленский, Єрмак, Шефиры будут подавать декларации о контактах с олигархами или они опять над законом?
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04.06.2021 16:57 Відповісти
Такого нигде в мире нет, чиновников обяжут подавать декларации о контактах с окружением олигархов. А сами олигархи не смогут вести политическую деятельность. Так так и тянет нарушениями прав человека.
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04.06.2021 16:59 Відповісти
Попахивает узурпацией.
С олигархами нужно бороться экономическими методами.
Если закон примут, аппетиты у клоуна выростут.
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04.06.2021 17:29 Відповісти
насочинять какой-то дикой муйни, но назвать красиво, - "закон про борьбу с олигархами" или "закон про восход солнца". Кто против восхода солнца?
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04.06.2021 19:24 Відповісти
Зеленский утвердил Стратегию человеческого развития ! Это вам не какая-то ерунда типа ассоциации с ЕС, армией, безвизом, Томосом, децентрализацией и пр.

Об этом сообщается в указе №225/2021 от 2 июня, которым президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая.
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04.06.2021 20:22 Відповісти
 
 