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Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Карпатах, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Карпатах, - ГСЧС

В селе Манява Богородчанского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера. Жертв и пострадавших нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 (баллов - ред.) по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - сказано в сообщении ГСЧС в субботу утром.

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Топ комментарии
+2
Це падав зрубаний ліс....
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05.06.2021 09:56
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ну подпрыгнули...
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05.06.2021 09:49 Ответить
Це падав зрубаний ліс....
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05.06.2021 09:56 Ответить
зеПЕД не проезжал случайно?
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05.06.2021 09:58 Ответить
Це юзік так гуляв, що послизнувся на своїй блювотині і гепнув на сраку.
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05.06.2021 10:40 Ответить
Так работает мода Н21. Такова ее структура и таковы последствия ..ЕЕ...УМЫШЛЕННОГО...ПРИМЕНЕНИЯ. Это чтобы вы понимали. Эти последствия ...детальнейше и скрупулезно, пошагово расписаны, даже разрисованы( для бестолковых!) в манускрипте Войнича. Кстати проседание почвы и пустоты, это все тоже!
Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит. На одном из сельскохозяйственных угодий в мексиканском штате Пуэбла открылась огромная карстовая воронка. Фермер Хериберто Санчес, которому принадлежит поле и стоящее на нем ранчо, не придал значения, когда заметил небольшой провал в земле. Но буквально на глазах осевшая земля с грохотом начала проваливаться в 20 метровую яму, заполненную водой.

Не говорите только, что там была труба с порывом.....
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05.06.2021 10:44 Ответить
Трамвай примерно такое же землетрясение создает
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05.06.2021 10:48 Ответить
Які дрібниці...... От якби балів 20........трухнуло...... Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9149
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05.06.2021 11:41 Ответить
Та то в дядька на городі щось перегрілось.
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05.06.2021 19:28 Ответить
 
 