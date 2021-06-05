Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС
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У селі Манява Богородчанського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера. Жертв і постраждалих немає.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"4 червня о 14:00 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 (балів. - Ред.) за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - сказано в повідомленні ДСНС у суботу вранці.
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Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит. На одном из сельскохозяйственных угодий в мексиканском штате Пуэбла открылась огромная карстовая воронка. Фермер Хериберто Санчес, которому принадлежит поле и стоящее на нем ранчо, не придал значения, когда заметил небольшой провал в земле. Но буквально на глазах осевшая земля с грохотом начала проваливаться в 20 метровую яму, заполненную водой.
Не говорите только, что там была труба с порывом.....