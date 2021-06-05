УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4582 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 440 30
КС (1154) олігарх (688) шоу_Шустера (309) Малюська Денис (295)

Закон про олігархів пройде перевірку в Конституційному Суді, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів пройде перевірку в Конституційному Суді, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що президентський закон про олігархів будуть оскаржувати в Конституційному Суді. Однак міністр упевнений, що документ пройде конституційну перевірку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, я очікую, що цей законопроєкт буде оскаржений у Конституційному Суді. Наша оцінка: все конституційно, все в межах Конституції і законодавства України", - сказав міністр.

Він також відкидає можливість оскарження закону через обмеження підприємницької діяльності.

"Не може (бути оскарження. - Ред.). У нас є багато законів, які обмежують підприємницьку діяльність. Наприклад, поділ "Нафтогазу", оскільки одна компанія не може одночасно добувати газ, транспортувати і продавати", - додав Малюська.

Читайте також: Малюська: Законопроєкт про олігархів - тимчасовий, далі будуть цивілізовані механізми
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Искали на Порошенко компромат.....долго искали....не нашли. А такой соперник на выборах -это приговор! Вот и родилась идея . Да,хозяин пианиста не пострадает....формально он политикой не занимается -всё под ковром. Ох и выдумщики !??
показати весь коментар
05.06.2021 01:13
+7
В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1794
показати весь коментар
05.06.2021 01:04
+5
Нашим "олігархам" до американських - "Як до Києва - рачки!" Однак до такого "закону" у США не додумалися Однак живуть непогано! Питання: "Так може не в цьому справа?"
показати весь коментар
05.06.2021 05:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тупицкий и ещё тупее !))
показати весь коментар
05.06.2021 00:30 Відповісти
В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1794
показати весь коментар
05.06.2021 01:04 Відповісти
Именно так 😂😂😂
показати весь коментар
05.06.2021 02:02 Відповісти
А ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ У НАС КТО МЕГА БОМЖ ПРЕЗИДЕНТ КАНДИДАТ В ОЛИГАРХИ....
показати весь коментар
05.06.2021 08:50 Відповісти
я загодя прогнозую таку "перевірку": заляканні злодії-хабарники з КС дадуть резюме: "всьо карашо, прекрасная зебоба"
показати весь коментар
05.06.2021 00:33 Відповісти
Нашим "олігархам" до американських - "Як до Києва - рачки!" Однак до такого "закону" у США не додумалися Однак живуть непогано! Питання: "Так може не в цьому справа?"
показати весь коментар
05.06.2021 05:14 Відповісти
малюська, мілованов, ляшко, данілов, арахамія-иліта зєбидла.
показати весь коментар
05.06.2021 00:37 Відповісти
что они там вместе с зеленым жрут, не закусывая...
показати весь коментар
05.06.2021 00:46 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
05.06.2021 01:05 Відповісти
Лучше Зеленский посмотрел что с ценами в стране делается, цены растут как сумашечшие.
показати весь коментар
05.06.2021 01:03 Відповісти
В конституционном суде имени Тупицкого ? Того , который в оккупированный Крым ездил ?

Ну - ну.
показати весь коментар
05.06.2021 01:04 Відповісти
У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продаватьИсточник: https://censor.net/ru/n3269631

отакі от юри3ди Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 4519
показати весь коментар
05.06.2021 01:07 Відповісти
Искали на Порошенко компромат.....долго искали....не нашли. А такой соперник на выборах -это приговор! Вот и родилась идея . Да,хозяин пианиста не пострадает....формально он политикой не занимается -всё под ковром. Ох и выдумщики !??
показати весь коментар
05.06.2021 01:13 Відповісти
Интересно, Малюська читал этот закон? Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1866
показати весь коментар
05.06.2021 01:40 Відповісти
Зелене чмо нанюхалося і придумало, 😃
що винесе статус олігарха на всеукраїнський референдум.
За що,ну правда,за що??? Божечка,що ми зробили ?
показати весь коментар
05.06.2021 02:00 Відповісти
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 2038
показати весь коментар
05.06.2021 02:26 Відповісти
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 616
показати весь коментар
05.06.2021 02:26 Відповісти
Закон об олигархах пройдет проверку в Конституционном суде, - Малюська - Цензор.НЕТ 3153
показати весь коментар
05.06.2021 02:31 Відповісти
в рейху придумали щоб не пускати на вибори термін іноземний агент. В нас гопота злякалась, можуть повернути проти справжніх іноземниїх агентів. То і придумали проти Пороха закон. Пошліть в венецію, там тоже хочуть посміятись з недоумків. І це все на повному серйозі. Жах. І всі там позбиралися дохтора наук.
В СРСР авторами ідеї розкуркулення були два містечкових перця -Каганович та Чернов.(останній ввійшов в аннали міліції Києва тим, що топив у ванні проституток). І коли ввійшли в раж, то придумав Каганович Особоє Совещание при НКВД, де визнавали куркулями, давали строк, конфісковували майно, а потім і розстрілювали. І крім того, після 1934 року, коли вбили "озабоченного" Кірова, доповнили "трійками" при областях. То може, щоб не тягнути волинку, зразу ж учредіть трійки. Склад читається легко. І перед фюрером буде приємно, мовляв, знаємо історію. А іншими словами, в хворому розумі ідеї думки також хворі.
показати весь коментар
05.06.2021 02:34 Відповісти
Информационное сообщение от 04.06.2021 года

https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/04062021.html
Тема: По итогам имитационное моделирование возможностей применения "Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105
показати весь коментар
05.06.2021 04:28 Відповісти
А как же офшоры, милионные зарплаты чииновников и копечные пенси,тарифы, цены, итд.
Статус, что статус это как здрасте и спасибо его в карман не положишь.
показати весь коментар
05.06.2021 06:07 Відповісти
Іще ні одному єврею не можна довести ,що сонце сходить на сході ,а заходить на заході. ,бо він буде стверджувати протилежна і скаже ,що він прав.
показати весь коментар
05.06.2021 07:18 Відповісти
В нашій безславній історії всі так звані олігархи, завжди дуже погано закінчували від них не залишалося ні роду ні імені ні навіть могили і цю долю не завидну вони завжди розділяли з народом, який або служив їм бездумно або просто мовчки терпів. Так буде і цього разу.
показати весь коментар
05.06.2021 07:22 Відповісти
Походу в этот раз нарид погубит клован оманский
показати весь коментар
05.06.2021 11:05 Відповісти
Необхідно тільки додати - в суді який складається з олігархів!!!
показати весь коментар
05.06.2021 08:56 Відповісти
Фамилия "Малюська" - это из-за размеров мозга ?
показати весь коментар
05.06.2021 09:34 Відповісти
Смотрел я на этого Молюську у Шустера...Неадекват, истерическая личность, брехун сцыкло.
Как оно сталом министром? Кто это назначил?
показати весь коментар
05.06.2021 10:23 Відповісти
Это в каком таком конституционном суде? В том которое зеленое стадо уничтожило??
То что этот закон не соответствует как минимум 4-м статьям Конституции видно всем кроме идиотов типа малюськи...
показати весь коментар
05.06.2021 10:52 Відповісти
сцяти в очі свого тупого (того що ще залишився) лохторату - звичайна справа для найспритнішого з безродних жлобів, що дуже хоче стати імператрицею та диктатором і яке встигло посидіти на колінах усіх олігархів, в тому числі і "імпортних", та хйла з медведєвими..
73%ві зебіли, ваші діти (ті, які таки мають масло у голові) проклянуть вас за ваш "сміливий", прикольний, дебільний експеримент над їхнім та нашим, спільним, майбутнім..
показати весь коментар
05.06.2021 13:20 Відповісти
 
 