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Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми

Закон про олігархів діятиме не довше 10 років.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт передбачає тимчасовий механізм. Він не буде діяти більше 10 років. Ідея в чому? Впродовж 10 років олігархи, які зрослися з владою, купили навколо все, що можна, які впливають на рішення ключових органів державної влади, будуть відокремлені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно, будуть наслідки - наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть зробити це добровільно", - сказав міністр.

Малюська додав, що впродовж цих 10 років повинні запрацювати "цивілізовані механізми".

Читайте також: Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів

"У продовження цього закону розроблятиметься законопроєкт про лобізм, а також буде законопроєкт, який регулюватиме діяльність і відповідальність органів влади і чиновників за дії і можливі корупційні контакти", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності АМКУ, щоб комітет міг застосовувати жорсткіші санкції щодо монополістів.

"А також посилення можливостей Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати більш жорсткі санкції і щоб такі санкції не можна було поламати в суді", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про статус олігархів може бути винесено на всеукраїнський референдум, - Зеленський
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Топ коментарі
+29
Таким образом министр юстиции признал, что этот законопроект как минимум не очень цивилизованный, скажем, диковатый.
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04.06.2021 23:46
+24
То есть этот проект, чистой воды фигня...
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04.06.2021 23:45
+20
Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы - Цензор.НЕТ 754
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04.06.2021 23:49
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То есть этот проект, чистой воды фигня...
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04.06.2021 23:45 Відповісти
1917 год также временно усе було на 70 годков....
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05.06.2021 08:51 Відповісти
ну не совсем чистой воды.... скорее зеленомутной
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06.06.2021 06:25 Відповісти
Таким образом министр юстиции признал, что этот законопроект как минимум не очень цивилизованный, скажем, диковатый.
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04.06.2021 23:46 Відповісти
А если он диковатый, то его можно запросто оспорить в суде. И зачем тогда он нужен, кроме как для популизма?
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04.06.2021 23:50 Відповісти
Для популизма и нужен.
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04.06.2021 23:57 Відповісти
а суд є?
В тому й то справа, що для оцінки законодавства потрібен Коснституційний Суд. Добрий, чи поганий - але потрібен.
А його нині в нас зебіли буквально знищили, як інституцію держави...
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05.06.2021 00:07 Відповісти
Вопрос в том, нахрена нужен такой министр юстиции
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05.06.2021 00:12 Відповісти
Малюська: Законопроект об олигархах - временный, дальше будут цивилизованные механизмы - Цензор.НЕТ 754
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04.06.2021 23:49 Відповісти
шутки позднего квн... не смешно, и даже стыдно
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04.06.2021 23:49 Відповісти
Может теперь самые упоротые зебилы поймут, что над ними издеваются
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04.06.2021 23:52 Відповісти
Зебіли не зрозуміють. Хоча над ними дійсно знущаються. І не лише порохоботи. А йїхні кумири. І я справді не можу визначити, що для зебілів має бути більш образливим. 🤔
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04.06.2021 23:57 Відповісти
Для того что бы понимать, надо иметь то, чем понимать...
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04.06.2021 23:58 Відповісти
дальше будут цивилизованные механизмы

=================
відремонтовані платні камери?
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04.06.2021 23:56 Відповісти
Зміна влади? 🤔 Десять років? 🤔Малюська - невиправний оптиміст стосовно зеленої влади. 😊
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04.06.2021 23:59 Відповісти
У Шустера базар-вокзал-семечки. А Гордон вилизував Зелі докрасна. Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3980 Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8394
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04.06.2021 23:58 Відповісти
Этот закон как минимум нарушает Конституцию и права людей. Те кого начнут ограничивать в правах подадут иски в ЕСПЧ и сдерут компенсацию.
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04.06.2021 23:58 Відповісти
Треба вже Українцям починати дерти компенсацію з біснуватих зе .
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05.06.2021 07:02 Відповісти
А Аваков - олигарх? А Зеленский?
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05.06.2021 00:03 Відповісти
Зе точно олігарх. Він прийняв під себе закони які дають його бізнесу відшкодування за рахунок держави і не дають таке відшкодування нікому більше.
Прийняти закон під себе це єдина властивість яка визначає олігарха.
Все решта без закону це буде монополіст, капіталіст і так далі по списку.

А хто такий Аваков...
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06.06.2021 00:26 Відповісти
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5289
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05.06.2021 00:03 Відповісти
Задумка Зелі проста як двері. Нарід підтримує боротьбу з олігархами і знов проголосує за нього, і зробить себе ще раз разом.
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05.06.2021 00:11 Відповісти

Малюська сказав, що: "Законопроект об олигархах - временный."
зе-Ленін сказав, що: "Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум."
А навіщо тимчасовий закон виносити на референдум?
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05.06.2021 00:11 Відповісти
Та все дуже просто - це чергова спроба перекласти відповідальність за прийняте рішення на "мудрий нарід"! Коли Україна в результаті дії цього "закону" остаточно "опиниться в задниці" і "мудрий нарід" почне "висувать пред"яви" - вони скажуть: "Так ви ж на референдумі це підтримали! Це ж не наше а ВАШЕ рішення!!!"
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05.06.2021 05:18 Відповісти
Дебила малюска слушать -себя не уважать. Дебилы обычно об экономике не думают, а зря, в данном случае это нужно было делать обязательно.
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05.06.2021 00:14 Відповісти
Ні не КАТИТ БАРАДДДДА ! про ти Пораха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бачили ЇЛИ. Ми з Вами та.. (ВАМ БУДЕ ТОТАЛЬНИЙ ГАПЛИК риги.! *******!!!
Закони 16 Січня Дві Тисячі чотирнадцятого Року

Ви не вічне?.
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05.06.2021 00:15 Відповісти
"Олигархам нельзя владеть депутатами!" - вякнула ЗЕлена гнида. Я стісняюсь заппитати - а коли депутати "слуг урода" ЩОМІСЯЦЯ отримують ЧОРНИМ НАЛОМ від 30 000 до 50 000 доларів - то це вони належать якимось олігархам, чи ні? Падаль ЗЕлена брехлива!
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05.06.2021 00:29 Відповісти
Вже давно изобрели способ борьбы с олигархами.Он заключается в том,що собственник не может владеть более чем 30% отрасли.Если выше 30ти,то это уже шаг к монополии от конкретного собственника и его АМКУ бьёт конкретными штрафами Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5406
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05.06.2021 00:49 Відповісти
ну да, ну да, временный - только до выборов...
а больше и не надо!
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8584
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05.06.2021 01:59 Відповісти
Информационное сообщение от 04.06.2021 года

https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
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05.06.2021 04:27 Відповісти
Малюська - это не только о размере пеписьки, это ещё и об объёме головного мозга.
Малюське не министром работать. Такое впечатление, что из Малюськи получился бы компетентный дегустатор марихуаны.
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05.06.2021 05:53 Відповісти
Міністр малюська - коментарі зайві . А ще у слуг зе рила такі ж дурні , як у ригів або ще дурніші . Тому що слуги не повинні бути розумніші за тупе зе .
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05.06.2021 06:59 Відповісти
Йдемо шляхом маленького *****, той теж розпочав свое панування боротьбою з олігархами.
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05.06.2021 07:37 Відповісти
В октябре 1917 большевики тоже установили временный режим
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05.06.2021 08:55 Відповісти
"Вірте нам, лохи !!! Зробіть себе ще раз !!!",- "велічайший" та його зЕкоманда.
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05.06.2021 10:36 Відповісти
мультимиллионер клоун с вечно убыточными ооо должен начать с себя и уйти в оставку
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05.06.2021 11:07 Відповісти
Бедная юстиция!
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05.06.2021 13:21 Відповісти
Все це не буде працювати. І доказ тут всього один, що самі олігархи не приймають ніяких дій у відповідь, відповідно вони не бачать загрози для себе, свого впливу, своїх активів. Ну і головне, що сама ця влада контролюється колективним олігархатом і вона не може боротись сама проти себе Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 1448 А ось займатись перерозподілом сфер впливу та узаконенням тиску та рейдерства до олігархів які не є у долі - так, може. Але це називається не деолегархізація, а узурпація влади одним олігархічним кланом.
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05.06.2021 15:11 Відповісти
Малюська добавил, что в течение этих 10 лет должны заработать "цивилизованные механизмы". Источник: https://censor.net/ru/n3269627 гы!!по доброму завидую украинцам!!всё по прежнему измеряется!!десятилетиями!!семимильными шагами!!такое впечатление что и живут они как минимум тристо лет!!(как вороны) судя по этим ,,заявлениям"зелебобы собираются править!!долго и ,,счастливо" Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 8627 Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3341
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05.06.2021 18:50 Відповісти
Зеленский выращен олигархами, профинансированный олигархами, навязан Украине обманом олигархами. Так что зелёная команда может сколько угодно врать и изобретать "законы против олигархов" в погоне за рейтингом. Это имитация борьбы - вместо дела: антимонопольный комитет, судебная система, служба безопасности - но 95 квартал работать не умеет.
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05.06.2021 18:57 Відповісти
Ппць! Тимчасовий "ЗАКОН"...Спитай зебіла, що таке "олігарх", то він на автоматі скаже тільки одне слово - Порошенко! Їм лікарня не допоможе - тільки примусова "евтаназія"!
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05.06.2021 19:00 Відповісти
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 6103
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05.06.2021 19:35 Відповісти
зато у человеа хорошая физическая форма. Может читать стоя на руках. У него нету гемороя как у большинсва тут на Цензоре. И вабще Денчик красава, сумел прибарахлиться - внукам хватит Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 7092
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05.06.2021 21:05 Відповісти
выбрали клоунов-уродов управлять государством, и получили цирк на манеже
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05.06.2021 20:00 Відповісти
Беда в том, что за время каденции Зеленского все правовое поле государства будет уничтожено. Странно, но эти чуваки, рядовые слуги сами не понимают, что они также попадут в жернова правового хаоса, который проголосовали за ежемечячные выплаты в конвертах. Как только закончится срок депутатства. То же будет и с приближенными к власти. Часть конечно покинет страну, но большинство же останется. Как эта страна будет существовать со сломанными механизмами?
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05.06.2021 20:25 Відповісти
Кстати, Малюська единственный нормальный человек в зекоманде против которого я не напишу гневных коментариев, ибо он просто ***** и это не лечится))))
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05.06.2021 21:04 Відповісти
" нормальный человек " - "ибо он просто *****! "....- а єто как Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 5805

...и это - а что хоть один пост на цензоре кого то "вылечил"... Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 4961
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05.06.2021 21:23 Відповісти
***** читает коменты о себе на цензоре
Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 248
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05.06.2021 23:20 Відповісти
якщо цей " не цивілізований" - то що це....хотелка ... Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми - Цензор.НЕТ 3448
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05.06.2021 21:20 Відповісти
И что от этого закона толк будет?
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05.06.2021 21:54 Відповісти
Якщо вони цей закон приймуть то це буде масовий суїцид зелені.
За такий закон на Україну санкції накладуть тому що методи прописані в законі це банальний віджим бізнес і порушення прав людини.
Це вже не кажучи за те що зелень підмінила властивості терміна олігарх властивостями багатого капіталіста. Олігархом є тільки той хто отримує монополію чи привілеї для свого бізнесу завдяки прийнятим його лобістом законами. Наприклад Коломойський і те що Зе подарував йому електрику за копійки а для худоби що його обрала навпаки збільшив тариф щоб покрити різницю.
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06.06.2021 00:22 Відповісти
это же дебил на фото, будет все как сказки про 40% ввп и прочий зеленый бред который оказался пшиком
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06.06.2021 00:31 Відповісти
Ці зелені довпойопи хоч розуміють, що кажуть???
Він жеж йурист, пляха...
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06.06.2021 02:19 Відповісти
Фактически , явка с повинной... Мужик сознаётся , что указ преступен.
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06.06.2021 03:20 Відповісти
дайтеещётригода !!!
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06.06.2021 06:21 Відповісти
 
 