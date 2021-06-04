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Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська отрицает нарушение прав граждан в нормах законопроекта об олигархах. Он также уверен, что этот документ не направлен на отъем СМИ у собственников.

Об этом министр сообщил РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Малюська отрицает, что законопроект предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, не предусмотренные Конституцией.

"Я с этим безусловно не согласен. Конституция не содержит перечень функций СНБО, она напрямую говорит, что функции СНБО должны определятся законом, и, собственно говоря, в закон о СНБО и вносятся изменения законопроектом (об олигархах. - Ред.)", - отметил он.

Глава Минюста считает, что президент выполняет "техническую функцию", когда вводит в силу решения СНБО.

Министр также объяснил, почему именно СНБО будет решать, кто является олигархом в Украине.

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"Почему именно СНБО указано в законопроекте? Потому что вопрос олигархов является комплексным. То есть для того, чтобы констатировать, что лицо является олигархом, необходимо иметь данные и от Антимонопольного комитета по активам, от налоговой, Минкульта, Нацкомтелерадио, и данные по собственности в медиа, и данные о причастности к политической деятельности. Не существует какого-либо органа, который мог бы так же комплексно оценить деятельности тех или иных лиц. Орган, который может аккумулировать всю эту информацию, - это СНБО", - добавил Малюська.

Он также отрицает, что принятие закона об олигархах направлено на то, чтобы они лишились влияния на СМИ. По его мнению, этот факт не выплывает из опубликованного текста документа.

Министр также прокомментировал параллели между законом об олигархах и законом о люстрации, который был раскритикован в ЕСПЧ. В частности, Евросуд признал открытый реестр люстрированных лиц в Украине нарушением прав человека. Законопроект об олигархах также предполагает создание открытого реестра олигархов. Малюська не видит иного пути.

"Чтоб закон работал, необходимо, чтоб реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знять, кто является олигархом и подавать декларации о контактах с ним", - объяснил министр.

Малюська считает, что между законом о люстрации и об олигархах есть концептуальные различия и их нельзя сравнивать.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Конечно нет, СНБО всего лишь будет решать кто олигарх а кто нет. Кто хороший а кого можно гнобить по полной, а так никаких полномочий нет.))
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04.06.2021 16:54
+6
какие такие "чрезмерные"?))
просто бесноватый вовка-шут имеет полную власть на назначение в снбо СВОИХ друзей/кумовьев/кварталовцев... И они объявят любого неугодного клоуну чедловека - "алихархом".. и отмажут коломойского, пинчука, ахметова...Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська - Цензор.НЕТ 7551
Где тут "чрезмерная власть"? это просто "хотелки" тупого урЫста-клоуна))
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04.06.2021 16:55
+6
не той міністр назвав себе дебілом... Той міністр був просто зебілом... А цей дебіл - навіть ближче до підаробіла
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04.06.2021 16:55
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Конечно нет, СНБО всего лишь будет решать кто олигарх а кто нет. Кто хороший а кого можно гнобить по полной, а так никаких полномочий нет.))
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04.06.2021 16:54 Ответить
какие такие "чрезмерные"?))
просто бесноватый вовка-шут имеет полную власть на назначение в снбо СВОИХ друзей/кумовьев/кварталовцев... И они объявят любого неугодного клоуну чедловека - "алихархом".. и отмажут коломойского, пинчука, ахметова...Законопроект об олигархах не предоставляет СНБО и президенту чрезмерные полномочия, - Малюська - Цензор.НЕТ 7551
Где тут "чрезмерная власть"? это просто "хотелки" тупого урЫста-клоуна))
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04.06.2021 16:55 Ответить
п.с. напомню зебилам, кто кроме нескольких лиц (типа премьер-министра и т.п.) - всех остальных в снбо назначает лично именно презЕдент)
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04.06.2021 16:57 Ответить
и при Порошенко - СНБО занималась исключительно вопросами обороны Украины...
а при клоуне-урЫсте - переделом собственности и деребаном бюджета Украина: от чужих - к своим (например, санкции на чужих контрабандистов - в пользу СВОИХ контрабандистов, которые деляться доходами лично с вовкой-шутом и его друзьями.)
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04.06.2021 17:00 Ответить
не той міністр назвав себе дебілом... Той міністр був просто зебілом... А цей дебіл - навіть ближче до підаробіла
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04.06.2021 16:55 Ответить
И..Д..И..О..Т..... сложно жить в стране если ею управляют умалишенные-- страна становиться похожей на дом душевных состояний....
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04.06.2021 16:57 Ответить
"Чтоб закон работал, необходимо, чтоб реестр был публичным для того, чтобы чиновники могли знять, кто является олигархом и подавать декларации о контактах с ним", - объяснил министр."

Источник: https://censor.net/ru/n3269557

Зеленский, Єрмак, Шефиры будут подавать декларации о контактах с олигархами или они опять над законом?
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04.06.2021 16:57 Ответить
Такого нигде в мире нет, чиновников обяжут подавать декларации о контактах с окружением олигархов. А сами олигархи не смогут вести политическую деятельность. Так так и тянет нарушениями прав человека.
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04.06.2021 16:59 Ответить
Попахивает узурпацией.
С олигархами нужно бороться экономическими методами.
Если закон примут, аппетиты у клоуна выростут.
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04.06.2021 17:29 Ответить
насочинять какой-то дикой муйни, но назвать красиво, - "закон про борьбу с олигархами" или "закон про восход солнца". Кто против восхода солнца?
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04.06.2021 19:24 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию человеческого развития ! Это вам не какая-то ерунда типа ассоциации с ЕС, армией, безвизом, Томосом, децентрализацией и пр.

Об этом сообщается в указе №225/2021 от 2 июня, которым президент ввел в действие решение СНБО от 14 мая.
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04.06.2021 20:22 Ответить
 
 