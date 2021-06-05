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Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС

У селі Манява Богородчанського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера. Жертв і постраждалих немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"4 червня о 14:00 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 (балів. - Ред.) за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - сказано в повідомленні ДСНС у суботу вранці.

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Топ коментарі
+2
Це падав зрубаний ліс....
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05.06.2021 09:56
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ну подпрыгнули...
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05.06.2021 09:49 Відповісти
Це падав зрубаний ліс....
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05.06.2021 09:56 Відповісти
зеПЕД не проезжал случайно?
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05.06.2021 09:58 Відповісти
Це юзік так гуляв, що послизнувся на своїй блювотині і гепнув на сраку.
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05.06.2021 10:40 Відповісти
Так работает мода Н21. Такова ее структура и таковы последствия ..ЕЕ...УМЫШЛЕННОГО...ПРИМЕНЕНИЯ. Это чтобы вы понимали. Эти последствия ...детальнейше и скрупулезно, пошагово расписаны, даже разрисованы( для бестолковых!) в манускрипте Войнича. Кстати проседание почвы и пустоты, это все тоже!
Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит. На одном из сельскохозяйственных угодий в мексиканском штате Пуэбла открылась огромная карстовая воронка. Фермер Хериберто Санчес, которому принадлежит поле и стоящее на нем ранчо, не придал значения, когда заметил небольшой провал в земле. Но буквально на глазах осевшая земля с грохотом начала проваливаться в 20 метровую яму, заполненную водой.

Не говорите только, что там была труба с порывом.....
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05.06.2021 10:44 Відповісти
Трамвай примерно такое же землетрясение создает
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05.06.2021 10:48 Відповісти
Які дрібниці...... От якби балів 20........трухнуло...... Землетрус магнітудою 2 бали стався у Карпатах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9149
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05.06.2021 11:41 Відповісти
Та то в дядька на городі щось перегрілось.
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05.06.2021 19:28 Відповісти
 
 