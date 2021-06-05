США начали поставку вакцин от коронавируса другим странам, - Белый дом

Соединенные Штаты доставили большую партию вакцин от COVID-19 Южной Корее, другие поставки из запланированных 80-ти миллионов доз для других стран планируется реализовать до конца июня.

Об этом заявила в пятницу на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня правительство США доставило 1 млн доз вакцины Johnson & Johnson в Республику Корея", - сообщила пресс-секретарь администрации американского президента.

Она напомнила, что правительство США обязалось передать 80 млн доз препаратов другим странам.

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"Это в пять раз больше любой другой стране и составляет 13% от производства (всех вакцин - ред.) в США. И мы взяли на себя обязательство сделать это до конца июня ", - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что первые 25 млн доз будут отправлены адресно странам, страдающим всего, в кратчайшие сроки. Остальные вакцин предоставляться другим странам через программу COVAX.

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