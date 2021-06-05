Землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Карпатах, - ГСЧС

В селе Манява Богородчанского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера. Жертв и пострадавших нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 (баллов - ред.) по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - сказано в сообщении ГСЧС в субботу утром.

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