Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Закон про олігархів діятиме не довше 10 років.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт передбачає тимчасовий механізм. Він не буде діяти більше 10 років. Ідея в чому? Впродовж 10 років олігархи, які зрослися з владою, купили навколо все, що можна, які впливають на рішення ключових органів державної влади, будуть відокремлені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно, будуть наслідки - наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть зробити це добровільно", - сказав міністр.
Малюська додав, що впродовж цих 10 років повинні запрацювати "цивілізовані механізми".
"У продовження цього закону розроблятиметься законопроєкт про лобізм, а також буде законопроєкт, який регулюватиме діяльність і відповідальність органів влади і чиновників за дії і можливі корупційні контакти", - сказав Малюська.
Міністр зазначив, що влада хоче посилити спроможності АМКУ, щоб комітет міг застосовувати жорсткіші санкції щодо монополістів.
"А також посилення можливостей Антимонопольного комітету, щоб він міг застосовувати більш жорсткі санкції і щоб такі санкції не можна було поламати в суді", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
В тому й то справа, що для оцінки законодавства потрібен Коснституційний Суд. Добрий, чи поганий - але потрібен.
А його нині в нас зебіли буквально знищили, як інституцію держави...
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відремонтовані платні камери?
Прийняти закон під себе це єдина властивість яка визначає олігарха.
Все решта без закону це буде монополіст, капіталіст і так далі по списку.
А хто такий Аваков...
Малюська сказав, що: "Законопроект об олигархах - временный."
зе-Ленін сказав, що: "Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен на всеукраинский референдум."
А навіщо тимчасовий закон виносити на референдум?
Бачили ЇЛИ. Ми з Вами та.. (ВАМ БУДЕ ТОТАЛЬНИЙ ГАПЛИК риги.! *******!!!
Закони 16 Січня Дві Тисячі чотирнадцятого Року
Ви не вічне?.
а больше и не надо!
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
Малюське не министром работать. Такое впечатление, что из Малюськи получился бы компетентный дегустатор марихуаны.
...и это - а что хоть один пост на цензоре кого то "вылечил"...
За такий закон на Україну санкції накладуть тому що методи прописані в законі це банальний віджим бізнес і порушення прав людини.
Це вже не кажучи за те що зелень підмінила властивості терміна олігарх властивостями багатого капіталіста. Олігархом є тільки той хто отримує монополію чи привілеї для свого бізнесу завдяки прийнятим його лобістом законами. Наприклад Коломойський і те що Зе подарував йому електрику за копійки а для худоби що його обрала навпаки збільшив тариф щоб покрити різницю.
Він жеж йурист, пляха...